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中東戰火 | 美伊停火現破裂跡象油價反彈，三桶油可以點部署？

09/04/2026

　　隨著美國與伊朗達成兩周停火協議，逾一個月戰事暫告平息，國際油價昨日（8日）狂瀉，紐約期油曾暴跌逾17%，低見每桶91美元，布蘭特期油亦一度重挫逾16%，跌至90美元。惟美伊停火首日已現破裂跡象，以色列國防軍大規模空襲黎巴嫩，據報伊朗重新封鎖霍爾木茲海峽，考慮退出停火協議，紐油及布油今日（9日）齊反彈逾3%至97、98美元水平，昨日逆市向下的中海油(00883)(滬:600938)及中石油(00857)(滬:601857)齊反彈2%，惟中石化(00386)(滬:600028)跌近2%。有機構指美伊停火兩周對能源供應幫助可能有限，油價或過度回調，亦有指波斯灣修復產能至少需時幾個月，料今年油價維持80美元以上，「三桶油」應如何部署？

 

中東戰火 | 美伊停火現破裂跡象油價反彈，三桶油可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

停火首日以軍大規模襲黎巴嫩　伊朗重封霍峽揚言退出停火協議

 

　　白宮宣布美國副總統萬斯周六（11日）上午率團赴伊斯蘭堡與伊朗舉行首輪直接會談。白宮新聞秘書萊維特指，當前流傳伊朗所提的10點方案已被否決，並堅持伊朗不得在本土進行鈾濃縮活動。另外，地區零星衝突仍在持續，包括在黎巴嫩，以色列繼續對伊朗的盟友真主黨展開軍事行動。昨日停火首日下午，以色列國防軍稱，針對黎巴嫩完成了一波大規模打擊，50架戰鬥機在10分鐘內向100個目標投擲了約160枚炸彈。據黎巴嫩民防部門報告，以色列當天對黎巴嫩各地發動的大規模空襲已造成至少254人死亡、1165人受傷。伊朗方面表示，只有在黎巴嫩實現停火情況下，伊朗才會與美國進行會談。一位知情人士稱，如果以色列持續襲擊黎巴嫩，伊朗將考慮退出該協議。

 

　　而據伊朗半官方的法爾斯通訊社報道，在以色列襲擊黎巴嫩後，經過霍爾木茲海峽的油輪通行已暫停。另美媒引述伊朗官方報道指，為回應以色列襲擊黎巴嫩，伊朗重新對霍爾木茲海峽油輪收取每桶油1美元的通行費，以比特幣結算，每日限12艘船隻通行。白宮重申美伊的停火協議是取決於霍爾木茲海峽必須立即、迅速、安全地重新開放，包括不收取通行費。

 

機構：波斯灣修復產能至少需時幾個月　料今年油價維持80美元以上

 

　　停火消息公布後，布蘭特原油昨日下跌約13%至每桶95美元，但仍遠高於1月初約60美元水平。諮詢機構歐亞集團(Eurasia Group)預期，即使敵對行動結束，今年油價仍將維持在每桶80美元以上。歐亞集團能源業務總經理Henning Gloystein指，即使中東停火能讓霍爾木茲海峽迅速重啟，供應吃緊的情況仍將持續。他估計，波斯灣地區約有三分之一的煉油廠在空襲中受損，這種產能損失在戰事結束後，至少需要幾個月的時間才能修復。

 

　　國際能源總署(IEA)估計，已有超過40處關鍵能源資產遭到破壞，造成史上最大規模的供應干擾。研究機構Rystad Energy早前指，中東能源基礎設施的修復成本超過250億美元，涵蓋工程、施工、設備和材料費用。在卡達的拉斯拉凡(Ras Laffan)，伊朗的攻擊導致廠區約17%的產能癱瘓。Rystad Energy指，完全恢復產能可能要等到2030年左右，修復成本約100億美元。

 

美銀證券上調今年布油預測至92.5美元　升中石油目標價至12元

 

　　值得一提，美銀證券最近上調了今年布蘭特原油基本價格預測至每桶92.5美元，並預期若戰爭持續超過2至4周或能源資產受損，油價或進一步飆升。按歷史數據推算，若每日逾1000萬桶的石油供應損失持續12個月，可能將布蘭特原油價格由美伊戰爭前每桶70美元推高到150至200美元。另外，該行將今年中國原油表觀需求下調至7.86億噸，意味按年下跌1%，並將天然氣需求增長預測由3%下調至2%，因亞洲現貨液化天然氣(LNG)基準價格JKM已較2月底升91%。供應中斷影響卡塔爾LNG出口，海運天然氣成本或持續高企，削弱天然氣競爭力，並加劇氣轉煤替代，抑制中期天然氣需求增長。

