【FOCUS】金融玩家接連爆雷，監管明言「長牙帶刺」

北有中植，中有海銀，南有鼎益豐，天南地北的三大金融玩家，短短一個月間殊途同歸爆雷。相比「中植系」的國企大股東背景，「海銀系」的美股上市光環，叱吒深圳逾十年、在港股市場一度上演「仙股大翻身」的鼎益豐，尤顯傳奇色彩。



叱吒深圳，公開叫板監管



2019年3月，遭香港證監會勒令停牌逾300天；2021年6月，深圳「中科創系」實控人因非法吸資149億元遭判囚終身；2023年11月，深圳金融監管局公開提示「原始股權/期權」風險……都難令鼎益豐的信徒從暴富美夢中警醒。

鼎益豐創始人隋廣義自稱「北斗七星轉世」，獨創「禪意投資法」。



就在其上周三（10日）發布「重大利好通知」，要求所有投資者封閉8個月不能退出，引爆兌付危機前短短一周，公司在深圳某五星級酒店舉行的2024年年會，仍是衣香鬢影。較早前12月，董事會更公開叫板深圳金監局，指其風險提示公告中所指的「鼎益豐」並非是指本公司。



然而，紙終究包不住火，鼎益豐據報已確認兌付缺口高達1320億元（人民幣．下同），涉及投資者50萬人。由於標榜年化收益率高達60%，不少投資者投入自己全數積蓄之外，甚至不惜抵押房產取得貸款認購原始股權。



橋唔怕舊，暴富一夜返貧



從中融信託標榜高逾8%的年化報酬率，到海銀財富主打「國內最大的房地產固定收益產品提供商」，鼎益豐的名號更是驚人。創始人隋廣義、馬小秋，一個自稱「北斗七星轉世」，獨創「禪意投資法」；一個走進聯合國總部演講，更是特朗普早餐會的座上賓。如此神棍加名人的營銷手法，偏偏吸引大批信眾追捧，有投資者微信群顯示，抵押房產貸款投資金額少則50萬，多則1500萬元。

中央黨校本周開班的省部級主要領導研討班，時隔25年再以金融為主題。



「橋唔怕舊，最緊要受」的又何止恒大系、中植系、海銀系、鼎益豐？去年底申請以每股68.07元在上交所IPO的浙江國祥，被指時隔12年二次上市，以及利用詢價機制高價招股割韭菜，最終遭緊急叫停；廣州芳村茶葉批發市場，短短兩個月將昌世「金融茶」從單價3萬元炒至7萬元，最終令數百名茶商5億元投資一夜蒸發。



種種暴富到一夜返貧，鼎益豐注定不是最後一家爆雷的非銀行實體理財機構。而中央黨校本周開班的省部級主要領導研討班，時隔25年再以金融為主題（1999年1月聚焦亞洲金融危機教訓），最高層明言監管要「長牙帶刺」，訊號不言而喻。

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