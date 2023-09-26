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【FOCUS】恒大暗渡陳倉，監管殺雞儆猴

26/09/2023

　　暴跌、暴升、暴跌，自8月28日復牌以來，恒大（03333）跌宕起伏的股價，如同一眾集團大佬多年來的財技「騷操作」，可謂嘆為觀止。眼見內房去庫存、保交樓、穩樓價仍無最優解，而天量負債的開發商卻試圖暗渡陳倉全身而退，監管以恒大殺雞儆猴的戲碼大幕正啟。

多名高管遭控制，境外債重組剎停

　　「負（負債）」可敵國2.39萬億元（截至6月）的恒大，昨日再添40億元境內債（20恒大04）本息兌付違約之際，監管重拳正一個接一個出擊。先是恒大人壽15日獲國資背景的海港人壽整體受讓；接著恒大財富總經理杜亮等16日遭深圳公安南山分局採取刑事強制措施；緊接著前集團副總裁兼恒大人壽董事長朱加麟，據報17日遭留置調查；最新則是集團前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮據報遭控制。

 

許家印的左膀右臂受查，隨時引出恒大發跡、擴張、負債的秘辛。


　　上述許家印的左膀右臂受查，隨時引出恒大發跡、擴張、負債的秘辛，但最耐人尋味的，是恒大上周五（22日）深夜公告，取消原定本周舉行的境外債務重組會議，以及昨晚公布，無法滿足新票據發行資格。兩則公告疊加，恐意味恒大4月披露的以「新債置換舊債」為核心的重組方案已胎死腹中。


　　誰最不樂見？自然是持有逾191.5億美元境外債的「債權人特別小組」，尤其是已有77%對重組方案表示支持的A組債權人，涉及金額約170.7億美元。至於誰是債權人？答案指向恒大自己。



美元債左手交右手，提振銷售待解



　　換言之，恒大的如意算盤或是，通過推進境外債務重組計劃，保全恒大「自己人」手上的百億級美元債權，並通過8月向美國申請破產保護的動作，為該重組計劃蓋棺定論，確保未來落袋為安。此或解釋了恒大2018年年銷售額突破5500億元、躋身世界500強第230位時，何解以高達逾13%息率發行18億元美元債，而集團主席許家印自掏腰包認購高達10億美元。

 

頭頂500強光環的恒大，2018年年以高達逾13%息率發行美元債，頗不尋常。


　　如今看來，如此大手筆買入自家債，既能穩袋高息，又能以債權人身份左右債權重組。是以恒大以「銷售情況不如預期」臨門剎停境外債重組會議，背後大有可能是監管發功。無獨有偶，同樣已在美國申請破產保護的融創，主席孫宏斌2021年底為公司慷慨提供4.5億美元無息貸款（本月同意轉換為融創股權）；碧桂園聯席主席楊惠妍去年底亦同意旗下公司向碧桂園提供50.55億元無息貸款。


　　更宏觀的看，如何提振內房整體銷售額、改善開發商現金流，避免更多違約及債務重組（穆迪剛將6間內房信貸評級展望降至「負面」），似乎遠較控制內房高層複雜。恒隆董事長陳啟宗在中期業績致股東函中，明言「（內地樓市）泡沫既已爆破，問題不能輕易解決了」，「形勢已岌岌可危，所造成的財務壓力快要壓垮所有人」，足可示警。

 

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