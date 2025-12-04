  • 會員
智能眼鏡 | FOCUS | 智能眼鏡大戰添新丁，「臉上薄屏」減負還是束縛？

04/12/2025

　　從多啦A夢有4個按鈕的「夢幻眼鏡」，到「終結者」T800機器人自動識別環境、武器甚至人類情緒，漫畫、電影中曾經的天馬行空，因AI眼鏡逐漸成真。就在周三（3日）晚，造車新勢力理想（02015）最新加入此穿戴終端賽道，令「百鏡大戰」更趨白熱化。由此引發終極拷問，當人類放下手機屏幕，擁抱「臉上薄屏」，是真的減負還是新的束縛？

 

理想Livis眼鏡成車的延伸

 

　　繼小米（01810）6月底發布首款AI眼鏡，阿里（09988）11月底發布夸克AI眼鏡後，理想亦推出Livis智能眼鏡，售價分別1999元、3799元、1699元人民幣起。若再加上華為、百度（09888）、Rokid、XREAL、雷鳥創新、星紀魅族的出品，乃至深圳華強北價格低至百元的白牌「智能眼鏡」，「百鏡大戰」實至名歸。

 

　　看看新近登場的夸克眼鏡和Livis眼鏡，前者搭載阿里千問AI助理，抓拍、導航、比價、支付、翻譯、問答、提詞器、追蹤體能數據，可謂十項全能；後者主打「眼鏡是車自然的延伸」，支持遠程控車、智能解鎖等。

 

智能眼鏡 | FOCUS | 智能眼鏡大戰添新丁，「臉上薄屏」減負還是束縛？

理想推出Livis智能眼鏡，主打「眼鏡是車自然的延伸」。

 

　　從電腦、到手機、再到眼鏡，運算平台和交互終端愈來愈輕盈和近身，既是拜晶片、光學、感知、存儲等技術突飛猛進所賜，更是因應大廠對「下一個生態入口」的焦慮而生。

 

產業鏈爆發潛力不容小覷

 

　　具體而言，眼鏡的核心要求一是清晰、二是輕盈。要確保文字（如提詞器功能）在戶外光線下於透明鏡片上清晰且同步顯示，既無重影又無彩虹紋，且輕至39克，取決於碳化硅光波導模組的性能；而SoC作為核心硬件，亦要兼顧功耗、性能、成本；此外，高密度鋼殼電池則有助解決續航。

 

智能眼鏡 | FOCUS | 智能眼鏡大戰添新丁，「臉上薄屏」減負還是束縛？

獨供夸克AI眼鏡鏡片的康耐特光學，年初至今大升121%。

 

 

　　隨著全球智能眼鏡出貨量到2030年料突破5000萬台，相關產業鏈的爆發潛力亦不容小覷。以獨供夸克AI眼鏡鏡片的康耐特光學（02276）為例，年初至今大升121%。

 

覺察VS記錄，指令VS思考

 

　　不過，朱克伯格口中「未來不戴智能眼鏡的人，認知能力或處於『相當顯著劣勢』」的斷言，到底是勢不可擋的未來，還是商業敘事炮製的偽需求？

 

智能眼鏡 | FOCUS | 智能眼鏡大戰添新丁，「臉上薄屏」減負還是束縛？

智能眼鏡到底是勢不可擋的未來，還是商業敘事炮製的偽需求？

 

　　當智能眼鏡強調的第一視角記錄，超越當下的全感官個人體驗，並恐徹底重構公共空間私隱，以及隨時隨地的人、機、AI互動指令輕而易舉延伸普通人的認知邊界和表達能力，人類天賦的覺察、探尋、思考本能又會否逐漸退化？

 

　　科技巨頭紛紛進軍智能眼鏡這一穿戴設備，如同豆包手機助手欲登錄微信卻遭強制下線，說到底，或都旨在避免未來遭AI Agent「繞開/跳過」的風險，以終端捍衛自己不可替代的「生態」入口。

撰文：金子安

