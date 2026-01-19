  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

中國GDP | FOCUS | 人口樓市「雙支柱」坍塌，供強需弱亟待破題

19/01/2026

　　中國GDP突破140萬億（人民幣．下同）、成功「保5%」之際，2025年內地出生人口卻錄1949年有數據記錄以來最低。與此同時，去年商品房銷售額較2021年的歷史峰值腰斬逾半，工業利潤「四連跌」幾板上釘釘，消費增速亦連續7個月放緩，何解？

 

地產銷售腰斬，新生兒僅792萬

 

　　上月中央經濟工作會議明確，「努力穩定新出生人口規模」餘音猶在，回看2021年愈來愈似一道分水嶺－－房地產業錄得最後一道餘暉（全年商品房銷售突破18萬億元），以及人口大國錄得最後一次正增長（全年净增48萬）。

 

中國經濟 | FOCUS | 人口樓市「雙支柱」坍塌，供強需弱亟待破題

中國新出生人口去年錄僅792萬人，較2021年縮水270萬。(AP)

 

　　自此之後，商品房銷售額逐級跌至12.5萬億、11.7萬億、9.7萬億，乃至最新2025年的8.4萬億元；淨增人口亦逐年縮水至-85萬、 -208萬、-139萬，乃至2025年的-339萬。最引人注目的是新出生人口，去年錄僅792萬人，較2021年縮水270萬（幾乎相當於兩個港島人口）；16至59歲勞動人口、65歲以上老齡人口，較2021年分別減少逾3000萬、增加2300萬。

 

　　換言之，從房產到人口，中國經濟過去數十年賴以高速增長的「雙支柱」，在2021年不約而同迎來拐點，冥冥中預示了以下數據。

 

企業盈利急凍，M2膨脹超GDP

 

　　正如國家統計局所指，去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟「供強需弱」矛盾突出。所謂「供強」，去年全國規模以上工業增加值增5.9%，其中裝備製造業、高技術製造業增加值分別增9.2% 、9.4%。

 

　　不過，社會消費品增速連續7個月下行的「需弱」背景下，首當其衝是企業盈利，首11月規模以上工業企業獲利66269億元，按年幾乎零增長（0.1%），遠遜於2021年同期的79750億元。其次是衝擊固定資產投資，去年總體增速按年降3.8%，為1996年以來首次告負。

 

中國經濟 | FOCUS | 人口樓市「雙支柱」坍塌，供強需弱亟待破題

對比去年GDP較2021年增加25.2萬億元，但同期M2餘額膨脹了102萬億。(資料圖片)

 

　　盡管工業機器人、集成電路、新能源汽車、發電機組等新動能方興未艾，但若對比去年GDP較2021年增加25.2萬億元，但同期廣義貨幣（M2）餘額膨脹了102萬億，足見信用擴張，仍未能有效注入實體循環、激發終端需求。

 

發改委明記者會，關注城市更新

 

　　鑒於內需不足構成顯著制約，市場正密切關注當局會否下調2026年增長目標，或祭出強有力提措施實質推進「內需主導」。

 

中國經濟 | FOCUS | 人口樓市「雙支柱」坍塌，供強需弱亟待破題

19個城市群承載了全國75%的人口，對城市發展提出新要求。(AP)

 

　　無獨有偶，國新辦將於周二（20日）上午舉行發布會，由國家發改委介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。其中一個關注點或是城市更新，即推進城鎮老舊小區/街區/廠房/基礎設施改造，既促進投資止跌回穩，又營造新消費場景，最終實現「投資於人」，且拭目以待。

撰文:金子安

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投控股

59.100

異動股

02473

喜相逢集團

12.940

異動股

00784

凌銳控股

0.131

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,740.42
    -618.91 (-1.254%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,849.64
    -90.37 (-1.302%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,140.64
    -374.75 (-1.594%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.563
變動率︰+2.094%
較港股︰+2.08%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升68.885
變動率︰+1.185%
較港股︰-0.17%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌600.688
變動率︰-1.997%
較港股︰-0.05%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌425.893
變動率︰-2.001%
較港股︰-0.26%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌104.590
變動率︰-2.033%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.890
變動率︰-2.577%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.060
變動率︰-3.935%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌30.960
變動率︰-4.680%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌232.090
變動率︰-3.757%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌15.920
變動率︰-4.499%
AZN
阿斯利康
按盤價(USD)︰跌89.850
變動率︰-4.810%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌82.735
變動率︰-5.207%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/01/2026 10:10 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/01/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/01/2026 10:10 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投控股
  • 59.100
  • 02473 喜相逢集團
  • 12.940
  • 00784 凌銳控股
  • 0.131
  • 08031 易通訊集團
  • 0.690
  • 08375 數盟資本
  • 2.190
股份推介
  • 00728 中國電信
  • 5.180
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 12.270
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 60.250
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.340
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.420
  • 目標︰$43.90
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.200
  • 00981 中芯國際
  • 74.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.480
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
報章貼士
  • 06680 金力永磁
  • 21.980
  • 目標︰$29.00
  • 09858 優然牧業
  • 4.260
  • 目標︰$5.20
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 47.120
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02013 微盟集團
  • 2.350
即時重點新聞

20/01/2026 17:15  《盤後部署》內地經濟存隱憂恒指反覆走軟，內需股逆市升九毛九追得過

20/01/2026 15:14  長和據報洽談出售愛爾蘭移動運營商Three Ireland

20/01/2026 14:50  【外圍經濟】現貨金突破4700美元，美歐因格陵蘭島問題的緊張關係持續

20/01/2026 15:29  【提振經濟】財政部：今年財政支出力度「只增不減」，繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」

20/01/2026 16:43  《本港經濟》本港最新失業率維持3.8%，符預期，政府指消費氣氛改善有助穩定勞工市場

20/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買騰訊沽中芯

20/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控目標一成半，瑞銀升長和目標逾一成

20/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９８１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

富衛香港總部「富衛中心」開幕，富衛：期待與太古地產繼續深化合作新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財政部連發貸款貼息政策，拼多多據報被擴大調查，股跌匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜管理層料市值有望突破3000億英鎊，股價再挑戰130元關可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

移民夢碎，怎能「今天應該很高興」？新文章
人氣文章

娛樂

前TVB藝人何嘉麗｜歷兩位家人癌病離世，童年缺父愛由喬宏陪伴結婚
人氣文章

財識兼收．止凡

David Webb辭世的啟示新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

韓國大熱STAND OIL銅鑼灣店開幕！盤點5大功能與美感並重的秋冬手袋，千元即可入手！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護膚飲食｜10大毀膚食物愈食愈鬆弛，營養師推薦10抗衰老食材新文章
人氣文章
名人猝死｜29歲百萬女網紅驚傳猝死，曾患抑鬱與梅毒，家屬證實死訊揭死因
人氣文章
傷腎飲食警示｜26歲女子腎衰竭終身洗腎，醫生揭每天喝這飲品惹禍新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 23:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/01/2026
富衛香港總部「富衛中心」開幕，富衛：期待與太古地產繼續深化合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區