聯想｜上季少賺兩成仍獲大行力撐，股價逆市造好可續吼？

13/02/2026

　　聯想集團(00992)昨日(12日)中午公布業績，上季純利按年跌21%至5.46億美元，惟收入升18%至約222億美元，創歷史新高，人工智能(AI)相關收入更增72%，毛利率輕微縮窄至15.1%。管理層指行業成本上升情況前所未有，或抑制個人電腦(PC)及智能手機需求，但有信心確保記憶體供應，並預計基礎設施方案業務集團(ISG)增長趨勢持續，經營表現繼續改善，另有大行指聯想業績勝預期，公司可通過加價轉嫁成本上升壓力，聯想經昨日急跌4.6%，今早(13日)即逆市反彈逾2%，股價或已見底可續吼。

 

聯想｜上季少賺兩成仍獲大行力撐，股價逆市造好可再吼？

（Shutterstock圖片）

 

上季純利按年跌21%收入升18%　AI相關收入增72%

 

　　聯想集團公布，截至2025年12月31日止第三季純利5.46億美元，按年跌21.2%；每股基本盈利4.44美仙，按年跌21.6%。期內收入222.04億美元，升18.1%，創歷史新高；毛利33.49億美元，升13.2%；毛利率15.1%，跌0.6個百分點。業績提及人工智能相關收入按年增長72%，收入佔比32%。按業務劃分，智能設備業務集團(IDG)收入157.6億美元，按年增長14.3%；經營溢利11.5億美元，按年升15.4%。當中，個人電腦業務在全球的市場份額達到25.3%，按年上升1個百分點，受惠於人工智能電腦收入錄得高雙位數按年增長。另個人電腦周邊業務收入亦錄得高雙位數增長，溢利率顯著提升。

 

　　期內基礎設施方案業務集團(ISG)轉盈為虧，錄得經營虧損1085.3萬美元，2024年同期則錄經營溢利100.2萬美元；收入按年增長31.4%至51.8億美元。公司預期，該業務集團經營表現預計將繼續改善，並於全財年末內實現收支平衡，以及於下一財年重回盈利軌道，並提升盈利能力，致力於在未來連續3個財年均實現每年淨成本節省超過2億美元。另外，方案服務業務集團(SSG)收入按年增長17.5%至26.5億美元；經營溢利按年上升29.8%至6億美元。而首三財季公司資本性支出13.66億美元，按年升51.9%。

 

楊元慶：行業成本上升情況前所未有　或抑制PC及智能手機需求

 

　　聯想集團主席楊元慶於業績會上表示，當前供應短缺及成本上升情況前所未有，且料將在今年持續對行業造成影響，因此公司正密切監察形勢，並採取靈活應對措施。他指，於上季，記憶體價格增加約50%，而目前季度合約價亦較上季幾乎翻倍，反映供需結構失衡並非短期波動。從銷量而言，高材料成本或會抑制個人電腦(PC)及智能手機需求，但隨著AI PC(人工智能個人電腦)及AI手機推動產品升級，市場結構轉向高端化，在價格提升帶動下，整體電子產品市場收入仍可錄得按年增長。他亦表示，有信心未來幾季PC及基礎設施業務均可實現雙位數增長。

 

　　聯想智能設備業務集團(IDG)總裁Luca Rossi表示，集團目前預測今年整體出貨量將錄得中單位數跌幅。不過，隨著產品平均售價(ASP)上升及產品組合改善，市場總值未必會隨銷量同步下降。他指，目前估計仍有超過1億部裝置有待由Windows 10終止支援後更新，以及大量使用4年至6年的舊設備亦將迎來AI PC換機周期，為市場提供支撐。他亦強調，憑藉大規模採購能力、與主要供應商的長期策略合作關係，以及持續創新能力，有信心應對成本上升及供應短缺挑戰。

 

　　至於基礎建設方案業務集團(ISG)重組，楊元慶稱，AI運算模式由過往主要集中於公有雲上的AI訓練，逐步轉向在企業的內部及邊緣運算進行AI推理。集團推行的重組措施，正是順應上述趨勢作出的轉型部署，目標是將AI推理能力更接近用戶端。此外，聯想亦正優化業務模式，分別強化針對中小企及大型企業客戶的關係管理，並升級銷售團隊，以應對龐大市場需求。

 

聯想｜上季少賺兩成仍獲大行力撐，股價逆市造好可再吼？

（AP圖片）

 

鄭孝明：有信心確保記憶體供應　料ISG業務增長趨勢持續

 

