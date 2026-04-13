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伊朗 | FOCUS | 「反向」封鎖霍爾木茲，侵侵之意不在油

13/04/2026

　　美伊周末通宵談判無功而返，美軍中央司令部本港時間周一（13日）凌晨宣布，將於當晚10時起封鎖所有「進出伊朗港口」的海上交通，刺激國際油價重上100美元關口。不滿伊朗一邊「敲詐勒索」、一邊賺得盆滿鉢滿的特朗普，誓言對霍爾木茲海峽進行「反向」封鎖，歸根到底，是欲就貿易走廊的控制權分一杯羹。

 

海峽有限度通行，冀合資收費

 

　　一周前（5日）警告伊朗「開放那該死的海峽，你們這群瘋子，否則就等著下地獄」；一周後（12日），預告美國海軍將「立即」開始封鎖霍爾木茲海峽－－難怪民主黨參議員直言，搞不懂特朗普的邏輯。

 

　　但若參考耶魯教授J. Sonnenfeld的暢銷新著《特朗普的十誡（Trump’s Ten Commandments）》，其中第四誡提及的「竊取交易的藝術」，加上特朗普早前稱正考慮與伊朗成立合資企業，在霍爾木茲海峽設立收費站，就不難明白此番轉軚的玄機。

 

伊朗 | FOCUS | 「反向」封鎖霍爾木茲，侵侵之意不在油

耶魯教授J. Sonnenfeld的暢銷新著《特朗普的十誡》，其中第四誡提及「竊取交易的藝術」。

 

　　過去多年，憑藉掌控此全球五分一石油通行要道的咽喉，伊朗伊斯蘭革命衛隊可謂手握免死金牌。即使是2月底開戰後，市場共識「封鎖」的霍爾木茲海峽，實際上卻按流程在伊朗的許可下有限度「通行」，例如2艘滿載原油的中國超級油輪周六（11日）剛剛通過了該海峽。

 

石油出口歸零，倒逼重返談判

 

　　此種做法，對自詡擅長交易的特朗普而言顯然屬不可接受。皆因德黑蘭一方面以高油價抓住其軟肋（美國國內汽油均價過去六周上漲約40%，創近30年來最勁），以此作為談判籌碼；另一方面，每日通過石油出口獲得約2億美元收入，並選擇性向中、印、俄、巴基斯坦等非親美陣營船隻放行。

 

伊朗 | FOCUS | 「反向」封鎖霍爾木茲，侵侵之意不在油

市場共識「封鎖」的霍爾木茲海峽，實際上卻按流程在伊朗的許可下有限度「通行」。(AP)

 

　　如同1861年美國內戰時，林肯為首的北方聯邦祭出「蟒蛇計劃」，出動約500艘艦船封鎖南方的海上貿易，最終令其經濟崩潰，特朗普不惜承受市場衝擊，指示美軍中央司令部封鎖所有「進出伊朗港口」的海上交通，直接目的是令伊朗石油出口歸零，切斷伊斯蘭革命衛隊的主要收入來源，進而觸發伊朗本幣貶值、惡性通脹，最終倒逼其重返談判桌。

 

實務難操作，恐雷聲大雨點小

 

　　如意算盤能否打響？暫且不論封鎖實務如何操作，例如登船檢查、扣押懷疑船隻所涉及的軍艦、人手資源，如何辨識利用AIS欺騙技術逃避執法的伊朗油輪，乃至應對伊朗水雷、無人機、反艦飛彈等非對稱反擊，單是潛在的直接軍事衝突升級風險，就足以令市場波動性持續上升，觸發私募信貸、利差交易等崩盤，都恐隨時令所謂的「反向」封鎖雷聲大、雨點小。

 

伊朗 | FOCUS | 「反向」封鎖霍爾木茲，侵侵之意不在油

封鎖實務操作充滿挑戰，圖爲美軍對愛國者移動攔截飛彈系統進行維護。(中央司令部X帳號)

 

　　說到底，特朗普不忿的是被「敲詐勒索」，眼紅的是霍爾木茲海峽、伊朗作為歐亞大陸戰略資源流動樞紐的「賺大錢」機會。最新「反向」封鎖戲碼，無非是為爭奪控制權乃至收費權製造籌碼，但德黑蘭會否將王牌拱手相讓？

 

　　最終，繼沙特的East-West Pipeline、阿聯酋的ADCOP兩條陸上輸油管之後，國際南北運輸走廊（INSTC）、一帶一路等陸上走廊又會否成為較霍爾木茲海峽、蘇伊士運河等更安全的替代方案？走廊博弈才剛剛啟幕。

撰文:金子安

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