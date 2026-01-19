中國GDP | FOCUS | 人口樓市「雙支柱」坍塌，供強需弱亟待破題

中國GDP突破140萬億（人民幣．下同）、成功「保5%」之際，2025年內地出生人口卻錄1949年有數據記錄以來最低。與此同時，去年商品房銷售額較2021年的歷史峰值腰斬逾半，工業利潤「四連跌」幾板上釘釘，消費增速亦連續7個月放緩，何解？

地產銷售腰斬，新生兒僅792萬

上月中央經濟工作會議明確，「努力穩定新出生人口規模」餘音猶在，回看2021年愈來愈似一道分水嶺－－房地產業錄得最後一道餘暉（全年商品房銷售突破18萬億元），以及人口大國錄得最後一次正增長（全年净增48萬）。

中國新出生人口去年錄僅792萬人，較2021年縮水270萬。(AP)

自此之後，商品房銷售額逐級跌至12.5萬億、11.7萬億、9.7萬億，乃至最新2025年的8.4萬億元；淨增人口亦逐年縮水至-85萬、 -208萬、-139萬，乃至2025年的-339萬。最引人注目的是新出生人口，去年錄僅792萬人，較2021年縮水270萬（幾乎相當於兩個港島人口）；16至59歲勞動人口、65歲以上老齡人口，較2021年分別減少逾3000萬、增加2300萬。

換言之，從房產到人口，中國經濟過去數十年賴以高速增長的「雙支柱」，在2021年不約而同迎來拐點，冥冥中預示了以下數據。

企業盈利急凍，M2膨脹超GDP

正如國家統計局所指，去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟「供強需弱」矛盾突出。所謂「供強」，去年全國規模以上工業增加值增5.9%，其中裝備製造業、高技術製造業增加值分別增9.2% 、9.4%。

不過，社會消費品增速連續7個月下行的「需弱」背景下，首當其衝是企業盈利，首11月規模以上工業企業獲利66269億元，按年幾乎零增長（0.1%），遠遜於2021年同期的79750億元。其次是衝擊固定資產投資，去年總體增速按年降3.8%，為1996年以來首次告負。

對比去年GDP較2021年增加25.2萬億元，但同期M2餘額膨脹了102萬億。(資料圖片)

盡管工業機器人、集成電路、新能源汽車、發電機組等新動能方興未艾，但若對比去年GDP較2021年增加25.2萬億元，但同期廣義貨幣（M2）餘額膨脹了102萬億，足見信用擴張，仍未能有效注入實體循環、激發終端需求。

發改委明記者會，關注城市更新

鑒於內需不足構成顯著制約，市場正密切關注當局會否下調2026年增長目標，或祭出強有力提措施實質推進「內需主導」。

19個城市群承載了全國75%的人口，對城市發展提出新要求。(AP)

無獨有偶，國新辦將於周二（20日）上午舉行發布會，由國家發改委介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。其中一個關注點或是城市更新，即推進城鎮老舊小區/街區/廠房/基礎設施改造，既促進投資止跌回穩，又營造新消費場景，最終實現「投資於人」，且拭目以待。

撰文:金子安

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