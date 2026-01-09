内存短缺 | FOCUS | 記憶體荒大殺四方，長鑫IPO勢掀大茶飯

「隨時隨地問AI」，省時省事的代價，卻可能是錢包出血。此從三星預告創紀錄盈利，蔚來(09866)李斌建議盡早買車，小米(01810)旗艦手機17 Ultra加價7%至9%，戴爾、惠普預告必要時調整價格⋯⋯可見一斑。乘搭全球記憶體「短缺－加價」狂潮，內地「存儲晶片第一股」長鑫科技勢掀大茶飯。

存儲條漲價快過金條

「存儲條」價格漲得比「金條」還快？這並非危言聳聽，相比現貨金價過去一年漲近68%，用於製造最新一代存儲晶片DDR5的顆粒現貨(2Gbx8)，過去半年升幅逾三倍。需求井噴之下，全球最大存儲晶片製造商三星周四（8日）預告，去年第四季盈利按年飆208%至20萬億韓元（約137億美元）歷史新高。

全球最大存儲晶片製造商三星預告，去年第四季盈利按年飆208%至20萬億韓元新高。

盈利增速大幅跑贏營收增速(208% Vs 23%)，最合理的解釋當屬價格/毛利拉升。據韓媒報道，三星本季就伺服器、個人電腦、智能手機DRAM存儲晶片的報價，較上季再漲六七成。野村、花旗分別預測，今年DRAM價格料升46%、88%，另瑞銀預計DRAM短缺將持續至2027年首季。

此番狂潮，連「賣鏟（GPU晶片）」的英偉達執行長黃仁勳本周亦慨嘆，這個「過去從未存在過、目前未完全開發」的市場，將承載全世界人工智能的運作記憶。

手機加價，買車趁早

眾所周知，智能手機、個人電腦能運作大量程式、儲存大量資訊，皆是拜內置的DRAM、NAND所賜。對AI資料中心而言，無論是訓練大模型還是實時TOKEN推理，亦需要大量DRAM乃至進階版的HBM（高寬帶內存）。

鑒於谷歌、微軟、META等AI巨頭對HBM的龐大需求，三大記憶體製造商三星、SK海力士、美光將原本用於消費電子的DRAM、NAND產能，大量轉移至HBM，令前者的供應增速跌穿歷史平均水平，供不應求之下，價格自然水漲船高。

蔚來創始人李斌本周稱，最大的成本壓力不是原材料而是內存，呼籲考慮早點買車。

繼小米聖誕節明言記憶體成本令17 Ultra價格必漲，以及本周發布的改款SU7明言做不到「加量不加價」後，蔚來創始人李斌本周亦稱，最大的成本壓力不是原材料，而是內存，呼籲考慮早點買車。此外，戴爾執行長Jeff Clarke稱，「從未見過成本以現在的速度變動」。惠普執行長Enrique Lores則預告，下半年將特別艱難，必要時會調高價格。

後來居上，盈利可期

所謂「有危便有機」，最大受益者之一勢是擬登陸科創板的長鑫科技，其旗下長鑫存儲為僅次三星、SK海力士、美光的存儲晶片巨頭（市佔率約5%）。去年11月，長鑫存儲發布DDR5系列，最高速率達8000Mbps，跑贏三星的7200Mbps。

長鑫存儲為僅次三星、SK海力士、美光的存儲晶片巨頭

此後來居上，得益於過去3年半逾188億元研發開支（營收佔比逾33%），而儘管公司截至去年中累計虧損408.57億元，但預計去年第四季單季盈利高達95億元。此意味著，該有望問鼎科創板史上第二大的IPO項目，相較2020年7月登陸的巨無霸中芯國際，單季盈利已超過後者當年全年的4.5倍。至於AI存儲高端賽道的HBM，長鑫據報已交付16納米HBM3樣品，並預計今年量產。

撰文：金子安

