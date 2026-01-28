貿易協議 | FOCUS | 「零關稅」聯姻歐盟，印度再施「騎墻」套利

一個是謎之自信的「三哥」，另一個是日漸沒落的「貴族」，兩大畫風截然不同的經濟體－－印度和歐盟，周二（27日）宣布達成史上最大規模貿易協議，將覆蓋20億人口及全球三分一貿易額。此里程碑式「抱團」動作，勢要對沖特朗普的關稅大棒，但更值關注的，無疑是以「騎墻」著稱的印度，憑藉人口第一、中等強國等籌碼，再次成功精準套利。

歐盟年節省40億歐元關稅支出

剛剛在達沃斯論壇經歷「美國夢破滅（Our American Dream is dead）」的歐盟，以及被特朗普稱為「垂死經濟體（dead economy）」的印度，借著新德里「共和國日」閱兵的熱烈氣氛，終於就馬拉松式（2007年至2013年，2022年重啟至今）的貿易談判達成一致。

受盡特朗普羞辱的歐盟，在印度「共和國日」閱兵被奉爲座上賓。

作為全球第四大經濟體，印度將取消或降低逾九成歐盟進口商品關稅，包括汽車稅率從110%逐步降至10%（設每年25萬輛配額），機械電氣設備稅率從44%逐步降至0、高級葡萄酒稅率從150%逐步降至20%等，預計為歐盟商品每年節省約40億歐元關稅支出。

據安聯測算，該協議每年可令歐盟出口增加192億美元及GDP增長0.1%，並抵消近四分一美國關稅造成的出口損失。主要受益國為德（48億美元）、法（28億美元）、意（22億美元）。

安全防務、人員流動獲開綠燈

與此同時，歐盟將立即取消紡織品、皮革、珠寶、茶葉、玩具等勞動密集型產業的關稅，涵蓋印度出口總額的九成；未來3至5年，將對武器彈藥、加工食品、某些海鮮同樣實施零關稅准入。印度行業協會預計，未來三年僅雙邊珠寶貿易額就將翻倍至100億美元。

歐盟還與印度簽署了「安全與防務夥伴關係協議」，就海上/太空安全、人工智能及顛覆性技術、反恐等擴大合作；另簽署「全面流動合作框架協議」，允許歐盟成員國通過快速通道程序，向印度公民發放最長12個月的短期學習、研究和季節性工作許可。

歐盟擬允許成員國通過快速通道程序，向印度公民發放最長12個月的學習、研究和季節性工作許可。

此外，歐盟在貿易協議中還同意向印度提供5億歐元援助，以減少碳排放；印度另將獲得160萬噸免稅鋼鐵出口到歐盟，約佔每年對歐盟鋼鐵出口量的一半。

左右逢源俄歐，長袖善舞多邊

鑒於歐盟為印度的最大貿易夥伴（佔比11.5%），而印度僅為歐盟的第九大貿易夥伴（佔比2.4%），加上印度多年來對歐盟均為順差，理論上而言，印度更能從關稅減免中獲益。

但最耐人尋味的是，作為全球最大的武器進口國之一，印度約一半的軍事裝備來自俄羅斯，如今與歐盟達成防務協議，勢為歐洲軍工製造商進入印度市場鋪平道路。與此同時，印度一邊與歐盟拓展貿易零關稅，另一邊續低價從俄羅斯購買石油。

印度在歐盟、俄羅斯之間左右逢源。

其更身兼Quad（四方安全對話）、BRICS（金磚五國）、SCO（上合組織）、G4（四國聯盟）、IBSA（印巴南非對話論壇）、I2U2（美印以阿四國機制）等數個多邊組織成員，表面看「不與任何國家為敵」，實際是在不依賴任何一方的前提下，將自己塑造成各方主動拉攏的對象。從此角度看，今次印歐貿易協議為新德里的精準套利再添一筆，且看會否倒逼印美貿易協議翻生。

撰文:金子安

