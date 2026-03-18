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AI | FOCUS | 「龍蝦」未冷「果蠅」又至，AI終極竟是原點？

18/03/2026

　　「龍蝦」衝擊未減，「果蠅」恐慌又至。從一問一答式的AI助理（assistant），進化成自動寫程式、做任務的AI代理（agent），「效率革命」風起雲湧，科技、金融、支付、零售等行業裁員四起。但隨著一隻果蠅的大腦被1：1數字化複製，並於虛擬身體自主展示多行為，會否意味眼下各巨頭競逐AI算法極緻迭代的終極，將回歸原點－－人類大腦物理結構。

 

算力狂飆，裁員潮起

 

　　還記得電影「阿凡達」反派人物－－柯麥斯上校嗎？他在第一集的決戰中遭納美人殺死後，大腦裏的意識被RDA安全部隊植入新的克隆身體，於第二集、第三集繼續追殺傑克一家。倘若科幻片的橋段成真，人類會否以「數字人/克隆人」的形式永生？或至少以「世界上的另一個我」的形式，代替本我進行腦力勞動？

 

AI | FOCUS | 「龍蝦」未冷「果蠅」又至，AI終極竟是原點？

硅基算法之外，AI發展或擴展至另一可能－－人類大腦物理結構。

 

　　聽起來如天方夜譚，以至於各路前沿AI巨頭，無不專注於擴大預訓練規模、創新模型架構、找出AI自我迭代中的那個致命bug……歸根到底，都是關於GPU/TPU、算力、數據、參數、模型。難怪老黃（黃仁勳）信心十足預言，到2027年底，英偉達晶片收入將達萬億美元量級。

 

　　晶片硬件+大模型軟件加持「一人成軍」，繼大型科技公司亞馬遜去年10月、今年1月分別裁員1.4萬、1.6萬人後，Meta亦據報將裁員20%以抵消AI成本。此外，華爾街巨頭、去年營收剛創新高的大摩最新裁員2500人；支付公司Block、家居裝修Lowe’s最新分別裁員4000人、600人。

 

知行閉環，機器幽靈

 

　　「龍蝦」智能體興起，恐令人力更趨精簡，但真正的震撼恐仍未至。硅谷新創公司Eon Systems近日發表一段視頻，展示其通過超高精度掃描，1：1複製一隻真實果蠅的大腦（包括12.5萬個神經元、5000萬個突觸連接），之後將此「數字大腦」接入模擬果蠅身體的物理引擎，最終這個虛擬具身呈現行走、進食、梳理毛髮等行為。

 

AI | FOCUS | 「龍蝦」未冷「果蠅」又至，AI終極竟是原點？

Eon Systems發表視頻顯示，果蠅「數字大腦」能令虛擬具身呈現行走、進食、梳理毛髮等行為。

 

　　有何特別之處？用Eon團隊的話說，就是首次實現了從感知到行動的閉環，而這種「感知」並非來自AI的機器學習、模型算法，而是真實大腦的物理複製，其慨嘆，「幽靈不再存在於機器之中，機器正在變成幽靈（The ghost is no longer in the machine. The machine is becoming the ghost）。」

 

簡化局限，浴缸非海

 

　　換言之，此意味著AI界目前建基於硅基世界的路徑，即利用GPU/TPU算力來實現「人工」智能，未來或回歸生命的起源碳基世界。果蠅實驗揭示，通過複製碳基物理結構，真正的「智能」脫離人類軀殼獨立存在的可能性。

 

　　不過，Eon Systems團隊坦言，其複製的果蠅大腦模型是極度簡化，未能體現真實的生物細節（例如神經元動力學、身體激素變化等）。這就如同用浴缸模擬水位漲落，無法體現真實海洋的潮汐、洋流、風暴。總而言之，實驗不能作為「科學嚴謹復現果蠅全部行為」的證據。

 

AI | FOCUS | 「龍蝦」未冷「果蠅」又至，AI終極竟是原點？

「阿凡達」反派上校的意識被植入新的克隆身體的電影橋段，未來會否成真？

 

　　盡管果蠅大腦跟人類大腦有天淵之別，後者神經元數量高達860億個，但此實驗似印證了物理學家霍金（Stephen Hawking）2013年的預言，「人的思維如同儲存在大腦中的一段程序，將大腦複製到電腦裏，理論上是可行的，這在某種意義上提供了一種在死亡後的生存方式」。未來，將是「我思故我在」，還是「受想行識，不生不滅」？

撰文:金子安

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