  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「習普會」勾勒新藍圖　字裏行間透影響力

21/03/2023

　　拜登政府周一(20日)剛宣布向烏克蘭追加3.5億美元軍援，同日抵達俄羅斯國事訪問的中國國家主席習近平，即在莫斯科與普京一對一非正式會談長達四個半小時，雙方並將於周二(21日)舉行正式會談。全球關注，「習普會」就中俄「全面戰略協作夥伴關係」有何新藍圖，又能否獨闢打破俄烏持續逾390天僵局的蹊徑。



玄機在全球戰略平衡穩定



　　二戰後最慘烈的戰火，令俄羅斯如淪全球公敵(聯合國去年10月大會，143國投票贊成譴責其吞并烏克蘭領土)；值此之際，一大焦點問題是，中國為何要強調跟俄羅斯的友誼與合作？一言以蔽之，即是全球戰略平衡與穩定。

 

 

 習普第41次面對面會晤上，兩人互稱對方為「親愛的朋友」。(AP)

 


　　在昨日進行的習普第41次面對面會晤上，兩人互稱對方為「親愛的朋友」；繼中俄去年雙邊貿易額突破1900億美元新高後，今年大概率提前實現2000億美元貿易額目標。數據顯示，俄羅斯首2月超越沙特，成為中國最大原油供應國(日均約194萬桶)，俄氣輸華1月亦高達27億立方米。

 


　　除了能源，身為金磚、上合成員的俄羅斯，跟中國在多個議題上的核心利益步調一致，包括批評美國印太戰略、AUKUS安全夥伴關係、制裁伊朗/敘利亞等。就在本月，澳洲確定將向美國購買5艘維吉尼亞級核動力潛艇，最新消息再指，菲律賓料很快宣布為美軍提供的4個新軍事基地選址。



國資委鼓勵軍工央企做強



　　另據俄媒引述普京首席外交政策顧問Yuri Ushakov稱，雙方今次將討論能源、軍備問題，無獨有偶，國務院國資委昨日召開會議，明確「以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大」，刺激今早A股軍工板塊全線爆發。

 

 

 美卿布林肯周一指摘中國，為俄羅斯犯下的戰爭暴行提供「外交掩護」。(AP)

 


　　儘管俄羅斯GDP尚不及一個廣東省，但其不論是對發展中國家軍售規模，還是在非洲、北極等地區的戰略部署，影響力都不容小覷。相比之下，中國曾在《新時代國防白皮書(2019年)》直認，「軍隊現代化水平與國家安全需求相比差距還很大，與世界先進軍事水平相比差距還很大」。

 


　　 一大明證即是，普京2019年10月出席國際論壇時明言，正幫助中國建立導彈襲擊預警系統，「現時只有美國和俄羅斯有這樣的系統」，而中國第五代隱形戰機殲20過往一直採用來自俄羅斯的AL31發動機(去年換國產)。



重申「人類命運共同體」



　　不過，隨著俄羅斯日漸孤立，以及賣油收入持續萎縮(2月錄116億美元，按月、按年分別跌19%、42%)，中國對其影響力槓桿無疑大增。此從今次「習普會」前，雙方各自在《俄羅斯報》、《人民日報》發表的署名文章可窺端倪一二。

 


　　習近平在文章中提及「全球安全倡議」、「人類命運共同體」，強調「堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道」；普京則在文章中稱，「歡迎中國願意在解決危機方面發揮建設性的作用……俄羅斯對以政治外交方式解決烏克蘭危機保持開放的態度。」

 


　　更耐人尋味的是，中方文章未有提及去年2月聯合聲明中的的「友好沒有止境，合作沒有禁區」，而是強調「堅持不結盟、不對抗、不針對第三方」；但俄方文章則重申，「兩國關係進展令人驚嘆……沒有任何界限或禁區」。

 

