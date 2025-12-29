  • 會員
白銀 | FOCUS | 白銀逼空鬼影幢幢，碳酸鋰價熱錢共舞

29/12/2025

　　繼月初企上60美元歷史新高，白銀不僅成功抵受「高位不勝寒」，周一（29日）更刷新80美元紀錄。拋開金銀聯動、供不應求、FOMO（Fear Of Missing Out，害怕錯過）等常規解釋，投機逼空乃至市場操縱可謂鬼影幢幢，同樣玄妙的還有同樣瘋狂的碳酸鋰價格，背後是聰明錢與產業的博弈白熱化。

 

雙輪驅動，一騎絕塵

 

　　於元素周期表同列一族的金、銀、銅，價格雖貴賤有別，今年卻聯袂迎來高光時刻，45年來首次同創歷史新高。

 

白銀 | FOCUS | 白銀逼空鬼影幢幢，碳酸鋰價熱錢共舞

白銀價格周一（29日）刷新80美元紀錄 (AP)

 

　　某種意義上，此無疑印證了白銀一馬當先領漲近180%（Vs金72%、銅43%）的邏輯——於金融屬性方面，「貨幣天然是金銀」的亙古真理之下，當金銀比於9月突破100大關（即金價超過銀價的100倍），銀價補漲乃天經地義。於工業屬性方面，導電性、延展性、抗菌性更勝銅一籌，被廣泛用於集成電路、太陽能板、醫療器械等，且相比精煉銅整體供應過剩，銀已連續5年供不應求。

 

實物稀缺Vs紙面繁榮

　　

　　即使加上全球最大的iShares Silver Trust在過去一個月飆升52%所折射的FOMO心態，似也不能完美解釋銀價單日即可飆升7.7%的「喪心病狂」。那麼到底何解？答案之一指向白銀的實物庫存。

 

　　早在10月，來自白銀ETF、印度（適逢排燈節）的白銀現貨訂單激增，觸發倫敦金銀市場協會(LBMA)的白銀自由流動庫存急跌，白銀租借利率應聲飆至34.9%的歷史最高，最終至少3500萬盎司白銀據報從美國商品交易所(Comex)、上海期貨交易所緊急運往倫敦。風波期間，銀價首次突破54美元新高。

　

白銀 | FOCUS | 白銀逼空鬼影幢幢，碳酸鋰價熱錢共舞

印度民眾在排燈節期間購買金銀首飾 (AP)

 

　　再看近日，白銀期貨價格持續領先現貨，惟成交的合約量顯著縮水，且合約中的實物交割比例不足2%，顯示或有「有心人」借聖誕時節交投清淡造市，有意推高銀價。更有市場耳語將「有心人」指向摩通，以Comex最新白銀庫存約4.49億盎司計，摩通被指佔其中四成。

 

中游企業檢修藏博弈

 

　　此不禁令人聯想到1979年末的銀價瘋狂，當時德州石油大亨家族的亨特兄弟，利用期貨合約囤積大量白銀，人為製造短缺，推升銀價攀上50美元高峰，惟隨著COMEX提高保證金要求及實施頭寸限制，最終令二人被迫平倉以追加保證金，令銀價單日暴跌近半。

 

白銀 | FOCUS | 白銀逼空鬼影幢幢，碳酸鋰價熱錢共舞

亨特兄弟就1980年白銀崩盤事件，在衆議院接受調查時宣誓作供。

　　

　　無獨有偶，內地碳酸鋰期貨價格本月飆升逾三成，佔市場一半份額的湖南裕能、萬潤新能等四家龍頭企業聖誕節宣布將檢修減產一個月，背後或為應對成本上升及博弈加價。和中游企業相比，上游的贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)年初至今分別大漲178%、117%，而下游的寧德時代(03750)則最新宣布明年「鈉鋰雙星閃耀（鈉電池成本普遍低於鋰電池）」藍圖。

 

　　以古鑒今，白銀兩次拋物線式上漲然後暴跌，第三次會否上演？將在下月迎來考驗。碳酸鋰企業集體減產，會否倒迫監管出手亦備受關注。無論是有心人還是聰明錢，最終或都需直面音樂停止後的一地雞毛。

撰文：金子安

