宏福苑大火 | FOCUS | 人命關天掀「五問」，慎防悲劇重演

香港時隔17年再現五級火警，大埔宏福苑整整7幢32層高樓火光衝天，溫馨居所淪為浩劫煉獄。國家主席習近平第一時間指示，努力把火災傷亡損失降到最低。截至周四（27日）清晨，已錄44死（包括一名消防員殉職）、279人失聯。人命關天，全港眾志成城救援痛失家園的數千居民之外，亦有「五問」亟待回答，慎防悲劇重演。

一問：何種物料令火勢迅速「燒通頂」？

今次火警自周三（26日）下午2時51分消防處接報，到傍晚6時22分升為五級，火勢由最初的宏昌閣外墻至烈焰衝天，居民形容是「僅10分鐘就燒通頂」。即使大樓因遭竹棚、圍網包裹造成「烟囪效應」，但何種物料不但不阻燃、反有助燃之嫌，顯然極不尋常。政府當立即以法例代替守則，強制全港所有建築及維修工地，必須使用獲認證阻燃標準的棚架、幕網等物料。

二問：3.3億天價維修方案細節誰人定奪？

早在去年1月，宏福苑業主立案法團即因通過「3.3億大維修方案」引發爭議，有業主不滿被要求9個月繳付近17萬分擔費，而擬入稟土地審裁處申訴，惟工程最終仍於去年7月展開。如此巨額方案，法團、顧問、承建商、中間人就招標/投標/中標如何商議，誰人授權及最終拍板「最貴」方案，何解8幢大廈同時圍封而非分批進行……種種細節，會否涉及樓宇圍標集團式問題，頗耐人尋味，政府亟需檢視《建築物管條例》有無漏洞，並考慮就大型屋苑大維修方案出台指引。

三問：何解屋宇署上月通告仍無阻悲劇？

今次五級火警前，10月18日中環華懋大廈就曾發生棚架引發三級火，4人送院救治。事發後，屋宇署人員到場視察，並於10月21日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能，如有違者，將採取相應行動，包括考慮檢控及紀律處分。換言之，過去一個多月，倘若署方能發現宏福苑大維修工程有涉違規並有所「行動」，或可避過慘劇。

四問：舊樓處處，還有多少「宏福苑」？

香港人口老化，舊樓更比比皆是，發展局統計，樓齡達50年或以上的舊樓已增至1.02萬幢；40至49年樓齡的私人樓宇截至2021年底亦高達7560座。換言之，如同42年樓齡的宏福苑，未來根據「強制驗樓計劃」需修葺的屋苑勢陸續有來，而往往同樣面臨人口密集、長者雲集、消防設施老舊等安全隱患。因高層建築、狹窄空間「大維修」而引發火災頻發的機率不容忽視。於可見將來，當局有無全面的舊樓消防安全篩查、有阻嚇性的維修工程巡查監管釘牌機制、針對性的救援應急預案演練，事關無數市民的福祉。

五問：畸高樓價、蝸居困境何時是盡頭？

大家都希望「生活變得更好，房子住得更寬敞一些」。被譽為大埔區內「質素最高的居屋之一」的宏福苑今次付之一炬，盡顯「安居」二字的脆弱。令人唏噓的是，成交記錄顯示9月有買家斥373萬購入單位，亦有住戶哭訴剛剛進行全屋裝修喜迎「新居」。今次五級大火如一記警鐘，警示以安全、智慧著稱的香港，「破解深層次矛盾和問題」之路仍任重而道遠，痛定思變，正當其時！

撰文:金子安

