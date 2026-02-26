黃仁勳 | AI | FOCUS | 老黃預言算力盛宴，OpenAI揭濫用黑洞

「AI股王」英偉達（Nvidia）周三（25日）放榜，執行長黃仁勳於績後電話會斷言，「AI代理（agentic AI）的『ChatGPT時刻』已經來臨」。現實無可阻擋，但硬幣總有兩面－－算力黃金和安全黑洞。

AI代理爆發，營收井噴可期

AI大幹快上進入第四年，若隱若現的泡沫何時爆破？來自英偉達的信號是not yet－－連續14個季度營收超預期，最新第四財季（截至1月25日）錄681億美元新高，下季營收展望飆至780億美元（上下浮動2%）。此外，GAAP毛利率按年增2個百分點至75%。

吸金能力無遠弗屆，一方面得益於硅谷科技巨頭資本支出持續井噴（今年料接近7000億美元），另一方面則是英偉達將自己定位為AI基礎設施公司，除了CPU、GPU（最新Vera Rubin即將上市），還布局NVLink高速互聯協議、Spectrum-X乙太網絡、CUDA生態系統等。

黃仁勳展示最新RubinAI超級計算平台。(AP)

種種強勁需求背後，歸根到底是AI代理催生的算力需求。從OpenAI的Codex，到Anthropic的Claude Cowork，再到OpenClaw等，應用爆發的結果，必然指向「算力（compute）-有利可圖的代幣（profitable tokens）-營收（revenues）」的增長邏輯。

詐騙者借ChatGPT事半功倍

不過，指數級增長的tokens，同時暗藏與日俱增的濫用風險。OpenAI同日更新「Disrupting malicious uses of AI（阻止惡意使用AI）」報告，指威脅行為者通常將AI與傳統工具（如網站、社交媒體）結合，用於網絡情緣「殺豬盤」、假冒律師與執法機構、虛擬攻擊、隱蔽影響力行動等。

無論是香港常見的假冒鄰居「漏水情緣」，還是隨機發送的虛假招聘，乃至包裝成付費廣告的在線約會等，據OpenAI批露，詐騙者會使用ChatGPT生成情緒操縱訊息，以及尋求AI進行技術任務「指導」，例如更新網站、分析財務，計算目標的「殺」值（預估騙取金額），乃至透過API（應用程式界面）同時與數百個目標對話，實現半自動化運作。

騙子利用ChatGPT生成冒充FBI旗下IC3官網，一旦點擊紅色鍵，將被轉至Telegram帳戶。(OpenAI)

更「高明」的「騙中騙」則是冒充律師事務所或執法人員，聲稱可協助追回詐騙損失。詐騙者會要求ChatGPT生成律師語氣的回覆，並以AI偽造律師註冊記錄、虛假保密協議等，最終通過要求受害人預付服務費或押金來榨取金錢。

生產力加速 VS 破壞力放大

盡管AI安全黑洞與日俱增，但早前被認為是AI界一股清流的Anthropic，最新稱將放寬其核心安全政策，以保持相對於其他AI實驗室的競爭力。較早時，該公司一位安全研究員Mrinank Sharma宣布辭職，他1月發表的論文指，AI工具可能剝奪用戶的權力，並扭曲對現實的感知。

早前被認為是AI界一股清流的Anthropic，最新稱將放寬其核心安全政策。(AP)

當英偉達的下一代Vera Rubin以相當於Blackwell的10倍性能提升，更澎湃的算力、更高的能源回報，意味未來「AI代理」潛能愈趨神通廣大，算力既是生產力加速器，同時恐也是破壞力放大器。

撰文：金子安

