鄭震生 | FOCUS | 「曬命」閃電炒魷，官場兩大啟示

中紀委年度反腐大片近日首播引發熱議未止，港府新任駐天津聯絡處主任鄭震生周一（19日）即自爆抵埗後獲奢華酒店「免費升級」。事件發酵兩天後，政制及內地事務局周三（21日）深夜以「終止合約」與其閃電切割，或暗藏官場兩大啟示。

「風起於青萍之末」官場大忌

「當官就不要發財」，央視一套上周二（13日）黃金檔首播「嚴懲政商勾連腐敗」反腐大片中，提及的「不可觸碰的鐵律」，在社交媒體時代，恐怕還要加上另一條「當官就不要曬命」。

中紀委年度反腐大片13日首播「嚴懲政商勾連腐敗」，

從單程票價2480元（日）/3310元（夜）的噴射飛航至尊貴賓廂，到約2700元一晚的天津麗思卡爾頓酒店豪華套房，無論其中有無牽涉利益收受乃至政商勾連，鄭震生從開心履新到閃電炒魷，表面看是熱衷打卡、曬命惹火燒身，背後卻是對「風起於青萍之末」的官場大忌常識欠奉。

回想過往受查的多名內地高官，導火索往往始於曬命－－落馬的鐵道部前部長盛光祖，2011年於「7.23」溫州動車追尾事故現場，被網民發現腕戴價值7萬元的勞力士錶，

「北極鯰魚」炫富同時曬出爺爺在職時相片，最終令鐘庚賜遭開除黨籍。(微博截圖)

微博用戶「北極鯰魚」2023年發貼稱「家中有九位數」，令其曾任深圳交通局貨運管理分局局長的退休爺爺鍾庚賜，遭開除黨籍；江西國企前員工周劼2022年在朋友圈稱，「（胡副省長）給了我一根煙，是那種1200一條的，外面買不到」，最終江西政協原副主席胡強遭揭發受賄逾6500萬元。

北京最高層強調「擔當盡責」

相比之下，鄭震生對兩三千元的航程私人艙室安排、套房免費升級「銘感五內」、「甚是開心」，簡直可謂小家子氣，以至於政制及內地事務局回應傳媒查詢時，最初僅強調「不涉及公帑開支」以及「獲升級是由於他是有關酒店集團的高級會員」。事件正正反映從本尊到局方，對內地所稱「作風」、香港謂之「觀感」的政治敏感度嚴重缺失。

鄭震生自爆抵埗後獲天津麗思卡爾頓酒店「免費升級」。（鄭震生thread截圖）

直至昨晚10時51分，政制及內地事務局才補鑊進一步回應，稱事件「有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進」，並「即時終止其合約」。

加上傳媒引述消息指，港府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名局長，放在本屆政府任期僅剩一年半以及今年為十五五開局之年的背景下，不排除是響應北京最高層有關「擔當盡責」的指示，或預示更多以儆效尤陸續有來。

