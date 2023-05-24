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【FOCUS】德桑蒂斯參選　馬斯克大贏家？

24/05/2023

　　2024年揀「瞌睡喬」還是「狂人唐」？等等……隨著傳聞已久的佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)終於決定去馬，共和黨內部或需先定奪，「Make America Great Again」和「Make America Florida」哪個更賣座。



首創Twitter Spaces宣布參選



　　深陷「偽造商業記錄」訴訟的特朗普，周二(23日)遭紐約州最高法院法官確定明年3月25日出庭應訊之際，他的重奪白宮之路再遭後院起火－－被視作共和黨明日之星的德桑蒂斯，確定將於美東時間周三(24日)傍晚6時正式宣布參選。一直以德桑蒂斯州長「造王者」自居的特朗普，直斥DeSanctimonious(僞君子德)不忠誠。

 

 

 德桑蒂斯確定將於美東時間周三(24日)傍晚6時正式宣布參選。(Ron DeSantis Twitter)

 


　　儘管尚未正式登場，但德桑蒂斯選擇借億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的Twitter Spaces音頻直播平台宣布參選，已先聲奪人贏盡鎂光燈。跟堅拒重返Twitter(2021年1月遭移除帳號)的特朗普相比，德桑蒂斯早在去年底就獲馬斯克「如果參選，就會投票給他」的明確支持。

 


　　稍後將擔任音頻直播主持的薩克斯(David Sacks)同樣來頭不小，除了科技創業家兼風險投資人（包括領導或投資Paypal、Yammer、Facebook、Airbnb等）身份，更因指摘美國對烏克蘭軍援、贊成頓巴斯公投而備受爭議。



正統保守派州長大戰米奇老鼠



　　德桑蒂斯首秀選擇跟馬斯克、薩克斯合作不難理解，因為後二者雙雙抨擊「覺醒主義(wokeism)」，而以正統保守派自居的德桑蒂斯，在所在的佛州更將此發揮到極緻。

 

 德桑蒂斯和迪士尼交惡已久，雙方最新互將對方訴上法庭。


　　其中最吸睛的當屬「州長大戰米奇」戲碼。去年3月，德桑蒂斯簽署《家長教育權利法案》，劍指LGBTQ(多元性取向)，引發該州最大僱主之一的迪士尼時任CEO發聲反對；德桑蒂斯還任命新董事會並簽署法案，取消迪士尼對奧蘭多地區主題公園未開發地區的控制權。就在上周四(18日)，迪士尼宣布放棄投資8.64億美元的佛州新園區計劃。

 


　　雙方不和已訴諸聯邦訴法院，迪士尼指控德桑蒂斯「將政府權力武器化」，德桑蒂斯任命的新監督委員會就指控迪士尼試圖以「幕後交易」保留控制權。最新加入戰團的還有耐克，其首席執行官John Donahoe就指，企業需捍衛品牌不可或缺的價值觀，力挺迪士尼。



Make America Florida爭議多



　　事件被特朗普嘲諷為，德桑蒂斯「陷入老鼠陷阱(gets caught in the mouse trap)」，但德桑蒂斯顯然深諳如何取悅共和黨選民。他在2月出版的自傳《自由的勇氣(The Courage to Be Free)》中，將佛州稱為美國的藍圖，直呼Make America Florida－－禁止大多數懷孕15周後的墮胎、允許無證攜帶隱藏槍支、打擊非法移民、禁止對未成年人進行跨性別教育/治療等、禁止中國公民購買土地/不動產/關鍵基礎設施等。

 

 德桑蒂斯2月出版的自傳《自由的勇氣(The Courage to Be Free)》中，將佛州稱為美國的藍圖。


　　另一邊廂，鑑於特朗普民調支持率仍大幅領先(56.3% VS 19.4%)，德桑蒂斯一邊對來自前總統的冷嘲謾駡採取溫和回應，另一邊強調自己一旦當選就可以「服務8年」，暗示特朗普老邁，又強調自己2022年在佛州以20個百分點勝出州長的壓倒性勝利。

 


　　儘管有「哈佛、耶魯、海軍、律師、州長」等眾多光環加持，但前有特朗普這個恐隨時爆料的憤怒老頭，後有拜登笑言「佛羅里達藍圖」將助自己贏得連任，德桑蒂斯邁向白宮之路勢充滿坎坷和花生，而最大贏家或許正是推特老闆馬斯克。

 

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