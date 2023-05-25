【FOCUS】債限談判牽扯黨爭 聯儲陳年紀要藏玄機

上周二(16日)雙雙放風「冀周日(21日)達成協議」的拜登和麥卡錫，直至周四(25日)眾議院休會前一刻仍無法握手言和，觸發惠譽、穆迪示警。何解「理想很豐滿，現實卻骨感」？前者乃因兩人絕不願為「美債歷史性違約」背鍋，後者則是驢象內部各有保守和進步勢力施壓攬炒。眼見雙方就2024財年支出是「凍結」還是「削減」對峙，違約黑天鵝會否突至？別忘了「最後貸款人」聯儲……





左翼進步黨團施壓拜登





距離財長耶倫口中6月1日的X-date僅剩7天，民主、共和兩黨繼續一邊講數，一邊互轟。評級機構惠譽宣布將美國AAA評級列入負面信用觀察名單；穆迪則稱，談判進展的公開聲明或觸發對美國穩定信用前景評估的改變；對無法償付本息的擔憂，推升6月初到期的美債殖利率突破7%。

民主黨左翼Progressive Caucus(進步黨團)強烈反對共和黨的替代方案。



劇情氛圍從基調輕鬆到日漸緊張，雙方到底在爭議甚麼？簡而言之，即是對2024財年「可自由支配支出」預算，是維持在2023財年水平，還是回到2022財年水平；對未來支出的限制，是以兩年計還是十年計。據共和黨的方案，此意味2024財年「可自由支配支出」將削減1310億美元，未來十年累計削減3.6萬億美元。



由於「可自由支配支出」覆蓋國防及非國防兩部分開支，共和黨明言不會動國防的奶酪，意味拿非國防的交通、環境、教育、科技、社區、執法的開支開刀，而此受到民主黨左翼Progressive Caucus(進步黨團)的強烈反對，66名進步派議員更聯署要求總統援引憲法《第14條修正案》，繞過國會發行新債以避免違約。





5票過關VS 極右綁架





不過，拜登就指，不確定使用該修正案是否真的會阻止違約，並預計可能引發法律訴訟。進步派暗示，拜登2024年競選連任需要「充滿活力、多元化的聯盟繼續保持熱情」。

在極右勢力壓力下，麥卡錫誓言戰鬥到底。



同命相憐的還有麥卡錫，共和黨極右Freedom Caucus(自由黨團)的領軍人物之一Chip Roy，周三(24日)發布備忘錄要求其「堅持到底」，此似乎解釋了麥卡錫為何口風突改。理論上，債務上限方案過關僅需5名共和黨議員轉軚支持再加213名民主黨議員，就可達半數門檻。但倘若此真的發生，勢令麥卡錫得罪極右勢力，隨時議長之位不保。



拜登、麥卡錫的談判牽扯黨派內部紛爭，而即使雙方在最後一刻達成協議，亦非天下太平。因財政部獲得新的國債發行額度後，為填補「錢袋」虧空隨時令發行量激增而抽乾流動性，令債息走升、股市承壓。而2011年時，標普更是在兩黨達成提高上限協議的兩天後下調美國信用評級，觸發標指大瀉。





曾商直接購買違約國債





再加上紐約聯儲關於美國經濟衰退指標4月觸及40年最高水平，前景是否一片灰暗？看看聯儲最新公布的會議紀要，相比「與會者普遍同意進一步加息的必要性已變得不太確定」，更值留意的一句或是，「許多與會者表示，應隨時準備使用流動性工具來抵銷可能發生的債務違約的損害。」

最新會議紀要顯示，許多與會者表示，應隨時準備使用流動性工具來抵銷可能發生的債務違約的損害。



此似乎跟主席鮑威爾2月時所稱，「如今年晚些時候美國債務違約，美聯儲無法保護經濟免受損害」的口徑不同。市場揣測，聯儲是否如2011年、2013年時，已經或即將召開閉門會議商討必要應對措施。



再參考近期全文解密的聯儲2013年10月在華府停擺後召開應急會議的紀要，時任主席伯南克等領銜討論了八大穩定市場選項，包括利用貼現窗、證券借貸提供流動性，回購或逆回購，甚至直接購買或通過CUSIP互換來從市場移除違約國債，而後兩大選項被時任聯儲理事的鮑威爾稱為「令人厭惡」，但就承認「在某些情況下或許接受」。

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