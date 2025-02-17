  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

【FOCUS】阿里夥蘋果VS騰訊接DS，暗戰未來AI代理

17/02/2025

　　眼見阿里巴巴（09988）股價周一刷新129.5元的三年新高，去年第四季減持、清倉的一眾外資或齊追悔莫及。但投資永遠是往前看，處於2017年6月以來最超買狀態的阿里，未來立定潮頭的關鍵，直指與蘋果的深度合作。而跟其明爭暗鬥多年的騰訊（00700），周六（15日）開始在微信測試接入DeepSeek的「AI搜索」功能，對移動消費生態的潛在影響不容低估。

 

蔡崇信：加速智能體普及

 

　　阿里巴巴股價年初至今王者歸來式表現，令去年第四季減持的淡馬錫、「大空頭」Michael Burry，以及清倉的對沖基金新星Keystone、景林資產、索羅斯資本（由索羅斯之子創立），盡顯「看走眼」，其中隱情或許要待周四（20日）晚最新季報揭盅，才能找尋一些蛛絲馬跡。

 

【FOCUS】阿里夥蘋果VS騰訊接DS，暗戰未來AI代理

跟蘋果的深度合作，正正是未來普及阿里系AI智能體的關鍵。

 

　　從1月底發布通義千問Qwen 2.5大模型聲稱超越DeepSeek V3，到創始人馬雲上周現身阿里總部所在的西溪園區，再到今早成為最高層企業家座談會的座上賓，都可視作股價飆升五成的催化劑。但正如集團主席蔡崇信所稱，未來將加速基於特定任務的專有AI模型與智能體（AI Agent，又名AI代理）的普及。而跟蘋果的深度合作，正正是未來普及阿里系AI Agent的關鍵。

 

終極目標「對話即執行」

 

　　何謂AI代理？即是收到人類指令後，自行計劃、自主決策、採取行動、完成任務，簡而言之，終極目標是實現「對話即執行」。想像一下，當你告訴AI代理「晚餐後想看XX電影」，AI代理立刻根據你的位置，在附近電影院選位、購票，並且順帶推薦周邊餐廳，甚至提前幫你取號、點餐。

 

【FOCUS】阿里夥蘋果VS騰訊接DS，暗戰未來AI代理

騰訊在微信測試接入DeepSeek「AI搜索」功能，或是為下一步將此國民應用打造成AI代理鋪路。

 

　　騰訊在微信測試接入DeepSeek「AI搜索」功能，或亦是為下一步將此國民應用打造成AI代理鋪路。未來微信不再只是「傳聲筒」或公眾號/視頻號的單向輸出，而是有能力根據用戶的指令（對話）做出執行，AI加持的技術進步可能造就新的權力轉移－－由互聯網平台至AI代理。

 

AI代理終端主宰利益分配

 

　　試想，當過往通過美團、餓了麼點外賣、通過携程/去哪兒訂酒店、通過淘寶/京東/拼多多網購、通過滴滴/高德地圖打車等，統統可經過AI代理「說話」即可完成，勝出的關鍵不再是擁有更多的DAU（日活用戶），而是誰得到AI代理更多的推薦，最終的利益分配者或許是微信、或許是iPhone、或許是別的AI代理終端。

 

　　一旦此情景成真，AI代理不單將改變人們的工作方式、消費習慣，更將改變個人、品牌建立影響力、獨特性、定價權的方式。由此衍生的問題是，誰來負責AI代理的監管和倫理？而人類又會否心甘情願將自己獲取資訊、日常決策、思考創作等決定權，拱手相讓虛擬的代理？

撰文:金子安

醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

85.500

異動股

00388

香港交易所

340.800

異動股

00011

恒生銀行

105.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 85.500
  • 00388 香港交易所
  • 340.800
  • 00011 恒生銀行
  • 105.000
  • 01860 匯量科技
  • 11.920
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 89.850
股份推介
  • 01833 平安好醫生
  • 8.380
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.280
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.850
  • 目標︰$51.00
  • 02899 紫金礦業
  • 15.920
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 80.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.200
  • 00700 騰訊控股
  • 493.600
  • 00388 香港交易所
  • 340.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.830
  • 00005 滙豐控股
  • 85.500
報章貼士
  • 03393 威勝控股
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00772 閱文集團
  • 31.800
  • 目標︰$35.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 355.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/02/2025 17:00  《盤後部署》利好消息發功恒指止步二萬三，金斯瑞現雙底候低吸

17/02/2025 16:14  恒指曾逼兩萬三收市回吐4點，觀望民企座談會進一步消息

17/02/2025 17:09  【企業盈喜】黑芝麻智能料去年虧轉盈賺不低於1億元人民幣

17/02/2025 13:44  【預算前瞻】莊太量倡乘車優惠設上限暫停明日大嶼，代幣化賣地皮

17/02/2025 13:44  【預算前瞻】公務員凍薪各界意見不一，ACCA倡設政府效率部門

17/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０８億元，買阿里沽騰訊

17/02/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】富瑞升騰訊阿里目標，花旗看好比亞迪目標６８８元

17/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８１３，隔夜拆息與上日維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平：經濟政策不會變，民企大顯身手正當其時新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 眾裏尋他冇百度 座談會你冇份到定我睇唔到？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平與馬雲等民企負責人座談，A股成交增13%新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

抵買之選！$2,299 5G手機 HONOR X9c Smart：AI攝影功能、360°防水、2米抗摔堅固技術
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國的貿易大棒也把自己打下神壇
人氣文章

Shopping What’s On

首間淘寶傢俬及生活家品實體店2月22日尖沙咀開幕！全場25,000平方呎過萬件家品，睇完實物再網購
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

情人節2025｜Clé de Peau、Dior、YSL絕美情人節限定系列，送她一份美妝小驚喜！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

告別新光戲院在即：《莎士對比亞》、《粵劇特朗普》、《金玉觀世音》，記念也記載粵劇以外的多元文化
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

情人節2025｜Last Minute Gift Idea：從Montblanc禮盒到Nespresso最新咖啡機，花點小心思討他開心！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
鑽禧難得重聚 感恩仍然有你
人氣文章
走出陰霾 │ 44歲方力申情人節宣布婚訊，陪細14年女友走出邪教陰霾新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/02/2025 22:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事17/02/2025
神州經脈 | 習近平：經濟政策不會變，民企大顯身手正當其時
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處