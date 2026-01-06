  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

機器人 | FOCUS | 「硅基」勞動力崛起，英偉達驅動物理AI

06/01/2026

　　當孩童的樂高積木也smart上身，懂得伴著「帝國進行曲」揮舞光劍，被寄予人類勞力解放、家庭照護厚望的機器人，又怎能不有所突破。正在拉斯維加斯舉行的2026年CES（國際消費電子展），中美韓科技巨企紛紛秀出新品；發布下一代Vera Rubin平台的英偉達，同時推出實體AI模型，志在機器人的ChatGPT時刻。

 

宇樹H2驚艷，拓展場景邊界

 

　　從扭秧歌、到翻跟斗、再到凌空飛腿，如果說中國機器人龍頭公司宇樹的G1、R1機器人，某種程度上好似站立的機器狗，那麼其最新發布的H2機器人，則真正實現了達文西筆下「維特魯威人」般完美比例，堪稱真正的「人形」機器人。

 

機器人 | FOCUS | 「硅基」勞動力崛起，英偉達驅動物理AI

宇樹H2機器人，真正實現了達文西筆下「維特魯威人」般完美比例。

 

　　即將驚艷CES的H2，擁有31塊關節、10根手指，控制每一個精細動作，依賴的是英偉達去年8月推出的機器人「超級大腦」Jetson AGX Thor，算力高達2070 TOPS。此靈活度突破，可謂不斷拓展具身AI的運用場景邊界－－從已實現或部分實現的第一階段工業運用、第二階段公共服務（如零售、餐廳），直至終極的進入家庭承擔家務、輔助照護。

 

波斯頓動力、LG機器人首發

 

　　同樣雄心勃勃的還有剛剛獲現代汽車（Hyundai）收購的美國波斯頓動力，其借CES發布人形機器人Atlas，雖然現場轉頭、揮手無甚新意，但公司強調此為全球首款企業級人形機器人，能快速學習新任務及持續工作。

 

　　LG亦於CES發布人形機器人CLOiD，標榜打造「零家務家庭」。跟H2一樣擁有10根手指，能拾玩具、遞水杯、曡衣服、烤麵包，不過僅僅將一條毛巾放入洗衣機滾筒，就需耗時約30秒，且似乎未實現量產。

 

機器人 | FOCUS | 「硅基」勞動力崛起，英偉達驅動物理AI

LG於CES發布人形機器人CLOiD，標榜打造「零家務家庭」。

 

 

　　除了龍頭宇樹，其他參展CES的中國機器人企業還包括，由華為前「天才少年」成員彭志輝創立的AgiBot（智元）、擁有天工系列機器人的X-Humanoid、杭州「六小龍」之一的Deep Robotics（雲深處科技）等。

 

開發模型志在ChatGPT時刻

 

　　機器人在CES大放異彩吸睛，面對此2050年可能創造7.5萬億美元營收（大摩預測）的產業，去年6月就將此稱為「AI後最大機會」的老黃（Jensen Huang），又怎會不分杯羹？

 

　　在最新CES展會上，他不單宣布下一代晶片Vera Rubin已全面投產，且將六大軟硬體協同為全新Rubin平台，將推理代幣成本降低10倍。此外，早已「不再僅是晶片公司」的英偉達，還發布全新具身AI模型，通過Cosmos和GR00T兩大模型訓練機器人「大腦」、「小腦」對現實物理世界的觀察、推理、操控。

 

機器人 | FOCUS | 「硅基」勞動力崛起，英偉達驅動物理AI

英偉達推出實體AI模型，志在機器人的ChatGPT時刻。(AP)

 


　
　　加上英偉達推出Alpamayo汽車平台，其競爭對手高通亦發布機器人AI晶片架構，AI浪潮從雲端模型、智能體逐漸轉移至物理現實。值得一提的是，宇樹H2目前的「超級大腦」採用的是Blackwell晶片，倘若未來改用推理性能高達5倍的Rubin，荷里活電影「智能叛變（I, Robot）」的場景會否成真？

撰文:金子安

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01826

豐展控股

0.174

異動股

06190

九江銀行

1.570

異動股

08340

紫荊國際金融

0.740

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,386.22
    -75.86 (-0.153%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,961.77
    +16.95 (+0.244%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,703.88
    +156.71 (+0.666%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.086
變動率︰+3.409%
較港股︰-0.34%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.505
變動率︰+2.865%
較港股︰+4.04%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.572
變動率︰-1.619%
較港股︰-0.63%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌125.403
變動率︰-1.894%
較港股︰-1.41%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.885
變動率︰+3.225%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.060
變動率︰+1.980%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.055
變動率︰-2.341%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌142.080
變動率︰-2.752%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升43.390
變動率︰+8.367%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升21.695
變動率︰+5.010%
TXN 德州儀器
按盤價(USD)︰跌187.190
變動率︰-2.556%
UNH 聯合健康
按盤價(USD)︰跌338.600
變動率︰-2.972%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/01/2026 12:17 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/01/2026 12:17 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01826 豐展控股
  • 0.174
  • 06190 九江銀行
  • 1.570
  • 08340 紫荊國際金融
  • 0.740
  • 01757 俊裕地基
  • 4.160
  • 01546 德萊建業
  • 0.145
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.200
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 61.500
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.360
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.510
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.000
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.160
  • 09992 泡泡瑪特
  • 200.600
  • 02318 中國平安
  • 71.100
  • 00700 騰訊控股
  • 624.500
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 37.720
  • 目標︰$45.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 211.000
  • 目標︰$248.00
  • 00772 閱文集團
  • 34.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指終止三連升北水續撐，醫藥股落鑊和醫價殘買得過

07/01/2026 19:10  《本港樓市》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元

07/01/2026 18:35  《新股上市》天數智芯(09903)暗盤收高近37%，每手賺5340元

07/01/2026 18:35  《新股上市》智譜(02513)暗盤收高逾5%，每手賺600元

07/01/2026 12:45  【新股上市】百度旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元

07/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

07/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標

07/01/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打料美聯儲局年內不再減息，今年3個月HIBOR將在3%附近波動新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

香港樓市 | 信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

ELN也是可靠的定息工具？新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

我想一卡走天涯
人氣文章

玩樂假期

AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80%
人氣文章
破解「日行一萬步」迷思！ 原來三千步，就足以守護老友記健康
人氣文章
名人離世｜南韓「國民影帝」安聖基食物鯁喉搶救6日不治，曾與劉德華合演《墨攻》，享年74歲新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 01:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/01/2026
渣打料美聯儲局年內不再減息，今年3個月HIBOR將在3%附近波動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區