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

49.000

異動股

01299

友邦保險

77.500

異動股

02331

李寧

59.100

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 49.000
  • 01299 友邦保險
  • 77.500
  • 02331 李寧
  • 59.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.000
  • 00268 金蝶國際
  • 14.400
股份推介
  • 01308 海豐國際
  • 16.620
  • 目標︰$19.00
  • 02433 中天湖南集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02099 中國黃金國際
  • 27.950
  • 目標︰$31.55
  • 00390 中國中鐵
  • 5.210
  • 目標︰$5.90
  • 00268 金蝶國際
  • 14.400
  • 目標︰$19.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.950
  • 00700 騰訊控股
  • 342.000
  • 00005 滙豐控股
  • 51.650
  • 00941 中國移動
  • 62.600
  • 00001 長和
  • 48.350
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 291.200
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 5.490
  • 目標︰$7.25
  • 03692 翰森製藥
  • 14.020
  • 目標︰$16.80
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2023 12:14  安踏體育全年純利跌1.7%至75.9億人幣，末期息72港仙

21/03/2023 12:10  吉利(175)全年純利升8.5%至52.6億人幣，息21港仙

21/03/2023 12:06  恒指半日高收62點報19063，藥股勢強，藥明石藥齊飆逾6%

21/03/2023 11:06  《新股上市》傳高濟醫療最快下半年上市，集資約39億元

21/03/2023 09:50  比爾蓋茨基金會高層、特斯拉董事等將出席「裕澤香江」論壇

21/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒９２億元，買恒生國企沽中移動

21/03/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】高盛升舜宇目標價一成，摩通恢復京東中性評級

17/03/2023 17:34  《嚟緊炒Ｄ乜》藥明生物下周派全年成績單，整固完中線料見７７銀

21/03/2023 12:07  《財資快訊》美電升報７﹒８３９７，隔夜拆息飆升至４﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

張欣宇：部分反修例被捕者獲警方通知不作起訴
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「習普會」勾勒新藍圖　字裏行間透影響力
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:今日下午將與廣東省省長舉行粵港合作會議
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「習普會」勾勒新藍圖　字裏行間透影響力
人氣文章

娛樂情報

陳卓賢任林俊傑個唱嘉賓臨時被飛 經理人花姐︰製作單位已表達歉意
人氣文章

時事要聞

九巴剷壆傾側44人送院 拘車長涉危駕 消防救人拉索防翻車
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

2023奧斯卡紅地氈：影后楊紫瓊穿上仙氣Dior晚裝、名模Cara Delevingne紅色禮服超驚豔！誰是你心中的最時尚女星？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

亞洲電影大獎—洪金寶的終身成就，不只在打打打
人氣文章

Fashion

亞洲電影大獎搶眼紅地毯造型！梁朝偉、劉嘉玲完美Couple Look！林明禎、王丹妮、廖子妤展現健康性感女神風
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 早年白髮脫髮？壓力大心情差睡不好？仲容易生痱滋、神經痛？都市人不能低B！
人氣文章
快活保養 | 絕世好B！減疲倦、防感冒、貧血、脂肪肝、口腔炎！維他命B雜家族有甚麼神效？一個都不能少
人氣文章
投資、健康，你信邊個？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 14:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 14:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 14:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2023 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞21/03/2023
張欣宇：部分反修例被捕者獲警方通知不作起訴
人氣文章FOCUS21/03/2023
【FOCUS】「習普會」勾勒新藍圖　字裏行間透影響力
人氣文章香港要聞21/03/2023
李家超:今日下午將與廣東省省長舉行粵港合作會議
人氣文章財經熱話21/03/2023
舜宇去年盈利倒退減派息　惟獲高盛唱好飆半成　業績今年有望翻身？
人氣文章財經熱話21/03/2023
《午市前瞻》銀行業危機大於通脹危機 安踏250天線支持力難講
人氣文章財經熱話21/03/2023
【領展供股】領展中線前景正面供股值博 今日收市前要繳足款項
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金