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【FOCUS】膠凳夜市情何以堪，特色海濱長做長有

09/10/2023

　　「小犬」引發全城交通大亂，灣仔海濱、卑路乍灣海濱、星光大道的周末夜市亦齊告暫停。誓言「把夜市搞活搞旺」的特區政府有無想過，今次是秋颱，未來還有冬季寒流、春天驟雨、夏日雷暴？僅是香港變幻莫測的天氣，就足以令現時露天攤檔、紅A膠凳、魚蛋汽水的「玩法」弊端盡顯。特區政府若想夜經濟長做長有，就必須有新思維和大膽識。部門與部門之間也必須打開隔閡，通力合作。
　


「體驗導向」講八年仍欠奉
　


　　「我們深知，愈來愈多自助遊的旅客愛追求獨特的旅遊體驗……我們由產品導向轉變為旅客體驗導向……我們如今更著重於旅客在香港所體驗到的各種精采難忘的感受……包括吃喝、夜遊香港……」以為是官員論述「夜經濟」？其實是旅遊發展局2015年就「亞洲國際都會」的品牌行銷策略。

 

露天攤檔、紅A膠凳、魚蛋汽水的「玩法」，遊客體驗感欠奉。


　　誰人想到，8年過去，遊客蒞臨「香港夜繽紛」頭炮的灣仔「海濱藝遊坊」，仍需坐在紅A膠凳上、圍著啡色摺疊圓桌、伴著不遠處垃圾滿溢的藍色膠桶，吃一份20元的魚蛋或40元的麻糬？而在政府親自「落場踢波」之下，市集開鑼首日即驚現供電大龍鳳；短短一周後，再有區議會主席、立法會議員相繼表示反對灣仔、觀塘長期搞海濱夜市。
　


自我感覺良好，做嘢當交代
　


　　特區官員大大聲齊讚國慶市面熱鬧以及成功引進30重點創科企業，憧憬新資本投資者入境計劃將吸引大量資金來港的背後，是零售業界普遍指黃金周旺丁不旺財（有知名珠寶鐘錶商的生意額僅為疫前一半）、港人出境人次多於入境旅客人次、鄰近關口的民生區餐飲業更出現結業/頂租潮……

 

MIC（組裝合成建築）技術成熟、成本經濟。

 


　　現時的問題是，面對多個產業江河日下--樓價跌跌不休、港股成交不足500億、出口連續16個月萎縮、遊客豪買模式不再、市民北上消費日漸成風，特區官員卻自我感覺良好，「做嘢」當「交代」，似拒面對寒冷的經濟硬數據和市民實際獲得感，更遑論祭出香港在巨大範式轉移之下重拾新動力的策略。
　


MIC應用，政府搭台商界出橋
　


　　就拿推動夜經濟、刺激本地消費來說，政府完全可跳出大排檔、大笪地思維，借助技術成熟、成本經濟的MIC（組裝合成建築），利用現時已開放的25公里維港海濱，打造明净企理、時尚活潑的休閒長廊、創意市集，為市民和遊客提供餐飲、娛樂、表演、文創的多元空間。

 

MIC在內地的民宿酒店、房車營地、特色小鎮、商業街等早已廣泛運用。


　　且不論新加坡大量以混凝土MIC、鋼結構MIC建造公屋、酒店、大學宿舍，就以成本最低的鋁結構MIC為例，生產周期僅需10天，具備8級抗震和16級防火，且百分百可回收，在內地的民宿酒店、房車營地、特色小鎮、商業街等早已廣泛運用。


　　倘若港府拿出魄力，部門之間互通合作，牽頭在海濱長廊規劃興建MIC設施並提供水電排污等配套，再交予商業機構運營，無論是文創咖啡、特色手作，還是算卦占卜、小眾音樂，都勢成為遊客打卡新熱點和市民閒暇好去處，勝過風餐露飲、紅A膠凳的露天夜市，打造真正的香港特色海濱。

 

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