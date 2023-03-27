  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】第三隻「潘多拉之盒」　法國以色列預開啟

27/03/2023

　　俄烏戰爭、銀行危機，下一個「潘多拉之盒」－－國家內戰，似乎正在開啟。就在周日（27日），數以萬計以色列人走上街頭，抗議總理內塔尼亞胡的司法改革；上周四(23日)全面升級怒火街頭的百萬法國人，預告周二(28日)舉行第十次全國罷工。


　　 　 　 　 　
法國抗議提高退休年齡瀕失控


　　當山雨欲來的德銀接替瑞信成為金融圈最新風眼，法國巴黎、波爾多以及以色列特拉維夫、耶路撒冷的街頭，危機同接近沸點，深遠影響不容小覷。

 

 

法國圍繞「將最低退休年齡提高至64歲」的大鬥法，正愈來愈傾向失控。(資料圖片)

 


　　先看法國，總統、工會自1月以來圍繞「將最低退休年齡提高至64歲」的大鬥法，因雙方各不相讓，正愈來愈傾向失控。在馬克龍上周動用憲法條款，令改革法案在下議院直接過關，並僥幸勝出反對黨的不信任投票後，堆積如山的垃圾、癱瘓的交通網絡，已不足以表達示威者的憤怒。

 


　　焚燒市政廳、跟警方衝突、包圍煉油廠、阻止水庫工程…上周四的示威狂潮被形容為「正處於起義前夕」；馬克龍周五(24日)堅稱「不會向暴力屈服」後，工會揚言明日再舉行第十次全國罷工。



右翼提議司法改革背後有盤算



　　再看以色列，自內塔尼亞胡領銜利庫德集團去年11月勝出大選，組建「史上最右翼」政府，其提議的司法制度改革在全國引發的抗議至今已持續逾兩個月。法案旨在允許議會簡單多數即可推翻最高法院裁決，為全面吞并約旦河西岸、放寬交戰規則、增加極端正統派補貼等議程鋪路。

 


　　此舉遭到民眾、軍隊、官員等廣泛反對；內塔尼亞胡周日(26日)宣布將反對司法改革的國防部長Yoav Gallant撤職，激發起更大規模抗議，大學、醫生、工會等呼籲周一舉行總罷工。



內部爭權，顯財富價值觀鴻溝



　　法國、以色列接連爆發連環示威，看起來互不相關，但背後實則異曲同工－－爭奪權利。在法國，當地去年平均可支配月收入錄2340歐元，僅比2016年的2238歐元上漲不到5%。高企的通脹、低迷的工資，所幸福利保障相當完善，不但僱員每周工作時間設定為35小時，每年定期休假30個工作日，法定退休年齡更低於一眾發達國家。因此，馬克龍推動將退休年齡由62歲提高至64歲，無疑是動了法國人引以為傲的福利奶酪。

 

 

 內塔尼亞胡組建以色列「史上最右翼」政府，並提議司法制度改革。(Benjamin Netanyahu Twitter)

 


　　而在以色列，司法制度改革之爭，本質是極端正統派猶太人，跟世俗自由派猶太人及阿拉伯群體之爭；盡管前者在政治上佔據主流地位，但後者卻主導經濟，包括繳納逾八成的稅款、主宰高科技產業等。此從內塔尼亞胡政府上台後短短兩個月，就有獨角獸公司領銜撤出逾230億美元資金可見一斑。

 


　　再講深一層，俄烏戰爭、銀行危機、示威罷工，正正是橋水創始人達利歐(Ray Dalio)眼中的三大「地震式」劇變－－大國間衝突、巨額債務貨幣化、財富/價值觀鴻溝引發的內部衝突，並警告地緣政治周期、金融經濟周期、各國政治周期三種力量疊加，將導致動蕩的過渡時期，以及巨大的國內和世界秩序劇變。

