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【FOCUS】擔憂債務穆迪降級，「春江鴨」押中國式QE

06/12/2023

　　中國財政實力「殺招」為何，隨著評級機構穆迪周二（5日）將中國主權信用評級展望，由「穩定」下調至「負面」，將加速見真章。


　　人行行長潘功勝繼上周接受新華社專訪時稱，必要時會對債務負擔相對較重的地區，提供應急流動性支持後，最新再在《人民日報》撰文指，將更好履行中央銀行最後貸款人職能。憧憬新一輪中國式QE蓄勢待發的「春江鴨」，正押注中國國債及地方融資平台美元債。

法定地方債、隱性債務規模巨

　　上月中下調美國政府信用評級展望至「負面」的穆迪，最新將目標對準中國。早在2017年，穆迪就曾以「中國穩增長的努力或刺激債務上升」為由，下調中國的信用評級至A1（較最高評級低四檔）；時隔7年，評級雖保持不變，展望就「穩定」不再，理由為「地方政府、地方國企債務問題轉移至中央層面，將對中國的財政、經濟和社會發展構成廣泛下行風險。」

 

IMF等機構測算，地方隱性債務或高逾70萬億元。


　　根據財政部的「帳本」，全國地方政府法定債務餘額截至10月末首次突破40萬億元（人民幣．下同），另據IMF等機構測算，另有地方隱性債務高逾70萬億元。


　　為支援地方化債，當局10月拍板特殊再融資債發行計劃，加碼償付存量債務（包括隱性債務），截至11月中，發行規模約1.3萬億元；其中，去年底爆出城投平台「第一滴血」的貴州，發行近1450億元。



央媽表態閃「隱性擔保」訊號



　　儘管如此，大摩就指，最終需要置換的隱性債務至少達7000億美元；換言之，年末集中發行的1.3萬億元特殊再融資債覆蓋不到三分一。數據並顯示，2024、2025、2026年的地方債到期規模分別為2.98萬億、2.97萬億、3.53萬億，但今年首10月的國有土地使用權出讓收入僅不到3.5萬億元，如何應對滾滾而來的償債高峰？

 

「春江鴨」買家近月大舉追捧地方融資平台高收益美元債發行。


　　從央媽近日有關「緊急流動性支持」、「最後貸款人職能」的表態看，現時仍由商業銀行為主力支持地方化債的市場化模式，正閃現愈來愈強烈的政府「隱性擔保」訊號。此或解釋了「春江鴨」買家近月大舉追捧地方融資平台高收益美元債發行，帶動其平均收益率下行（息跌價升）。Dealogic數據顯示，地方政府融資平台今年至今發行逾46億美元債，僅過去一個月就發行7.2億美元。人行另最新公布，境外機構10月淨買入中國債券加速至逾2000億元。


　　展現「隱性擔保」姿態開篇順利，但面對高聳入雲的地方債大山，何時從利用現有額度左右騰挪，到真正祭出中國式QE「殺招」，將是人民幣資產走出低谷的關鍵。

 

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