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公開決裂 | FOCUS | 跟侵侵「政治友誼」亮紅燈，馬斯克需讀洛克菲勒

06/06/2025

　　「Friendship is politics（友誼即政治）」，《紙牌屋》的金句，一語道破特朗普與馬斯克何解終於走向決裂。隨著真人秀式的「互撕（互相攻擊）」持續，「大而美法案」、特斯拉股票、經濟衰退、太空計劃、狗狗幣……齊被置於炮火之下。一方是最自我中心的政客，另一方是最不守常規的富豪，最終誰會失去更多？洛克菲勒的故事或有啟示。

 

呼籲廢除法案，暗示支持彈劾總統

 

　　豪擲2.9億美元、落手落脚拉票，自詡特朗普勝選頭號功臣的馬斯克，最新得到的是他眼中的「忘恩負義（ingratitude）」。

 

公開決裂 | FOCUS | 跟侵侵「政治友誼」亮紅燈，馬斯克需讀洛克菲勒

馬斯克跟特朗普的政治友誼亮起紅燈。(AP)

 

　　導火索始於雙方周二（3日）關於「大而美法案」加劇聯邦赤字、破壞DOGE（政府效率部）努力的口水戰；周三（4日）升級至擁有2.2億X粉絲的馬斯克，公開呼籲美國人致電參議員、眾議員「廢除法案（kill the bill）」；周四（5日），他再拋出震撼彈，指控特朗普位列「淫媒愛潑斯坦名單」，暗示支持彈劾總統，預言下半年美國經濟衰退，並一度揚言讓旗下SpaceX「龍飛船」停飛。

 

中期選舉或添變數，民主黨暗喜

 

　　事件拖累特斯拉隔夜股價暴瀉逾14%，市值蒸發1520億美元，曾獲馬斯克背書的狗狗幣亦一度挫10%。

 

　　另一被置於炭火之上的則是議長約翰遜，他上月底剛剛推動「大而美法案」在眾議院以一票之差過關，如今卻面對馬斯克高呼「明年11月（中期選舉）解僱所有背叛美國人的政客」，恐觸發共和黨內的財政鷹派對法案提出重大修改，最終令法案需交眾議院重新審議。

 

公開決裂 | FOCUS | 跟侵侵「政治友誼」亮紅燈，馬斯克需讀洛克菲勒

馬斯克與特朗普決裂，似令民主黨看到雙方重歸舊好的希望。(AP)


　　 
　　此外，馬斯克在X平台發起「是否是時候建立一個中間派政黨」投票，似令民主黨看到雙方重歸舊好的希望（馬斯克2020年投票支持拜登）。這位億萬富翁即使是縮減對共和黨的金援，亦能在眾議院（明年將改選全部席位）搖擺州選區助民主黨一臂之力，而最近的試金石或是賓州3位民主黨大法官11月所面臨的留任投票。

 

洛克菲勒：溫和派敗於保守主義

 

　　無論馬斯克是因削赤、取消電動車補貼還是其他跟侵侵反面，其底氣或來自「身家+技術+KOL」實力，以及押注「特朗普還有3.5年總統任期，而我還有逾40年餘生」。

 

　　不過，若看看同樣富可敵國的石油大亨洛克菲勒家族的故事，第一代John Rockefeller慷慨金援共和黨籍的麥金萊，助其贏得1896年總統大選，繼而1904年再支持羅斯福。最終仍避不過賴以發家的標準石油（Standard Oil）遭強制拆分。

 

公開決裂 | FOCUS | 跟侵侵「政治友誼」亮紅燈，馬斯克需讀洛克菲勒

第三代Nelson Rockefeller，1964年以紐約州州長身份欲競逐總統候選人提名，卻遭共和黨全國代表大會集體噓聲。(AP)

 

　　第三代Nelson Rockefeller，1964年以紐約州州長身份欲競逐總統候選人提名，卻遭共和黨全國代表大會集體噓聲。其「溫和自由派」主張同年遭政治素人里根（Ronald Reagan）發表「抉擇時刻（A Time for Choosing）」演講狙擊，最終政治影響力在高舉保守主義大旗的里根任內全面式微。

 

　　以史鑒今，在政治的巨大黑洞前，馬斯克能否避過《紙牌屋》中「要麼跪低，要麼中槍（Kneel or get kneecapped）」的考驗？

撰文:金子安

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