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

370.000

異動股

03690

美團－Ｗ

132.700

異動股

00386

中國石油化工股份

4.570

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 370.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 133.000
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.570
  • 01818 招金礦業
  • 11.840
  • 01088 中國神華
  • 24.350
股份推介
  • 03888 金山軟件
  • 37.650
  • 目標︰$42.50
  • 01171 兗礦能源
  • 25.400
  • 目標︰$25.53
  • 06618 京東健康
  • 62.250
  • 目標︰$72.50
  • 00700 騰訊控股
  • 370.000
  • 目標︰$398.70
  • 02362 金川國際
  • 0.590
  • 目標︰$0.745
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.000
  • 00700 騰訊控股
  • 370.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 133.000
  • 02333 長城汽車
  • 9.120
  • 00941 中國移動
  • 62.250
報章貼士
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 12.660
  • 目標︰$13.50
  • 00005 滙豐控股
  • 51.950
  • 目標︰$59.00
  • 02128 中國聯塑
  • 7.100
  • 目標︰$8.50
熱炒概念股
即時重點新聞

27/03/2023 13:44  《Ａ股焦點》據報馬雲身在杭州粉碎拒返國傳聞，阿里概念A股急漲

27/03/2023 12:07  恒指低收100點報19815，中國宏橋收跌5%，美團挫逾4%

27/03/2023 12:24  建滔集團(148)全年純利跌66%，減派息至75仙

27/03/2023 11:45  【台海局勢】馬英九今午抵滬展開祭祖交流之旅，傳陸方高規格接待

27/03/2023 09:24  《異動股》中石化低開4%，去年純利跌，建議發新A股予控股股東

27/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒５億元，買盈富沽中芯

27/03/2023 08:33  【大行炒Ｄ乜】麥格理削美團目標至２００以下，維持招行跑輸大市

24/03/2023 17:53  《嚟緊炒Ｄ乜》明源雲下周派發去年度業績，中線目標９﹒２４銀

27/03/2023 11:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣升報６﹒８７７７

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

百度智能雲發布會改為閉門溝通會，邀約首批測試企業
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】第三隻「潘多拉之盒」　法國以色列預開啟
人氣文章

新聞>中國故事

傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

網購成大勢！點解小米和Shein仍開實體店？經濟學博士︰人始終喜歡看到摸得到的東西
人氣文章

玩樂 What’s On

假日Chill！坐天星小輪遊維港：半島Ｘ「世星號」海上下午茶／黃昏雞尾酒音樂派對 / 睇鹹蛋黃＋水手傳統工藝「叉纜」
人氣文章

時事要聞

上月旅客量飆24倍 星馬泰內地客趨增 酒店無人執房減供應價升5成
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

來一趟聲療之旅！Calming Spot頌缽體驗5月登陸香港：以音頻共振療癒身心，找回片刻寧靜
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

木桶的擺放方式如何影響威士忌陳釀的風味？小木桶之選：Laphroaig Quarter Cask
人氣文章

寫設計．陳丞軒

辦公室和商店都在追求「家的感覺」！如何結合用家體驗和室內設計？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲咖啡可減肥？瑞典最新研究發現：血液中咖啡因水平愈高，BMI及體脂愈低！可信嗎？
人氣文章
廿四節氣 | 春分要養脾胃、平衡肝升和肺降！推介「淮山冬菇瑤柱豬腱湯」，補肝腎、健脾胃、益氣血
人氣文章
點止護心補腦！最新研究發現：高脂魚類及奧米加3，或可預防慢性腎病！每星期要攝取幾多？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2023 14:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2023 14:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2023 14:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2023 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事27/03/2023
百度智能雲發布會改為閉門溝通會，邀約首批測試企業
人氣文章FOCUS27/03/2023
【FOCUS】第三隻「潘多拉之盒」　法國以色列預開啟
人氣文章中國故事27/03/2023
傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市
人氣文章財經熱話27/03/2023
《午市前瞻》北水積極流入惟獨食難肥 兗礦長線派息能力難保證
人氣文章大行報告27/03/2023
【大行炒D乜】美團、招行、中石化、小米績後點部署？一表睇晒好清晰！
人氣文章香港要聞27/03/2023
13歲女中學生遭非禮 學校不停叫其返校 受害者:「你係咪想迫我自殺？」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金