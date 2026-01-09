  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

内存短缺 | FOCUS | 記憶體荒大殺四方，長鑫IPO勢掀大茶飯

09/01/2026

　　「隨時隨地問AI」，省時省事的代價，卻可能是錢包出血。此從三星預告創紀錄盈利，蔚來(09866)李斌建議盡早買車，小米(01810)旗艦手機17 Ultra加價7%至9%，戴爾、惠普預告必要時調整價格⋯⋯可見一斑。乘搭全球記憶體「短缺－加價」狂潮，內地「存儲晶片第一股」長鑫科技勢掀大茶飯。

 

存儲條漲價快過金條

 

　　「存儲條」價格漲得比「金條」還快？這並非危言聳聽，相比現貨金價過去一年漲近68%，用於製造最新一代存儲晶片DDR5的顆粒現貨(2Gbx8)，過去半年升幅逾三倍。需求井噴之下，全球最大存儲晶片製造商三星周四（8日）預告，去年第四季盈利按年飆208%至20萬億韓元（約137億美元）歷史新高。

 

内存短缺 | FOCUS | 記憶體荒大殺四方，長鑫IPO勢掀大茶飯

全球最大存儲晶片製造商三星預告，去年第四季盈利按年飆208%至20萬億韓元新高。

　　

　　盈利增速大幅跑贏營收增速(208% Vs 23%)，最合理的解釋當屬價格/毛利拉升。據韓媒報道，三星本季就伺服器、個人電腦、智能手機DRAM存儲晶片的報價，較上季再漲六七成。野村、花旗分別預測，今年DRAM價格料升46%、88%，另瑞銀預計DRAM短缺將持續至2027年首季。

 

　　此番狂潮，連「賣鏟（GPU晶片）」的英偉達執行長黃仁勳本周亦慨嘆，這個「過去從未存在過、目前未完全開發」的市場，將承載全世界人工智能的運作記憶。

 

手機加價，買車趁早

 

　　眾所周知，智能手機、個人電腦能運作大量程式、儲存大量資訊，皆是拜內置的DRAM、NAND所賜。對AI資料中心而言，無論是訓練大模型還是實時TOKEN推理，亦需要大量DRAM乃至進階版的HBM（高寬帶內存）。

 

　　鑒於谷歌、微軟、META等AI巨頭對HBM的龐大需求，三大記憶體製造商三星、SK海力士、美光將原本用於消費電子的DRAM、NAND產能，大量轉移至HBM，令前者的供應增速跌穿歷史平均水平，供不應求之下，價格自然水漲船高。

 

内存短缺 | FOCUS | 記憶體荒大殺四方，長鑫IPO勢掀大茶飯

蔚來創始人李斌本周稱，最大的成本壓力不是原材料而是內存，呼籲考慮早點買車。

 

　　繼小米聖誕節明言記憶體成本令17 Ultra價格必漲，以及本周發布的改款SU7明言做不到「加量不加價」後，蔚來創始人李斌本周亦稱，最大的成本壓力不是原材料，而是內存，呼籲考慮早點買車。此外，戴爾執行長Jeff Clarke稱，「從未見過成本以現在的速度變動」。惠普執行長Enrique Lores則預告，下半年將特別艱難，必要時會調高價格。

 

後來居上，盈利可期

 

　　所謂「有危便有機」，最大受益者之一勢是擬登陸科創板的長鑫科技，其旗下長鑫存儲為僅次三星、SK海力士、美光的存儲晶片巨頭（市佔率約5%）。去年11月，長鑫存儲發布DDR5系列，最高速率達8000Mbps，跑贏三星的7200Mbps。

 

内存短缺 | FOCUS | 記憶體荒大殺四方，長鑫IPO勢掀大茶飯

長鑫存儲為僅次三星、SK海力士、美光的存儲晶片巨頭

 

　　此後來居上，得益於過去3年半逾188億元研發開支（營收佔比逾33%），而儘管公司截至去年中累計虧損408.57億元，但預計去年第四季單季盈利高達95億元。此意味著，該有望問鼎科創板史上第二大的IPO項目，相較2020年7月登陸的巨無霸中芯國際，單季盈利已超過後者當年全年的4.5倍。至於AI存儲高端賽道的HBM，長鑫據報已交付16納米HBM3樣品，並預計今年量產。

 

撰文：金子安

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

611.000

異動股

02228

晶泰控股

12.540

異動股

02513

智譜

158.600

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,504.07
    +237.96 (+0.483%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,966.28
    +44.82 (+0.648%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,671.35
    +191.33 (+0.815%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.905
變動率︰+3.546%
較港股︰-0.43%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升105.781
變動率︰+1.800%
較港股︰+1.52%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.127
變動率︰+0.838%
較港股︰+0.82%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.805
變動率︰-2.120%
較港股︰-4.15%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.970
變動率︰-1.868%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌139.190
變動率︰-1.889%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.150
變動率︰-1.991%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.960
變動率︰-2.272%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.640
變動率︰+13.103%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.550
變動率︰+10.800%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,273.880
變動率︰+6.662%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌131.390
變動率︰-4.395%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 23:17 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 23:17 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指標指收市再創新高，英特爾飆升一成新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

2026年是2025年的重複平推嗎？新文章
人氣文章

玩樂假期

愛協「全城狗狗行善日2026」：寵物狗可首度踏上港鐵＋香港迪士尼慈善步行活動＋寵物嘉年華 新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

守26000望26350新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》 新文章
人氣文章

Fashion Feature

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精神健康 │ 29歲韓國男歌手驚傳離世，患思覺失調10年病情惡化新文章
人氣文章
健康飲食｜19年大型研究揭咖啡助降死亡率，最佳飲用量曝光
人氣文章
抗癌新療法｜科學家量產「癌細胞殺手」：幹細胞1變1400萬，免疫治療有望「平民化」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/01/2026
美股收盤 | 道指標指收市再創新高，英特爾飆升一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區