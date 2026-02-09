自民黨大勝 | FOCUS | 高市一「賭」成名，日圓切忌僥幸

美俄核武軍備新一輪競賽蓄勢之際，周日（8日）率領自民黨「豪賭」成功的日本首相高市早苗，同躍躍欲試－－攜二戰後最多眾議院議席的勝果，她接連就參拜靖國神社、修改憲法等「試水溫」。不過，如同其經濟刺激、稅收減免、增加軍費等一系列好大喜功式宏圖大計，愈是激進，愈近絕路。

施政隨心所欲，復辟大放厥詞

自1月19日破釜沉舟宣布解散眾議院，高市在右翼、女性、年輕選民的助力下，率領自民黨打贏被稱為「珍珠港2.0」的閃電選戰。於464個眾議院議席中豪取316席，一舉將選前的「未夠半數（198席）」逆轉為「超三分二門檻」，未來施政、立法、修憲之路可謂隨心所欲。

自民黨於464個眾議院議席中豪取316席。(AP)

此亦直接意味著，高市去年12月提出的122.3萬億日圓的新財年預算，將毫無懸念在國會過關，其中包括史上最高的逾9萬億日圓國防開支、暫停徵收8%食品消費稅兩年、向18歲以下兒童一次性發放2萬日圓現金、向每位國民發放3000日圓消費券等。

作為安倍晉三（早在2006年就明言憲法第9條「不合時宜」）的忠實門徒 ，高市周日晚並稱，有意修改憲法，以及「正努力創造（參拜靖國神社）環境」。無獨有偶，東京電力旗下全球最大核電站之一、柏崎刈羽（Kashiwazaki Kariwa）核電站將於本周重啟，亦似響應安倍政府2014將核能重新定位為「重要的基礎電源」。

訪美或再豪賭，達里奧憂彈性

接下來的看點，當屬高市3月的美國之行。時值美俄《新削減戰略武器條約》新近失效，去年底就據報擬修訂「無核三原則（不擁有、不製造、不運進核武器」的高市，除了勢必尋求美國重申對亞洲地區安全的承諾，會否借特朗普「以實力促和平」的賀語，就「擁核」再豪賭一舖，勢成焦點。

接下來的看點，當屬高市早苗3月的美國之行。(AP)

對此，「鱷王」達里奧最新警告，日本面臨的真正問題並非是否與中國發生衝突，而是失去戰略彈性，被迫陷入「無法管控」衝突的境地。他指，如果圍繞台灣問題的緊張局勢成為常態，衝突愈深，日本的判斷空間就愈窄，就愈可能被捲入美中衝突的最前線。

債市干預兩難，匯率一沉難起

高市一「選」成名晉身強勢首相，欲借勢攪動亞太地緣風雲之心昭然若揭。然而，眼見日本央行每月暴買約3.3萬億日圓日債，仍無法確保日債止跌（價跌息升），從1月19日高市宣布提前大選至今，2年期日債收益率已升至1.3%的逾30年最高，任何對債市潛在的干預，都將殃及另一端本就如履薄冰的日圓匯率。

日股周一(9日)刷新新高，但疲軟日圓、實際工資同顯黯淡。(AP)

換言之，高市欲複製「安倍三支箭」可謂時不我予，皆因當年安倍時期的強日圓、低物價背景，早已變更為根深蒂固的弱日元、高通脹，此時再擴張財政無疑是飲鴆止渴。英媒《The Telegraph》文章甚至稱，鑑於日本作為全球主要債權國的地位，高市的支出計劃可能引發一場席捲亞洲乃至全球的債市危機。

匯率歸根結底是關乎經濟基本面現時溫差及未來前景，盡管日股迭創新高，但日本去年實際工資已連續四年負增長。當疲軟日圓陷入「永難回升」的黯淡，高市的減稅、派錢在持續增加的生活成本壓力下如杯水車薪，「高民望」還能持續多久？

撰文:金子安

