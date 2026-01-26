  • 會員
安全帶新例 | FOCUS | 巴士強制綁帶，慎防「一葉障目」

26/01/2026

　　細路、孕婦、胖子；按鐘、讓位、短途；大背囊、購物袋、抱BB……如何佩戴巴士安全帶？此「技術難題」即日起恐分分鐘攸關5000元罰金。一項以「乘客安全」為出發點的政策，引發社會巨大爭議，不單折射離地遠離「以人為本」初心，更警示政策制定者慎防「一葉障目」。

 

家長式作風，市民彈多於讚

 

　　香港強制巴士乘客佩戴安全帶新法例周日（1月25日）生效，如座位已裝設安全帶，不佩戴者最高可被罰款5000元及監禁3個月。相比「衝燈」900元、「超速駕駛」480-1500元的定額罰款，無疑具相當阻嚇性。

 

　　不過，對此「虎媽」家長式作風的強制綁帶新例，市民的反應普遍彈多於讚，皆因如同當年垃圾徵費般，存在諸多實際場景、灰色地帶未有釐清。

 

安全帶新例 | FOCUS | 巴士強制綁帶，慎防「一葉障目」

強制綁帶新例，存在諸多實際場景、灰色地帶未有釐清。

 

　　暫且不論安全帶對細路、孕婦等特殊乘客可能造成的箍頸、箍肚風險，單是大背囊傍身的打工一族、滿手菜肉果餸的師奶一族、雨天手執滴水長傘的普通乘客……如何拉帶、扣帶、解帶，同時免叨擾鄰座，更確保及時下車，如同「搭巴士大作戰」。

 

巴士意外死者逾七成站立客

 

　　盡管當局最新指，法例實施首個月將以「教育及宣傳」為主，警方執法時會確保「情理法」兼備，但「合理辯解」到底包括哪些，會否因裁量權爭議而現執法不公？以「情、理」優先於「法」，某種程度相當於默認「強制綁帶」在現實中存在諸多不適用。

 

　　事實上，據運輸署數據，2014至2024年公共巴士意外中，死亡、重傷分別逾72%、59%涉及站立乘客（撇除座位位置不詳者），由此衍生一個疑問，倘若部分市民因新例而選擇「寧站不坐」，會否變相增加意外死亡率？

 

安全帶新例 | FOCUS | 巴士強制綁帶，慎防「一葉障目」

電車時速大約25至30公里，又是否有必要加裝安全帶並強制佩戴？(AP)

 

　　此外，盡管當局重申「配備扶手」、車廂地面使用「防滑物料」等多項針對巴士站立乘客的安全設施，但若對比運輸署港島汽車平均行程時速24.9公里（2024年），以及電車時速大約25至30公里，電車座位又是否有必要加裝安全帶並強制佩戴？

 

行為複雜反饋，需以民為本

　　 　 
　　再想深一層，今次新例將「安全」與「安全帶」高度捆綁，不單未來可能的「放蛇」執法恐耗費大量稽查警力，攤薄整治更大風險交通安全例如「危險駕駛」的資源，更重要的是，片面關注佩戴率此單一KPI，恐「一葉障目」忽略人類行為的長期複雜反饋。

 

　　簡而言之，按芝加哥大學商學院榮譽教授Sam Peltzman著名的「佩茲曼效應（Peltzman Effect）」理論，當安全規則或設備令人們感到更有安全感時，他們往往會承擔更大的風險，這可能會抵消甚至逆轉安全的好處。按此理論，如巴士司機因應安全帶新例而傾向更高速乃至魯莽駕駛，可能變相增加站立乘客、路上行人等的風險。

 

安全帶新例 | FOCUS | 巴士強制綁帶，慎防「一葉障目」

根據「佩茲曼效應」，當安全措施實施後，人們可能會認為可以承擔更高的風險。

 

　　鑒於「強制綁帶」從理論數據到實際執行，現階段都難以科學佐證能夠有效提升香港系統性道路安全，且有矯枉過正違背北京最高層有關「以民為本」施政宗旨之嫌，當局理應「想市民之所想」，視乎民間反應檢視成效，再考慮是否一刀切強制。

撰文:金子安

