  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

自民黨大勝 | FOCUS | 高市一「賭」成名，日圓切忌僥幸

09/02/2026

　　 美俄核武軍備新一輪競賽蓄勢之際，周日（8日）率領自民黨「豪賭」成功的日本首相高市早苗，同躍躍欲試－－攜二戰後最多眾議院議席的勝果，她接連就參拜靖國神社、修改憲法等「試水溫」。不過，如同其經濟刺激、稅收減免、增加軍費等一系列好大喜功式宏圖大計，愈是激進，愈近絕路。

 

施政隨心所欲，復辟大放厥詞

 

　　 自1月19日破釜沉舟宣布解散眾議院，高市在右翼、女性、年輕選民的助力下，率領自民黨打贏被稱為「珍珠港2.0」的閃電選戰。於464個眾議院議席中豪取316席，一舉將選前的「未夠半數（198席）」逆轉為「超三分二門檻」，未來施政、立法、修憲之路可謂隨心所欲。

 

自民黨大勝 | FOCUS | 高市一「選」成名，日圓切忌僥幸

自民黨於464個眾議院議席中豪取316席。(AP)

 

　　此亦直接意味著，高市去年12月提出的122.3萬億日圓的新財年預算，將毫無懸念在國會過關，其中包括史上最高的逾9萬億日圓國防開支、暫停徵收8%食品消費稅兩年、向18歲以下兒童一次性發放2萬日圓現金、向每位國民發放3000日圓消費券等。

 

　　作為安倍晉三（早在2006年就明言憲法第9條「不合時宜」）的忠實門徒　，高市周日晚並稱，有意修改憲法，以及「正努力創造（參拜靖國神社）環境」。無獨有偶，東京電力旗下全球最大核電站之一、柏崎刈羽（Kashiwazaki Kariwa）核電站將於本周重啟，亦似響應安倍政府2014將核能重新定位為「重要的基礎電源」。

 

訪美或再豪賭，達里奧憂彈性

 

　　接下來的看點，當屬高市3月的美國之行。時值美俄《新削減戰略武器條約》新近失效，去年底就據報擬修訂「無核三原則（不擁有、不製造、不運進核武器」的高市，除了勢必尋求美國重申對亞洲地區安全的承諾，會否借特朗普「以實力促和平」的賀語，就「擁核」再豪賭一舖，勢成焦點。

 

自民黨大勝 | FOCUS | 高市一「選」成名，日圓切忌僥幸

接下來的看點，當屬高市早苗3月的美國之行。(AP)

 

　　對此，「鱷王」達里奧最新警告，日本面臨的真正問題並非是否與中國發生衝突，而是失去戰略彈性，被迫陷入「無法管控」衝突的境地。他指，如果圍繞台灣問題的緊張局勢成為常態，衝突愈深，日本的判斷空間就愈窄，就愈可能被捲入美中衝突的最前線。

 

債市干預兩難，匯率一沉難起

 

　　高市一「選」成名晉身強勢首相，欲借勢攪動亞太地緣風雲之心昭然若揭。然而，眼見日本央行每月暴買約3.3萬億日圓日債，仍無法確保日債止跌（價跌息升），從1月19日高市宣布提前大選至今，2年期日債收益率已升至1.3%的逾30年最高，任何對債市潛在的干預，都將殃及另一端本就如履薄冰的日圓匯率。

 

自民黨大勝 | FOCUS | 高市一「選」成名，日圓切忌僥幸

日股周一(9日)刷新新高，但疲軟日圓、實際工資同顯黯淡。(AP)

 

　　換言之，高市欲複製「安倍三支箭」可謂時不我予，皆因當年安倍時期的強日圓、低物價背景，早已變更為根深蒂固的弱日元、高通脹，此時再擴張財政無疑是飲鴆止渴。英媒《The Telegraph》文章甚至稱，鑑於日本作為全球主要債權國的地位，高市的支出計劃可能引發一場席捲亞洲乃至全球的債市危機。

 

　　匯率歸根結底是關乎經濟基本面現時溫差及未來前景，盡管日股迭創新高，但日本去年實際工資已連續四年負增長。當疲軟日圓陷入「永難回升」的黯淡，高市的減稅、派錢在持續增加的生活成本壓力下如杯水車薪，「高民望」還能持續多久？

撰文:金子安

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01818

招金礦業

32.880

異動股

08448

環球印館

0.700

異動股

00399

星太鏈集團

0.057

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01818 招金礦業
  • 32.860
  • 08448 環球印館
  • 0.700
  • 00399 星太鏈集團
  • 0.057
  • 02228 晶泰控股
  • 11.670
  • 03877 中國船舶租賃
  • 2.250
股份推介
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.710
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.360
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.810
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.730
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.640
  • 目標︰$26.50
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 267.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 89.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.800
  • 00700 騰訊控股
  • 561.000
  • 00005 滙豐控股
  • 140.500
報章貼士
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 5.560
  • 目標︰$6.50
  • 03323 中國建材
  • 5.630
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 146.400
  • 目標︰$168.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/02/2026 10:02  《異動股》信達生物再升5%領漲醫藥股，高盛指與禮來合作關係被低估

10/02/2026 09:39  《異動股》智譜再升14%兩日累飆55%，創始人昨日獲領導人會見交流

10/02/2026 09:38  【聚焦人幣】人民幣中間價續創33個月高，即期開市升56點子報6.9228

10/02/2026 09:53  《異動股》匯聚科技瀉近一成，擬折讓約15%配股淨籌16.3億元

10/02/2026 09:43  《異動股》閱文再升6%兩日飆16%，炒作與字節跳動Seedance深度合作

10/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒８７億元，買騰訊沽盈富基金

10/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成

10/02/2026 09:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８１５４，一年拆息上日報２﹒９７％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關稅外新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 ｜智譜再升14%兩日累飆55%，創始人昨日獲領導人會見交流新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股掛牌 | 釣魚裝備第一股樂欣戶外首掛高開96％每手賺5885元，上限定價無人穩獲一手新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

唔道歉，似道歉，真道歉新文章
人氣文章

基金債券攻略．凌風

貝萊德黃金基金跑贏金價
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei nova 14i｜主攻年輕族群，大電池、大熒幕、特設X Button一鍵開啟常用功能
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜Last Minute 送禮提案！Anteprima心型Wirebag、Diptyque玫瑰香氛蠟燭，儀式感Max！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時尚之外的米蘭：漫步Moscova與Brera的文化與風味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風年輕化｜2名30歲出頭壯漢突中風，相同誘因一昏迷一癱瘓
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
青春密碼｜中醫拆解克洛素，針灸激活抗衰老蛋白質3倍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 11:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 11:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 11:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2026 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態10/02/2026
關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關稅外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中概動向 | 比亞迪入稟美國法院挑戰特朗普關稅令

09/02/2026 19:04

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區