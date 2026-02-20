  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

機器人 | FOCUS | 人形機器人春晚曬冷，勝負還看智「腦」突圍

20/02/2026

　　從呆板原地踏步、上下舉手，到靈活迴旋空翻、鯉魚打挺－－短短一年，「秧BOT」進化至「武BOT」、「仿生奶奶」，除了令國民記憶央視春晚的「含硅量」爆升，更展示機器人相關的感知、控制、算法，乃至硬件等技術突飛猛進。不過，即使「啊？」字彈幕刷屏、訂單查詢飆升，真正的考驗還看舞台之下的通用任務。

 

宇樹再驚艷，三後來者緊追

 

　　機器人、無人機、AI大模型……被戲稱為「最沒人味」的央視2026春晚，如同照見中國的科技未來，當中最具話題的，當屬雙節棍、醉拳、後空翻等樣樣精通的宇樹科技（Unitree）G1機器人；瞞過「大孫子」的松延動力（Noetix）「奶奶」仿生機器人；會撈面、斟酒、送餐的魔法原子（MagicLab）Z1、Gen1機器人；懂得取物、曡衣、烤香腸的銀河通用（Galbot）G1機器人。

 

機器人 | FOCUS | 人形機器人春晚曬冷，勝負還看智「腦」突圍

宇樹科技（Unitree）G1機器人，雙節棍、醉拳、後空翻等樣樣精通。

 

　　令人嘆為觀止的另一邊，則是擁有逾205萬粉絲的抖音博主「張根源Genyuan」，租用4款機器人（眾擎、宇樹、靈犀、天工）用於實際辦公、生活場景，洋相尷尬百出，印證了圖靈獎得主、有AI教父之稱的楊立昆（Yann LeCun）那句，「硬體發展神速，智慧仍是瓶頸」。

 

文娛需求井噴，多場景尚早

 

　　正如宇樹科技創始人王興興所言，現時機器人是一個「場景」對應一套「程序」，但基於家庭場景千差萬別，不可能逐一單獨編寫一套程序，而全球尚未突破具身大腦的天花板，所以大規模應用仍屬相對早期。

 

機器人 | FOCUS | 人形機器人春晚曬冷，勝負還看智「腦」突圍

抖音博主「張根源Genyuan」，租用4款機器人用於實際辦公、生活場景，洋相尷尬百出。

 

　　這相當於解釋了，何解類似春晚式表演的「文體娛樂類」需求，貢獻了去年國內人形機器人近半的出貨量，此外則流向學術、數據採集、迎賓等場景，惟工業應用仍待升級，更遑論日常家務、照顧陪伴的居家大規模普及。

 

　　換言之，春晚的現象級效應，無疑將令人形機器人賽道的資本熱度升溫、商業化時點前移，大規模量產、多場景應用等加速，但未來真正的勝負仍是智能。

 

泛化應用，須認知現實世界

 

　　如何實現？楊立昆將答案指向「世界模型」和JEPA架構（聯合嵌入預測架構），即利用各類視頻、音訊、感測器資料，來觀察學習世界的底層規律，進而在現實的抽象空間中進行推理和規劃。

 

　　無獨有偶，阿里旗下達摩院本月稍早就發布了開源基礎模型RynnBrain，能理解時間維度下的空間關係，並自行推演完成任務所需的步驟，有望協助機器人等預測運動軌跡，執行現實世界（例如廚房、工廠）任務。

 

機器人 | FOCUS | 人形機器人春晚曬冷，勝負還看智「腦」突圍

阿里旗下達摩院發布一段影片顯示，一個機械人識別水果並將其放入籃子中。

 

　　當具身大腦技術達到預期水平，或方標誌著人形機器人從「精心策劃」的表演時代，進入「泛化應用」的智能時代。在此之前，產業會否經歷如同新能源車般的潮漲潮退，春晚的熱度延燒之餘，慎防審美疲勞後漸入平淡。

 

撰文:金子安

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02513

智譜

725.000

異動股

00700

騰訊控股

522.000

異動股

01093

石藥集團

10.520

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,625.97
    +230.81 (+0.467%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,909.51
    +47.62 (+0.694%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,886.07
    +203.34 (+0.896%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.250
變動率︰+2.092%
較港股︰+1.07%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升137.327
變動率︰+1.796%
較港股︰+1.20%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.319
變動率︰-2.553%
較港股︰+0.77%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.988
變動率︰-4.118%
較港股︰-8.41%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升104.940
變動率︰+2.933%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.820
變動率︰+2.825%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.620
變動率︰-1.813%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌30.300
變動率︰-2.132%
精選美股 More
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰升88.070
變動率︰+3.917%
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升314.900
變動率︰+3.736%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升171.350
變動率︰+3.260%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌62.000
變動率︰-3.786%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/02/2026 20:55 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/02/2026 20:55 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02513 智譜
  • 725.000
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 01093 石藥集團
  • 10.520
  • 00567 大昌微綫集團
  • 0.173
  • 02338 濰柴動力
  • 31.220
股份推介
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 970.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.220
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 526.000
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.100
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 244.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.360
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
報章貼士
  • 00826 天工國際
  • 4.060
  • 目標︰$5.00
  • 03317 迅策
  • 79.800
  • 目標︰$75.00
  • 09987 百勝中國
  • 420.400
  • 目標︰$500.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指創六年來最差紅盤開局，機械人當炒德昌追落後

20/02/2026 17:34  馬年首個交易日，本港九九金每両收市價報46685元，高收260元

20/02/2026 16:37  《本港經濟》本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡：部分行業就業情況持續受壓

20/02/2026 11:46  張德熙︰金價仍處牛市初中期，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平

20/02/2026 15:18  【宏福苑大火】消息指政府最快明日公布長遠安置方案，收購呎價增至8000至逾1萬元

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

20/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】大摩首予稀宇及智譜超配評級，富瑞首予稀宇目標…

20/02/2026 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１５３，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

環球動態 | 美國最高法院裁定特朗普關稅政策違憲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 稅務學會倡上調基本及已婚人士免稅額分別至14.5萬元、29萬元，建議樓價650萬元以下免稅新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

53歲陳子聰曾徘徊鬼門關學懂感恩，回憶「造口袋」曾爆屎袋糞便四射
人氣文章

熱話 Feature

六合彩︱史上最高！新春金多寶頭獎2億＋藍色球、「10 至 19」號最旺、近期熱門號碼新文章
人氣文章

我要退休．羅國森

60歲後才發現的真相 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座戀愛運程（二）：獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！ 哪個星座危機感重？誰與伴侶缺乏透明度？塔羅師美子剖析
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜今年不再粉紅！以柔軟粉嫩Baby Blue，解鎖低調俏麗的3大約會穿搭法
健康好人生 Health Channel
人氣文章
賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良
人氣文章
飲食陷阱警示｜營養師揭養生飲品藏高糖危機，1杯=15粒方糖，長期飲恐加速衰老4.6歲 新文章
人氣文章
皮膚護理迷思｜專家揭洗面5大錯誤，暗瘡爛面元兇曝光，9成人都做錯1步驟
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/02/2026
環球動態 | 美國最高法院裁定特朗普關稅政策違憲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區