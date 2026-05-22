AI | 聯想料本財年AI相關收入錄高雙位數增長，若H200晶片獲批將利好內地市場增長

聯想(00992)高級副總裁兼首席財務官鄭孝明表示，對於集團未來兩年內躍升為千億美元規模企業目標，主要受AI基建推動，以及公司能夠相對其他小型廠商確保獲得晶片及記憶體貨源能力。

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ISG收入料維持較高增長及利潤

至於2027財年，他預期AI相關收入增速未及上財年倍升，但仍料維持高等雙位數增幅。其中，基礎設施方案業務集團（ISG）方面，鄭孝明預期於本財年，ISG收入維持較高增長及錄得利潤情況，甚至表現增強。他對ISG業務抱有信心，提到截至上財年末，AI伺服器項目儲備達210億美元。

PC因記憶體問題大幅加價，但公司擁有獲取貨源能力

據報聯想等10家內地企業獲批採購英偉達(US.NVDA)H200晶片，他稱，英偉達仍擁有技術優勢，若確認獲准採購，則一定有相關需求，相較去年，會利好內地市場增長。

至於智能設備業務集團（IDG）方面，他承認是次PC因記憶體成本上漲影響，而價格加幅較大，料市場需求受到影響，但其實仍有一定需求，重點是聯想擁有記憶體獲取能力，且可見買家競爭有所減少。方案與服務業務集團（SSG）則預期本財年經營利潤率20%以上，收入則冀保持雙位數增長。

撰文：經濟通採訪組

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