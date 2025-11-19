  • 會員
小米 | FOCUS | 造車盈利股價續沉，「番薯」戲仿揭小米困局

19/11/2025

　　短短18個月，跨界造車的小米(01810)即打破「賣一輛虧一輛」的新能源車魔咒，首次實現盈利。不過，小米股價周三（19日）再刷新一個月新低，並遭多間大行下調目標價，輿論風暴更愈刮愈烈。

 

汽車及AI業務分部首賺7億元

 

　　較9月底高位暴瀉逾三成的小米，被寄予厚望的三季報，果然亮點多多——調整後淨利113億元，創歷史新高；汽車交付10.88萬輛創新高；智能手機市佔連續21季排名全球第三；AIoT平台連接設備首次突破10億台；研發人員24871人創新高⋯⋯最引人注目的是，汽車及AI業務分部首錄季度經營收益7億元。

 

小米汽車第三季交付10.88萬輛創新高，並首次實現經營收益。

 

　　後來者小米，造車迅速扭虧為盈，可謂羡煞蔚來、小鵬、廣汽等。不過，智能手機內存價格上漲、新能源車購置稅補貼明年減半、標準車型SU7/YU7鎖單後交付仍長達31周/38周等，令大行紛紛下調其未來盈利預測及目標價。

 

小字引爭議，促剎「浮誇風」

 

　　相比股價，眼前更困擾小米的，當屬輿論風暴。儘管創始人雷軍周日（16日）連發多條微博，回擊對小米汽車安全設計理念的質疑，但過往賴以「出圈」的流量營銷，似正迎來反噬。

 

小米17 Pro手機「逆光之王」的廣告，被揭暗藏小字「逆光之王為產品目標」。

 

　　除了小米17 Pro手機「逆光之王」的廣告，被揭暗藏小字「逆光之王為產品目標」；小米SU7 Ultra「百公里加速1.98秒」的廣告，被揭暗藏小字「不包含起步時間」，《經濟觀察報》近日發表《小米之「惑」》，就小米的品牌定位、品牌基礎、品牌精神尋求解惑後，《新華社》亦發表評論，強調汽車行業「浮誇風」、「巧嘴風」當剎。

 

　　儘管後者並未直指小米，但對號入座者不乏其人，當中首推近日憑模仿「米式」話術在抖音上爆火的「公子馨」。

 

模仿「米式」話術遭投訴反火

 

　　該女博主在直播中推介天山蜜薯稱，「我們聯合了新疆農科院和24家沙漠實驗室，在過去的618天，收集了12.7萬份的沙漠土壤實驗樣本⋯⋯投入了35套智能灌溉系統，在117種沙漠土壤改良方案中反覆篩選⋯⋯你吃的不是紅薯，是『治沙人的堅守』，每一口甜蜜，都見證沙漠變綠洲」。經歷被投訴侵權、平台判定無侵權後，她又不失時機地以同樣風格推介「傳世好鍋」、「雲端牛奶」，瘋狂漲粉至逾91萬。

 

「公子馨」在直播中戲仿式推介天山蜜薯而爆火

 

　　種種風波，加上小米公關「一號位」王化據報即將換崗，皆引發小米的公關策略、營銷風格將改頭換面的遐想。小米用18個月賣車盈利證明了自己的品牌「賣座力」，但股價困局正正顯示，更長久的商譽考驗，終究非繫於流量神話。　

 

撰文：金子安

