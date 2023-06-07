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【FOCUS】幣圈雙巨頭遭起訴　SEC狙擊加密春天

07/06/2023

　　「2023亞洲加密貨幣博覽會」周三(7日)在新加坡揭幕之際，美國證券交易委員會（SEC）很忙。繼周一(5日)以136頁訴狀將全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其執行長趙長鵬告上法庭後，周二(6日)再以101頁訴狀將排名全美第一的Coinbase告上法庭，觸發兩大平台數十億美元資金大逃亡。



趙長鵬列被告，30億美元大逃亡



　　自全球第二大加密貨幣交易所FTX去年11月轟然倒閉，比特幣價格從當時最低1.6萬美元樓下，到4月收復3萬美元，令今日登場的加密貨幣界盛事Crypto Expo Asia，赫然將「春天的跡象（Signs of Spring）」置於頭項議程。

 

 幣安創始人趙長鵬被SEC列為被告。


　　但「春天」正受到來自美國SEC的狙擊，首當其衝的即是去年底發動「心戰」將「幣圈金童」、FTX創始人Sam Bankman Fried拉落神壇的趙長鵬(CZ)。其不單被SEC列為被告，連同幣安被指控經營非法交易平台、欺詐、濫用客戶資金等13項罪名，Binance.US更被尋求凍結資產。區塊鏈數據研究公司Nansen就指，在SEC發出公告後的24小時內，幣安遭客戶提取了逾30億美元資產。


　　對此，幣安似乎顯得氣定神閑，其一邊派定心丸指，旗下資產仍高達近500億美元，另一邊就回擊SEC，指其試圖「單方面爭取加密貨幣市場定義權」，但就隻字未提被指控為造市商的Sigma Chain，以及涉嫌轉移資產的Merit Peak。據SEC指控，Sigma Chain及Merit Peak都由趙長鵬控制，其中前者僅去年上半年就涉及新上市加密資產51單洗牌交易(wash trading)中的48單。



爭議是否屬「未經註冊的證券」



　　相比幣安和趙長鵬，Coinbase面臨的起訴相對單一，簡而言之，即是平台上的至少13種加密貨幣是否屬「未經註冊的證券」，並由此引申出其未就交易所、經紀商、清算機構註冊，從而有效保護美國投資者。

 

 


　　SEC主席Gary Gensler早前就指，如果代幣(虛擬貨幣)發行旨在為投資者提供所有權股份，那麼就應遵守證券法規，即使它不提供股息，或具備股票、債券的典型屬性。他甚至稱，「當你叫起來像鴨子，游泳時像鴨子，走路時像鴨子……我認為這隻鳥就是鴨子。」訴訟注定引發曠日持久的有關如何定義加密貨幣，以及SEC對去中心化金融監管權力的爭議。

 


　　值得一提的是，芝加哥聯儲的一項新研究顯示，客戶資金出逃導致了去年5個加密貨幣平台破產，並推波助瀾了矽谷銀行倒閉。這亦或解釋了SEC的行動動機，以及新加坡金管局為何強調，「支持數字資產創新，反對加密貨幣投機」。

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