新股上市 | 快手據報擬分拆可靈AI獨立上市，估值達1560億港元

中國影片平台快手(01024)傳出計劃分拆旗下人工智能影片業務「可靈AI」(Kling AI)獨立上市，最快於2027年實現。據悉，該業務正與潛在投資者洽商上市前(Pre-IPO)輪融資，預計估值將達到200億美元（約1560億港元）。快手官方至今未對此消息作出回應。

值得留意的是，快手周一（11日）收市報51.6港元，對應市值約2246.28億港元。單是可靈AI的估值，已相當於母公司市值的約七成。

據美國科技媒體《The Information》引述消息報道，可靈AI在今年第一季收入為7500萬美元（約5.85億港元），當中絕大部分來自北美等海外市場。該業務預測，到2027年第一季即IPO啟動時，年化營收將達到13億美元。

（AP圖片）

根據快手財報，可靈AI在2025年第四季收入達3.4億元人民幣，去年12月收入突破2000萬美元，年化收入運行率(ARR)為2.4億美元。快手首席執行官程一笑表示，可靈AI收入今年保持非常不俗的按月增長趨勢，1月ARR已達3億美元，公司非常有信心今年實現超過100%的按年增長。

另一方面，「可靈AI」早前宣布在影片3.0系列模型中推出原生4K直出功能，支援用戶一鍵生成具備院線級質感的影片，成為業內首個實現原生4K輸出的影片生成模型。

撰文：經濟通採訪組

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