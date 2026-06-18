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香港擬8月3日推5年期國債期貨，李家超：為重要發展里程碑，助鞏固債券中心地位

18/06/2026

　　證監會公布，香港計劃於2026年8月3日推出五年期國債期貨。經評估市場需求及宏觀環境後，五年期國債被選為首先在港交所買賣的國債期貨合約的相關資產。港交所一直就須獲證監會批准的國債期貨的推出作必要準備，並將另行公布合約細節。

 

香港擬8月3日推5年期國債期貨，李家超：為重要發展里程碑，助鞏固債券中心地位

（資料圖片）

 

　　近年來，國際投資者穩步增持中國國債，尤其是通過債券通的渠道。截至2026年5月底，外國投資者持有的中國國債規模約為20000億元人民幣。在香港推出國債期貨將為國際投資者提供有效的離岸對沖工具，滿足其日益增加的國債風險管理需求，從而便利投資者進一步參與內地國債市場。

 

　　隨著國債期貨在香港推出，香港作為離岸人民幣中心及人民幣資產風險管理樞紐的角色將進一步加強。

 

　　證監會行政總裁梁鳳儀表示，國債期貨的推出，適逢資產管理公司構建多元化策略，對人民幣計價固定收益資產的投資需求增加。這同時彰顯了香港作為區域內固定收益及離岸人民幣樞紐的關鍵角色。

 

　　證監會主席黃天祐表示，推出國債期貨亦是香港在金融領域對接國家「十五五」規劃、進一步推進與內地金融市場互聯互通的重大舉措。此舉也是香港助力人民幣國際化，並發展為全球固定收益及貨幣市場中心的里程碑。

 

李家超：香港推出國債期貨為重要發展里程碑

 

　　 行政長官李家超表示，國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位。隨著市場對人民幣計價產品和相關避險金融工具的需求日增，香港推出國債期貨成為一個重要的發展里程碑，為投資者提供了有效的離岸風險管理工具，使投資者高效管理利率風險敞口，並進一步鞏固香港債券中心地位。

 

陳茂波：有助提升國債流動性和市場深度

 

　　 財政司司長陳茂波表示，在港推出國債期貨，不僅是增添一項離岸風險管理產品，更令國際投資者管理人民幣利率風險的對沖工具更為完整，有助提升國債流動性和市場深度，吸引更多全球資金參與內地國債市場。國債期貨是完善香港人民幣產品生態圈和深化互聯互通的關鍵一步，有利帶動結構性產品，以及資產管理及風險管理服務在港發展，進一步鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐和國際風險管理中心的地位。感謝中央部委的大力支持，特區政府和各金融監管機構會全速推進落實有關安排。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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