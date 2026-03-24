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伊朗 | FOCUS | 和談「羅生門」舞高弄低，下月「Chehellom」舉國復仇？

24/03/2026

　　重開海峽48小時最後通牒限期未滿，美伊「和談」突因特朗普的推文乍現「羅生門」。盡管疑點頗多，但「人心思漲」仍帶動隔夜美股勁彈，原油市場、投注市場更是內幕交易暗影幢幢。兩度經歷談判期間遭「背刺」的慘痛，德黑蘭最新極力展示強硬，加上已殉道的哈梅內伊將於下月迎來「Chehellom（第40天紀念）」，恐成伊朗舉國復仇意志的催化劑。

 

侵侵發貼前再現時機精準交易

 

　　美國汽油零售均價直逼4美元之際，特朗普於周一（23日）清晨7時23分發帖，稱過去兩日美伊進行了「良好且富有成效（very good and productive）」對話，並宣布將對伊朗開放霍爾木兹海峽的48小時最後通牒暫緩5天。

 

伊朗 | FOCUS | 和談「羅生門」舞高弄低，下月「Chehellom」舉國復仇？

美國汽油零售均價直逼4美元，特朗普周一美伊進行了「良好且富有成效」對話，(AP)

 

　　如同去年4月9日下午1時18分，他的一則「暫緩多國對等關稅90天」帖子，刺激納指單日狂飆12%，相關標普500ETF看漲期權交易量於數分鐘前激增，今次亦再現時機精準交易－－在貼文發布前十幾分鐘，價值5.8億美元的原油期貨合約、價值15億美元的標指期貨合約易手；博彩平台Polymarket上，有關3月31日前達成停火協議的押注驟然升溫，其中8個新開帳號共投注近7萬美元。

 

伊朗展強硬，布油重上百元關

 

　　不過，諸多跡象顯示，所謂「美伊對話」充其量只是通過埃及、土耳其等中間人的試水溫。特朗普周一則以　「不想他（伊朗代表）被殺」為由，拒絕回應美媒提問，即他的兩位特使（威特科夫、庫什納）到底是跟德黑蘭的哪位「高層」談判。

 

伊朗 | FOCUS | 和談「羅生門」舞高弄低，下月「Chehellom」舉國復仇？

特朗普拒絕回應，他的兩位特使到底是跟德黑蘭的哪位「高層」談判。(AP)

 

　　隨著伊朗議會議長卡利巴夫周一晚發文指，「伊朗沒有跟美國進行任何談判，假新聞被用來操縱金融和石油市場」，市況再次反轉。當天跳水11%的布油期貨，周二（24日）重上100美元；一度收復4500美元的現貨金，周二轉跌低見4307美元；2月底位於4%以下的十年期美債收益率，直逼4.4%。

 

　　暫且不論窮兵黷武的以色列勢必對任何潛在和談從中作梗，按伊朗最高精神領袖的高級軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）昨晚最新電視講話的說法，武裝部隊將繼續戰鬥，直到「所有經濟制裁解除，獲得對所遭受損失的全額賠償，並獲得具有法律約束力的國際保證」。

 

哈梅殉道第40天或成關鍵節點

 

　　換言之，即使美伊真的坐上談判桌，過往兩度在談判期間遭「背刺」的德黑蘭，勢將以更強硬、更激進姿態參與其中。而伊朗政權的分層韌性、關鍵武器的分散部署，以及不惜玉石俱焚攻擊鄰國的能力，都將成為雙方達成協議的實質障礙。

 

　　值得一提的是，在最高精神領袖哈梅內伊2月28日殉道後，伊朗政府隨即宣布全國40天哀悼。根據什葉派的喪葬傳統，下月將迎來被稱為「Chehellom」的第40天紀念儀式。其蘊含根深蒂固的宗教和文化意涵，不僅是哀悼的延續，更常被視作展示憤怒和復仇的關鍵節點。

 

伊朗 | FOCUS | 和談「羅生門」舞高弄低，下月「Chehellom」舉國復仇？

「Chehellom」的第40天紀念儀式，或成伊朗展示憤怒和復仇的關鍵節點。(AP)

 

　　無論伊斯蘭革命衛隊會否借此興舉國之力進行反美、反以的復仇總動員，侵侵把地緣戰事當作操縱市場的槓桿，屢屢益自己友，注定不是最後一次，所謂「和平」，不過是資本遊戲的蒼白布景。

撰文:金子安

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