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【FOCUS】入市亢奮推升M2，通縮螺旋仍閃紅燈

15/10/2024

　　A股於9月最後5個交易日從2700點直衝3300點之際，當月M2（廣義貨幣）餘額勁增4.4萬億元，似乎印證社交媒體上有關「後台（貸款）審核140萬人排隊」的傳言。不過，被視作「准貨幣」的M2增速回升，未改「現實貨幣」M1跌幅續刷新歷史紀錄，反映通縮螺旋仍紅燈閃爍。難怪最新政策風聲，直指「工業投資11萬億」以及「海外投資收益徵稅」。

 

「現實貨幣」M1跌幅歷史新低

 

　　中央雷霆救市，帶動A股一騎絕塵，股民入市熱情從9月按月擴大0.5個百分點的M2增速可見一斑。人民銀行周一（14日）傍晚公布，M2餘額上月末激增至309.48萬億，4.4萬億增幅相當於首8月累計（12.7萬億）的三分一，背後最大助力，當屬散戶瘋狂入市帶動大量理財資金回流，令證券保證金大增並推升非銀存款。

 

【FOCUS】入市亢奮推升M2，通縮螺旋仍閃紅燈

9月M2餘額上月末激增至309.48萬億，4.4萬億增幅相當於首8月累計的三分一。


　　不過，「准貨幣」M2加速擴張，反映投資市場活躍，但「現實貨幣」M1按年跌幅續下探7.4%的歷史新低，反映消費市場依舊需求不振，而M1-M2剪刀差刷新14.2個百分點新高，恐暗示實體經濟面臨的通縮壓力未消。

 

企業、居民中長期貸款皆少增

 

　　何解網絡段子顯示散戶不惜耗盡信用卡額度「借錢入市」，但私人部門信貸需求依然疲軟？玄機就在，為購買資產而進行的「融資性貸款」，並不等於以實際投資和消費為目的的「經營性貸款」。

 

【FOCUS】入市亢奮推升M2，通縮螺旋仍閃紅燈

為購買資產而進行的「融資性貸款」，並不等於以實際投資和消費為目的的「經營性貸款」。


　　按人行公布的數據，9月新增人民幣貸款1.59萬億元（預期：1.9萬億），按年少增7200億元；其中，企業中長期貸款按年少增2944億元，顯示投資擴張步伐遲緩，居民中長期貸款按年少增3170億元，同反映按揭購房信心不足。


　　除了企業、居民不願加槓桿進行實際投資或消費，引發通縮螺旋擔憂，企業將投資轉向回報率更高的境外，亦可能拖累國內信貸需求。

 

超級富豪海外投資收益傳徵稅

 

　　鑑於此，繼工信部透露已組織工業領域儲備項目加快開工建設，未來三年可拉動投資超過11萬億元，最新消息指，中國已開始對超級富豪的海外投資收益徵稅。再加之上海市委書記陳吉寧周末會見高瓴資本創始人兼首席執行官張磊，雙方提及「秉持長期主義，注重長期戰略投資」，都涉及激活國內投資，穩定私企預期，扭轉通脹螺旋。


　　簡而言之，無論是真金白銀的增量政策，還是白紙黑字的產權保護，都需基於最簡單的5個字－－民無信不立。當居民部門、經營主體信任政策、打消顧慮，救市藥效才能真正從短期資本市場炒作，轉化為長期的信貸和經濟復甦。

 

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