 

　　股份方面，該行認為中石油將受惠於油氣價格上升，上調公司今年稅後淨利潤預測23%至1850億元人民幣，將中石油H股目標價由10.5港元上調至12港元，A股目標價由12.5元人民幣上調至14元人民幣，維持「買入」評級。另下調中石化今年稅後淨利潤預測12%，H股目標價由6港元下調至5港元，A股目標價由7.6元人民幣下調至6.3元人民幣，維持「買入」評級，認為其下游業務較中性，在高油價下盈利受益較少。

 

中東戰火 | 美伊停火現破裂跡象油價反彈，三桶油可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

渣打：美伊停火兩周對能源供應幫助或有限　油價或被證明過度回調

 

　　另渣打能源與金屬研究團隊發表報告指，為期兩周的美伊停火協議對能源供應的幫助可能有限。該團隊的分析師表示，安全擔憂、高企的保險費率以及營運限制意味著通過霍爾木茲海峽的額外能源運輸可能不會太多。

 

　　該行指，液化天然氣(LNG)貨物可能是個例外，因為近期消息顯示LNG船已裝載完畢，可以在短時間內啟航。儘管油價因停火消息而下跌，但這種快速回調可能會被證明是過度。預計次季布蘭特原油期貨均價為每桶98美元，紐約期油均價為每桶92.5美元。

 

摩根資管：對美伊停火審慎樂觀　油價次季可回至80美元

 

　　摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美國與伊朗最新宣布達成為期兩周的停火，雙方願意重返談判桌是好的第一步，但相信談判仍然脆弱。由於短期內談判波動較大，加上以色列的角色及取態未見明朗，他對戰事停火審慎樂觀。

 

　　許長泰指，美國聯儲局早前表明不會因油價的短暫波動而加息，但戰事令通脹回落速度放緩，繼續預期美國將在年底前減息一次。如果戰事在第二季停火，預計油價可回落到每桶80美元水平，但難以進一步重回每桶60美元水平。不過，雙方一旦談判破裂，伊朗加強軍事行動或進一步損毀附近能源設備，最壞情況下料油價將升至每桶120美元。

 

蕭猷華：美伊邁向談判紐油料回至80美元　中石化現價可分注吸納

 

中東戰火 | 美伊停火現破裂跡象油價反彈，三桶油可以點部署？

（蕭猷華）

 

　　信誠證券投資服務董事蕭猷華認為，國際油價要反彈到之前歷史高位較困難，現時美伊戰爭已走向談判階段，這是重要一步，當中有些枝節或障礙其實很正常。以色列怕美國與伊朗談判可能作出較大讓步，一直不希望達成協議，故昨日大規模轟炸黎巴嫩希望破壞協議，但最新伊朗官方已指明日會如期赴伊斯蘭堡參與會談。紐約期油應不會重返之前約120美元的高位，當中事情發展一定不會很順利，大家亦預料會有波折，但紐油應會逐漸回至80美元水平，如和談順利甚至可回至70美元。不要忘記，在美伊戰爭前，其實特朗普已佔有所有委內瑞拉石油控制權，而當地石油蘊藏量全球最大，他可叫美國公司大量開採。另方面，若放寬對伊朗制裁，允許其出口石油，又可增加幾百萬桶供應。只要打通航道，相信油價會回落得較快，油股不宜高追，反而應趁有枝節出現時彈高獲利。

 

　　不過，蕭猷華指，此段時間油價回落對中石化有利，其股價由3月初戰事開始時約5.6元一直跌至最低約4.4元，當時油價正上升，對其股價反屬負面，至3月尾油價開始見頂，其股價橫行，近幾日油價回落，股價開始衝高，因油價回落對其下游業務可能較有利。若想買油股不妨轉吼中石化，現價可先買一注，若企穩4.65元，應可重上5元；若有枝節出現，可能回到約4.4元，到時可買第二注。至於中海油及中石油較跟貼油價，既然預期油價仍有較大回落空間，暫不宜吸納。

 

　　中海油今日升2.07%收報26.66元，中石油升1.99%報10.77元，中石化跌1.91%報4.63元。其他石油相關股表現各異，山東墨龍(00568)升10.45%報8.88元，聯合能源(00467)無升跌報0.56元，中石化油服(01033)無升跌報0.88元，中海油服(02883)升0.32%報9.42元，百勤油服(02178)升1.92%報0.265元。F三星原油期(03175)則升3.92%報9.815元。

 

中東戰火 | 油價三桶油

 

中東戰火 | 油價三桶油

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

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