　　另集團首席財務官鄭孝明表示，雖然當前因AI模型訓練的巨大需求，而導致記憶體晶片供不應求、價格上漲，但市場會於長期加大資本開支及擴產，供應量將逐步提升，且因公司規模較大，而且多年來與供應商關係良好，因此有信心可確保記憶體供應。而聯想與中國供應商合作關係最緊密，且在中國市場份額超40%，會考慮採購國產記憶體，具體取決於國產晶片的品質、產能及市場定價與接受度。

 

　　另外，被問及集團現財務是否已完全反映美國關稅的影響，他表示，目前情況分別是此前關稅政策動盪，聯想合法經營下出現多繳稅款的情況，正申請退款，且退款金額並非小數，多數大概率能到帳；美國最高法院尚未對相關關稅的合法性作出判決，若判定不合法，此前多繳的稅款均需退回。他稱，除上述兩種未確定情況外，若政策無變動，聯想已通過調整全球供應鏈，以最低關稅進入美國市場，完全抵銷了關稅的影響。

 

　　鄭孝明預計，基礎設施方案業務集團(ISG)將於下一財年保持快速增長態勢，由於當前全球超大型雲服務商每年資本開支達6500億美元，大量投入於數據中心建設和服務器採購，帶動ISG需求強勁，且該趨勢還會持續數年；同時，AI模型訓練完成後，企業AI推理的需求將爆發，進一步拉動服務器市場需求，持續推動ISG增長。

 

中信里昂：可通過加價轉嫁成本上升壓力　升目標價至10.4元

 

　　中信里昂發表研究報告指，聯想第三財季業績優於市場預期，主要受惠於個人電腦業務收入強勁及7.3%的營運利潤率。該行將公司目標價由10.3元上調至10.4元，維持「優於大市」評級。該行認為，聯想在2026年的前景好於市場預期，因為該公司可以通過上調平均售價以轉嫁記憶體成本上升情況，並提高與供應商的議價能力。該行將公司2026至2028財年非香港財務報告準則淨利潤預測上調7%至13%，主要由於個人電腦業務利潤率穩健及平均售價上升，惟考慮到記憶體成本上升帶來的個人電腦行業出貨量壓力，將預測市盈率由11倍下調至10倍。

 

　　高盛亦指，聯想截至去年12月底止季度業績勝預期。收入按年增長18%至220億美元，較該行/市場共識預期分別高出8%/7%。毛利率維持於15.1%(9月底止次財季為15.4%)，大致符合該行/市場共識預期的15.2%/15.4%。經調整經營開支比率由次財季的11.7%改善至11%，優於該行預期的12.1%，帶動經調整經營利潤按年增長28%至9.03億美元，較該行預期高出39%。經調整淨利潤按年增長35%至5.89億美元，較該行預期高出50%。該行予聯想「買入」評級，目標價11.98元。

 

麥嘉嘉：AI故事亮麗核心盈利動能改善　回至9元值博短期先看9.8元

 

聯想｜上季少賺兩成仍獲大行力撐，股價逆市造好可續吼？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，聯想的收入及其AI故事仍很亮麗，雖然帳面盈利被其業務重組及毛利率拖累，但該重組屬一次性，相信短期股價波動只屬於消化重組成本，但中期AI驅動的收入及盈利加速應可持續。而今次業績表現較突出的地方在於其PC出貨量已連續十季跑贏行業，市場份額升至25.3%，另基礎設施方案業務集團(ISG)收入按年增長31%至52億美元，亦創了新高，而AI伺服器收入錄得高雙位數增長，最重要是AI伺服器在手訂單儲備達152億美元，顯示公司未來幾個季度的業務能見度相當高。

 

　　麥嘉嘉又指，今次ISG業務重組一次性開支達2.85億美元，用於優化成本，亦會幫助公司未來大概3年每年節省2億美元，這是一個高增長及可持續的盈利。而若撇除這個一次性因素，其實聯想的核心盈利動能正在改善中，市場後續焦點則放於重組可否如預期轉化為毛利率及營運利潤率的改善。至於股價走勢，9元似是一個心理關口位，若未有貨，8.9元、9元都值博，短期目標價可先定於9.8元。

 

　　聯想半日升2.22%收報9.2元，最多升2.78%至9.25元，成交7.89億元。

 

聯想｜上季少賺兩成仍獲大行力撐，股價逆市造好可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

 

《券商精點》中信里昂微升聯想(00992) 目標價1%，憧憬加價轉嫁成本上升壓力
聯想(00992) 鄭孝明有信心確保記憶體供應，ISG業務增長趨勢持續

 

