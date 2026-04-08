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新股上市 | 杭州六小龍首IPO落地本港，群核科技獲摩通建銀國際保薦，與DeepSeek宇樹齊名備受關注

08/04/2026

　　「杭州六小龍」首宗IPO料花落本港，內地雲原生空間設計軟件提供商群核科技早前通過聯交所上市聆訊，摩根大通及建銀國際為聯席保薦人，據報最快將於周四（9日）開始接受投資者認購，IPO集資規模可能超過1億美元。

 

新股上市 | 杭州六小龍首IPO落地本港，群核科技獲摩通建銀國際保薦，與DeepSeek宇樹齊名備受關注

 

　　該集團去年收入約8.2億元（人民幣．下同），按年增加8.6%。虧損4.3億元，較對上一年同期虧損5.1億元有所收窄。經調整淨利潤首次錄得盈利5712.7萬元，對上一年同期經調整淨虧損7004.9萬元。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，群核科技是少數有盈利的AI企業，加上與其同名的DeepSeek、宇樹科技等企業向來為市場焦點，因而認為群核科技此次來港上市值得投資者關注。

 

　　資料顯示，該集團核心軟體包括酷家樂（國內）、Coohom（海外）、群核酷空間以及空間智能平台SpatialVerse，以AI技術和專用圖形處理單元（GPU）集群驅動，實現住宅、商業、工業等場景的3D視覺化設計、渲染與資料處理，生成的設計可轉化為可生產圖紙，從而支持自動化生產流程，例如酷家樂主打線上3D雲端設計平台，核心功能包括快速雲端建模、10秒產生超清效果圖，號稱能涵蓋全國90%以上戶型。

 

　　根據弗若斯特沙利文資料，以2024年收入計算，群核科技以23.2%的市場份額成為中國空間設計軟件市場最大提供商。

 

　　該集團在上市前獲高瓴資本、順為資本等投資機構入股，華營建築(01582)和金涌投資(01328)早前亦分別公布，與群核科技訂立基石投資協議，此外據報禾賽(02525)及泰康保險亦是其基石投資者。是次集資後，該集團表示會將所得用於全球擴張、增強現有產品功能、投資核心技術及基礎設施等。

 

　　包括群核科技在內、由杭州孵化的6家科技初創企業被統稱為「杭州六小龍」，當中最知名的兩家企業分別為國產大模型先驅DeepSeek及爆紅全國的人形機械人公司宇樹科技，另外還有《黑神話．悟空》開發商遊戲科學、專注非侵入式腦機接口的強腦科技及仿生機械人公司深處科技。

 

撰文：經濟通市場組

 

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