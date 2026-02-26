  • 會員
預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對增加印花稅收入沒有太大幫助

26/02/2026

　　仲量聯行香港主席曾煥平表示，去年香港錄得約122宗1億元或以上的豪宅成交，為2022年以來最高，顯示此市場正逐步復甦。由於成交量佔整體成交極低的水平，相信是次政府增加購買售價1億元或以上的豪宅的印花稅，對政府增加印花稅的收入沒有太大幫助，此舉屬莫名其妙，並將無可避免令此類豪宅成交在短期內急跌，相信要待6至7個月後，消息逐漸淡化後，成交量才可望回升。

 

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對增加印花稅收入沒有太大幫助

 

　　仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示，政府決定在未來一年不推出任何商業用地招標，對商業地產市場而言屬正面消息，此舉可讓寫字樓市場有更多時間消化供應，有助整體寫字樓租賃市場更趨穩定。寫字樓租賃吸納量自去年以來有所改善，而部分分區市場的空置率已開始回落。中環甲級寫字樓租金已見底，預計今年將上升0－5%。

 

中原陳永傑︰調升豪宅印花稅對整體樓市影響輕微

 

　　財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，對樓市著墨不多，當中對樓市影響最直接的，要算是對一億元以上住宅物業增加交易印花稅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港經濟復甦步伐理想，股樓皆升，政府對樓市減少干預，讓市場自由發展是良策。今次只對超級豪宅開刀，對整體樓市影響輕微，亦不失為增加稅收的機會。

 

料2026年億元豪宅成交量將續創新高

 

　　新一份財政預算案建議，一億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約十億元收入。根據中原研究部資料顯示，2025年全年錄得262宗億元私人住宅成交，創歷年新高，成交金額531億元，宗數及金額佔整體成交0.43%及10.27%。2026年首兩個月，億元成交達48宗，成交金額更突破百億元，達104億元。新財政預算案，將億元成交印花稅由4.25%加至6.5%。

 

　　陳永傑指，政府意識到豪宅物業交投轉熱，但事實上億元成交宗數多年來佔香港整體私人住宅成交不足1%，而且供應匱乏，屬頂流級別物業，買家非富則貴。即使是次提高億元物業的交易印花稅，對該類物業買家以至全港整體物業市場影響不大。於市況向好，及頂級豪宅供應罕有的大前題下，料億元物業業主不會因印花稅增加，而減價出售手持豪宅。陳永傑預期，在息口下行，經濟復甦步伐向好，來港上市企業增加等等的有利因素下，財富效應將令億元超級豪宅持續受追捧，料2026年億元豪宅成交量將續創新高。

 

長遠而穩定土地供應對樓市健康發展奠下重要基礎

 

　　至於寬減首兩季差餉，可為300多萬戶業主減輕負擔，對收租業主而言，可減輕收租成本，料可進一步刺激投資者入市意欲。其餘減稅措施，如寬減薪俸稅，增加子女及供養父母免稅額等，對中產帶來少甜頭，可為中產人士減輕生活負擔。

 

　　私營房屋供應方面，預計今年起的五年內，私人住宅單位每年平均落成量約17000個。未來三至四年，一手私人住宅單位潛在供應量約為104000個。財政司司長於財政預算案強調，政府會審慎參考市場和其他情況，按季適當安排政府用地推售，讓市場平穩發展。陳永傑指，長遠而穩定的土地供應，對樓市健康發展奠下重要的基礎，未來供應平穩，對樓市帶來健康訊息。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

