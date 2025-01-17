  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

【FOCUS】GDP升5%首破130萬億，人口降+收入緩添憂

17/01/2025

　　中國去年9月24日起出招的增量刺激「組合拳」，將首三季節節走低的5.3%、4.7%、4.6%的GDP增速，一舉拉升至第四季的5.4%（預期：5%），令全年「增長5%左右」的目標順利完成。減息、降準、以舊換新等政策助力下，消費、地產、工業各有亮點，但GDP總量首次突破130萬億大關的同時，人口、收入不乏隱憂。

 

消費刷新紀錄，房價逐步回穩

 

　　最高層就全年經濟社會發展目標的口風，從去年10月的「努力實現」轉為11月的「有充分信心」，全年成功「保5」的關鍵，當推錄6個季度最高增速的第四季表現。

 

　　功臣之一是工業，12月規模以上工業增加值按年增6.2%（預期：5.4%），錄8個月最高，背後是設備更新政策以及「搶出口」效應帶動工廠開足馬力生產。

 

【FOCUS】GDP升5%首破130萬億，人口降+收入緩添憂

12月一線城市新建商品住宅銷售價格按月漲0.2%，為2023年6月以來首次。

 

　　功臣之二是消費，全年社會零售額48.8萬億元、全年家電和音像器材零售額1.03萬億、12月汽車類零售額5663億元，齊刷新歷史紀錄。

 

　　功臣之三是房地產，儘管全年新建商品房銷售面積、銷售額連跌三年，從2021年頂峰時的16.1億平米及17萬億元，縮水至2024年的9.7億平米及9.7萬億元，但12月40重點城市新樓銷售面積、銷售額卻錄按年增0.3%、4.1%。同時　，12月一線城市新建商品住宅銷售價格按月漲0.2%，為2023年6月以來首次。

 

15至59歲勞動人口減少683萬

 

　　國統局定調去年經濟穩中有進、明顯回升，但就不諱言國內需求不足、部分企業生產經營困難、經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。

 

　　挑戰之一，首當其衝是總人口連跌三年，且15至59歲適齡勞動人口按年減少683萬，60歲以上人口佔比再升0.9個百分點至22%。挑戰之二，盡管去年全國居民人均可支配收入實際增長5.1%，但不計大流行剛爆發的2020年及實施疫情嚴格管控的2022年，增速其實為過去20年最低。

 

　　國統局的全國居民五等份收入分組並顯示，六成居民人均可支配收入月均低於3000元，其中，「低收入組」、「中間偏下收入組」，人均可支配收入月均分別僅為795元、1800元。

 

【FOCUS】GDP升5%首破130萬億，人口降+收入緩添憂

國統局數字顯示，「低收入組」、「中間偏下收入組」，人均可支配收入月均分別僅為795元、1800元。

 

　　鑑於此，國家發改委近日提出，將以支持更多勞動者以技能提升帶動崗位收入提升，千方百計拓寬農民增收渠道，適當提高退休人員基本養老金和城鄉居民基礎養老金等方式，促進居民增收減負。2025年，內需消費能否成為關稅衝擊的緩衝，房地產又能否延續四季度的復甦，「收入」二字正是關鍵。

 

撰文：金子安

【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02509

荃信生物－Ｂ

6.710

異動股

08297

海納星空科技

0.110

異動股

00700

騰訊控股

379.800

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02509 荃信生物－Ｂ
  • 6.710
  • 08297 海納星空科技
  • 0.110
  • 00700 騰訊控股
  • 379.800
  • 02202 萬科企業
  • 4.710
  • 08622 華康生物醫學
  • 0.335
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.710
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 12.400
  • 目標︰$13.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 51.700
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.300
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 14.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 77.600
  • 00001 長和
  • 40.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.500
  • 00981 中芯國際
  • 39.450
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 52.950
  • 目標︰$57.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 513.000
  • 目標︰$598.00
  • 00267 中信股份
  • 8.530
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.950
即時重點新聞

17/01/2025 17:00  《盤後部署》恒指靠穩成交縮觀望特朗普，補貼細則將公布低吸比電

17/01/2025 17:34  莎莎第三財季整體營業額跌10.7%，港澳同店銷售跌10.5%

17/01/2025 17:10  【香港要聞】港府提升對緬甸(東南部地區)外遊警示級別至紅色

17/01/2025 17:49  《國企紅籌》中信証券全年純利升10.1%至217億人幣

17/01/2025 17:50  【預算前瞻】陳茂波回應稅制改革：不想增添不必要討論

17/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒２５億元，買中芯沽中移動

17/01/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】滙證降潤電至持有，腰斬萬科目標兼降至減持

17/01/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 去年GDP增5%達標，樓價按月持平，滬指周漲2%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

濠賭股 | 股價持續受壓，大行各有心水，春節臨近可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

京東飆半成，加入「送禮」大戰推單對單及群送禮功能新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】GDP升5%首破130萬億，人口降+收入緩添憂
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱打工仔只求加薪不望升職：如何選擇行業與企業人性化管理留住人才
人氣文章

智城物語．方展策

打破AI開發門檻！AI超級電腦3,000美元即可入手，NVIDIA Project Digits顛覆AI研發生態！
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

世界多了幾個迷雲黨人
人氣文章

Watch & Jewelry

黃金與紅寶石的火花：Chanel Coco Crush系列新作！跟Jennie學疊戴式風格，襯出百搭造型
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

突然冒出兩件藍毫天目盞，會為拍賣市場帶來怎樣的震盪？ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜
人氣文章
日本地震 │ 日本九州6.9級地震引發海嘯警報，氣象廳預測未來一周可能再有強震！ 新文章
人氣文章
27款中式點心熱量一覽：燒賣僅61卡、煎蘿蔔糕120卡！營養師分享健康飲食4招及3款減肥飽肚點心搭配
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 20:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事17/01/2025
神州經脈 | 去年GDP增5%達標，樓價按月持平，滬指周漲2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處