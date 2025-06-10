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晶片 | FOCUS | 任正非專訪、「韋神」爆火的啟示

10/06/2025

　　中美倫敦談判暗戰「晶片VS稀土」之際，北京喉舌《人民日報》周二（10日）以頭版三分一篇幅，刊登華為首席執行官任正非專訪，引述其「不去想困難，幹就完了，一步一步往前走」，時機絕非偶然。連同「韋神」一夜爆火，半導體製造商新凱來（SiCARRIER）黑馬突圍，都顯中國厚積薄發大有可為。

 

中美倫敦交鋒，專訪時機非偶然

 

　　國務院副總理何立峰與白宮三巨頭（財長、商務部長、貿易代表）能否傾定Deal，成敗關鍵－－晶片出口管制，似有鬆動跡象，惟早前遭「卡」的英偉達特供H20能否獲放行，仍存變數。

 

晶片 | FOCUS | 任正非專訪、「韋神」爆火的啟示

《人民日報》周二（10日）以頭版三分一篇幅，刊登華為首席執行官任正非專訪，時機絕非偶然。

 

　　值此關鍵時刻，《人民日報》以大篇幅專訪老任，訊號耐人尋味。其中提及，「芯片問題其實沒必要擔心」、「用疊加和集群等方法，計算結果上與最先進水平是相當的」、「軟件是卡不住脖子的」、「國家愈來愈開放，開放會促使我們更進步……一定會突破所有的封鎖，實現偉大的復興」等等，與其說是答記者問，更似展示中國韌性，以及呼應中央政治局4月集體學習，所強調的「（發展AI）要充分發揮新型舉國體制優勢」。

 

清奇副教授，展示STEM教育實力

 

　　老任提及「基礎研究」、「大家更多要去理解搞理論研究的人」，無獨有偶，北京大學數學科學學院助理教授韋東奕上周因抖音的一條4秒視頻而爆火，拘謹、樸素、不善言辭，乃至「學海無牙」的種種標籤，清奇程度堪比晚年與世隔絕的法國傳奇數學家格羅森迪克（Alexander Grothendieck ）。

 

晶片 | FOCUS | 任正非專訪、「韋神」爆火的啟示

北京大學數學科學學院助理教授韋東奕上周因一條4秒視頻而爆火。(抖音截圖)

 

　　相比格羅森迪克38歲獲得「數學界諾貝爾」之稱菲爾茲獎，34歲韋東奕的「北大掃地僧」、「數學天才」等頭銜或有流量炒作之嫌，但這位超然物質享受（多吃饅頭配白開水）、訥於人情世故（通常形單影隻）、沉浸數學世界的純粹學者，正正展示了中國STEM教育的實力。而大眾以「神」稱之，亦反映對曲高和寡理論科學家的認可。

 

新凱來黑馬突圍，「幹就完了」

 

　　除了「韋神」，據報正在尋求首輪融資的深圳半導體製造商新凱來，最新估值達110億美元，其3月借中國國際半導體展，展示31款芯片製造設備，涵蓋薄膜工藝、光學檢測、蝕刻等工具。其中以阿里山命名的原子層沉積　(ALD) 技術，對突破5納米以下先進節點至關重要；以武夷山命名的ETCH（刻蝕）技術，據報良率對標國際一線。

 

晶片 | FOCUS | 任正非專訪、「韋神」爆火的啟示

深圳半導體製造商新凱來，最新估值達110億美元。

 

　　當中美暗戰「晶片VS稀土」，談判桌外的較量正轉向中國的舉國之力和創新智慧。儘管單晶片落後美國一整代、極紫外光刻遭卡脖子，但無論是以數學補物理、非摩爾補摩爾，利用群集運算；還是各路人才、企業的術業專攻、技術突破，「幹就完了」。

撰文:金子安

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