異動股｜三桶油齊插3%，國際能源署下調全年需求增速預測

13/02/2026

　　中海油(00883)H股現價跌3.3％，報24.28元，該股成交約1747萬股，涉資4.25億元。

 

異動股｜三桶油齊插3%，國際能源署下調全年需求增速預測

（Shutterstock圖片）

 

　　國際能源署周四(12日)發表報告，近期原油供應大增而需求增速放緩，全球石油庫存去年以自2020年疫情以來最快的速度累積，儘管1月份供應中斷導致減產，但仍將出現大量過剩。IEA下調了對今年石油需求增速的預測，扭轉了上月上調的判斷，理由是「經濟不確定性與更高的油價令消費承壓」。IEA仍預計，2026年將出現略高於370萬桶/日的供應過剩，按年度平均口徑計算將創紀錄。

 

　　IEA供過於求預告重創油價，隔晚紐約期油跌1.79％報每桶62.84美元，布蘭特期油挫2.71％報每桶67.52美元。油股全線受挫；中石油(00857)跌3.5％，報9.13元；中石化(00386)跌3.2％，報5.48元；山東墨龍(00568)跌2.3％，報3.8元；中集安瑞科(03899)跌1.6％，報12.1元；聯合能源集團(00467)跌3.4％，報0.57元。

 

　　現時，恒生指數報26731，跌301點或跌1.1％，主板成交超過428億元。國企指數報9090，跌84點或跌0.9％。恒生科技指數報5374，跌34點或跌0.6％。

 

撰文：經濟通市場組

 

