穩定幣 | 李家超：首批穩定幣牌照預計將於下月發放

行政長官李家超在Consensus香港大會開幕禮上表示，相信首批穩定幣發行機構牌照將於下個月發放。

他指出，香港作為全球Web3和加密貨幣創新中心的地位日益提升，其中一項關鍵舉措是去年8月實施《穩定幣條例》，為在香港發行掛勾法定幣的穩定幣發行人設立牌照制度；而金管局正在積極處理牌照申請，政府會致力將香港打造成數字資產全球創新中心。

市場消息指，滙豐銀行與渣打銀行預計將成為首輪獲批機構；金管局總裁余偉文於月初表示，已接獲36宗穩定幣牌照申請，正在進行審核。而市場消息表示首輪牌照落地後，第二輪審批工作將迅速推進，預計不久後發布。

陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照

財政司司長陳茂波指，政府計劃於今年3月批出小量穩定幣發行人牌照，且正敲定針對數碼資產交易商及託管服務提供者的新牌照制度細節，目標今年夏天提交相關法例，加上現行的監管安排，將確保整體監管框架能全面覆蓋數碼資產生態的重要環節。

陳茂波稱，香港正積極推進Web3發展，政府在監管方面，正持續完善香港的數碼資產監管框架，包括去年8月推出穩定幣發行人監管制度，視穩定幣為解決實體經濟痛點的一項實用工具，尤其是在支付和結算方面。在發出牌照時，會確保持牌人具備實在的應用場景、可信且可持續的商業模式，以及完善的合規能力，而政府策略是穩步而快速推進。

另外，特區政府是全球首個發行代幣化政府綠色債券的政府。去年在此基礎上再進一步，發行全球規模最大的數碼綠色債券，涉及多種貨幣，總額達100億元。而金融機構對數碼資產的接受程度亦不斷提高，截至去年底，香港銀行業以託管形式持有的數碼資產超過140億元，按年增長約1.8倍。銀行亦開始提供代幣化存款服務，相關存款總額去年底達到290億元。

陳茂波指出，會將代幣化綠色債券的發行常規化，同時鼓勵市場創新，培育更廣闊的生態，例如金管局「Ensemble」沙盒項目基礎上，「Ensemble TX」去年11月已推出，作為新一階段試點，為真實價值代幣化交易提供更快速、更透明及更高效率的結算。

撰文：經濟通採訪組

