  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

減息 | FOCUS | 此減息非彼減息，央媽定向一石二鳥

16/01/2026

　　開年減息「大」禮包？等等，只是結構性貨幣政策工具利率；作為央媽對商業銀行的定向「放水」，截至去年9月的餘額僅3.9萬億元（人民幣．下同）。相比之下，左右近40萬億元個人住房貸款成本的LPR利率，以及與之挂鈎的7天期逆回購利率，已連續7個月按兵不動。眼見市場預期下周一（19日）揭盅的四季度GDP或創三年最低，人行2026年頭號動作釋何信號？

 

結構性利率不同政策利率

 

　　此減息非彼減息。皆因利率體系因應央媽的政策工具箱，大致分為三類：一，政策利率－－公開市場7天期逆回購操作利率，以及經此傳導的下游貸款市場報價利率（LPR），目前分別為1.4%、3.5%（5年期）。二，結構性貨幣政策工具利率，主要為央媽向商業銀行提供的再貸款，下周一起下調25基點至1.25%。三，個人住房公積金貸款利率，目前五年期以上的首套房利率為2.6%。

 

減息 | FOCUS | 此減息非彼減息，央媽定向一石二鳥

結構性貨幣政策工具利率下周一(19日)起下調25基點至1.25%。

 

　　換言之，央媽周四（15日）有關下調各類結構性貨幣政策工具利率25基點的最新出招，對社會整體融資成本，尤其是「房奴」一族，影響微乎其微。

 

利科技、民企、服務消費

 

　　既然如此，其高調舉行「貨幣金融政策支持實體經濟高品質發展成效」發布會有何用意？看看具體動作，除了結構性減息25基點，還包括新增「科技創新和技術改造」再貸款額度4000億元；增加「支農支小」再貸款額度5000億元，總額度中單設一項「民營企業」再貸款，額度1萬億元；適時在「服務消費與養老」再貸款的支持領域中納入健康產業等。

 

減息 | FOCUS | 此減息非彼減息，央媽定向一石二鳥

結構性貨幣政策工具利率，主要為央媽向商業銀行提供的再貸款。

 

 

　　簡單來說，就是通過低息的再貸款支援，引導商業銀行向重點領域或薄弱環節的市場主體放貸，從而推動實體經濟結構轉型。除了上述的科技創新、三農、小微民企、養老、服務消費等長期支持對象，根據不同階段還包括碳減排、保交樓、設備更新、交通物流等領域。

 

外部不確定性保政策空間

 

　　正如行長潘功勝曾指，在中國經濟運行中，很多矛盾和挑戰是結構性的，「結構調不好，總量調控也很難發揮有效作用」，而結構性貨幣政策工具正正有助於推動解決一些結構性的矛盾和問題。

 

減息 | FOCUS | 此減息非彼減息，央媽定向一石二鳥

當局在外部環境不確定性加劇的情況下，既保留傳統政策空間，又優先支持重點領域。

 

　　加上12月政治局會議時隔兩年重提「逆周期和跨周期」調節，強調「提質增效」，都預示當局在外部環境不確定性加劇的情況下，既保留傳統政策空間，又將支持重點領域放在優先位置。

撰文:金子安

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00316

東方海外國際

120.100

異動股

00100

MINIMAX-WP

438.000

異動股

02313

申洲國際

64.300

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 120.100
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 438.000
  • 02313 申洲國際
  • 64.300
  • 01488 百福控股
  • 0.780
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.350
股份推介
  • 00921 海信家電
  • 24.140
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.340
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 617.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.680
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 22.620
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 79.200
  • 00005 滙豐控股
  • 128.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 178.600
報章貼士
  • 00853 微創醫療
  • 11.960
  • 目標︰$13.00
  • 00992 聯想集團
  • 8.880
  • 目標︰$10.20
  • 01072 東方電氣
  • 26.000
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.690
即時重點新聞

16/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指四度衝擊二萬七終未守穩，地產股逆市升領展仍落後

16/01/2026 12:57  【預算前瞻】陳茂波：將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善

16/01/2026 11:28  陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力

16/01/2026 12:41  【人行出招】花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊

16/01/2026 17:32  證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品

16/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３５８萬元，買中芯沽中移動

16/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙證普升內需股目標，李寧公布季度數據後獲大行齊升目標

16/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９９３，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

2026換新鈔︱滙豐、中銀、渣打1月27日起網上預訂＋恒生首設港鐵櫃員機迎新鈔服務新文章
人氣文章

娛樂

黃子華《夜王》與舞小姐鬥騷排骨胸，點名讚楊偉倫成新一代笑匠新文章
人氣文章

搵食地圖

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀
人氣文章

Art & Living Feature

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

心定則事成？2026年開運大法（一）：宇宙支票顯化法 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
勵志故事｜韓國男星消失6年坐輪椅現身，公開癱瘓原因轉型網紅再出發新文章
人氣文章
膳食金字塔︱美國新版飲食指南倡原型食物、蛋白質優先，顛覆主食觀念
人氣文章
山今老人拆解花草樹木與養生關係！日本流行森林浴、蘆薈是天然美容師？齊讀《飲酒詩》跟陶淵明學養生
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 21:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/01/2026
神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區