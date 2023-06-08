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【FOCUS】大壩遭毀如蝴蝶翅膀　全球糧食危機再醞釀

08/06/2023

　　當有67年歷史的卡霍夫卡大壩(Nova Kakhovka)周二(6日)轟然決堤，引發俄烏交惡進入「不擇手段」新階段的擔憂，赫尔松等廣泛地區淪為澤國，隨時如蝴蝶扇動翅膀，影響不同角落人們的飯碗。而隨著全球今年遭遇厄爾尼諾現象的機率愈來愈高，澳洲大幅下調冬季作物產量預測，印尼警告威脅農業收成……種種跡象恐都指向，糧食供應危機正醞釀中。



影響百萬噸作物及灌溉系統



　　聯合國糧農組織(FAO)糧食價格指數，最新較去年3月的歷史峰值回落22%，但持續受到能源、人力等成本擠壓下而未見紓緩的餐桌成本，恐再添上漲動力。

 

 衛星圖像顯示烏克蘭南部Kakhovka大壩受損的概況。(AP)


　　跟俄羅斯互相指責的烏克蘭最新指，大壩遭破壞預計最終淹沒赫尔松右岸上萬公頃農田，並重創第聶伯河沿岸的灌溉系統；在2021年，這些系統灌溉了58.4萬公頃土地，並收成了400萬噸糧油作物。另有分析師預計，該地區5個10萬噸容量的糧倉亦恐遭淹沒或破壞。

 


　　在大壩遭破壞之前，烏克蘭農業部已因應當地持續乾燥炎熱天氣，下調2023年糧食產量預測16%至4450萬噸，幾乎較2021年創紀錄的8600萬噸減半。換言之，最新局勢將令烏克蘭今年糧食供應雪上加霜。



厄爾尼諾若成形將重創農業



　　另在位列全球第13位的小麥生產國的澳洲，農業部周二(6日)下調2023-24年冬小麥產量預測34%至2620萬噸，低於十年平均水平，另下調大麥、油菜籽產量各30%、41%；同日，排名全球第4位的水稻生產國的印尼，氣象機構負責人預計，6月起將出現嚴重旱季，並威脅農業收成。此外，美國農業部最新報告顯示，中西部地區持續干旱，令玉米收成出現近三年來最嚴重惡化。　

 

 厄爾尼諾席捲全球可能性日增，加拿大山火肆虐令濃煙籠罩紐約。(AP)


　　種種氣候威脅直指厄爾尼諾現象(高溫乾旱交織強降雨)，據聯合國氣象學家預測，今年中期之前出現厄爾尼諾現象的概率為82%；世界氣象組織（WMO）上月亦預測，未來五年將是有記錄以來全球最熱時期。糧農組織上周更警告，6月至11月期間，阿富汗、尼日利亞、索馬里等熱點地區的重度飢餓狀況極可能續惡化。

 


　　無獨有偶，約八成大豆依賴進口的中國，繼去年啟動大豆和油料產能提升工程，今年一號文件再提出「加力擴種大豆油料」後，海關總署最新公布5月進口量首次超越1200萬噸（主要用於榨油和飼用豆粕），錄1999年以來單月最高。

 

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