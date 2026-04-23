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AI | FOCUS | 谷歌「鏟+代理」發力變現，阿里「馬+牡蠣」奇襲字節

23/04/2026

　　當費城半導體指數創1994年有數據以來最長連漲，A股「追光」概念集萬千寵愛於一身，試問各巨頭誰會甘居人後？晶片、大語言模型、企業級AI智能體、文生視頻工具……無不現強者對壘，顯示無論是To B還是To C，AI競賽正進入尋求商業閉環的「價值收割」深水區。

 

第八代TPU亮相，推企業AI代理

 

　　1750億至1850億美元，說的是谷歌母公司Alphabet再次重申的2026年資本開支。周三（22日）年度雲計算大會上，公司確認續瘋狂燒錢，但就一邊賣「鏟（兩款第八代TPU）」，另一邊賣服務（企業級AI代理Gemini Enterprise）泵水。

 

AI | FOCUS | 谷歌「鏟+代理」發力變現，阿里「馬+牡蠣」奇襲字節

谷歌推出兩款第八代TPU，劍指英偉達的生意地盤。

 

　　TPU（定制張量處理單元）劍指英偉達的生意地盤，Gemini Enterprise則是迎戰微軟的Copilot 365以及OpenAI的ChatGPT Workspace Agents。

 

　　此外，本月初，埋頭苦幹逾一年的Meta超級智慧實驗室推出Muse Spark大模型，並將在未來數周應用於Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger的應用程式。上周，Anthropic則發布Mythos大模型，據報能發現並利用政府、銀行、電網等系統中休眠的程式漏洞，黑客攻擊能力甚至超越人類。

 

即夢漲價，增「視頻盲盒」成本

 

　　上述種種，要麼是垂直整合，要麼是鎖定場景，印證Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）最新所稱，「實驗階段已經過去，真正的挑戰現在才剛開始」。所謂「真正的挑戰」，簡而言之即是AI的商業化變現。

 

AI | FOCUS | 谷歌「鏟+代理」發力變現，阿里「馬+牡蠣」奇襲字節

Seedance 2.0生成的AI短片《霍去病》獲五億瀏覽量。

 

　　在變現路徑上駕輕就熟的，當推近期趁Sora退出江湖而連環漲價的即夢Seedance2.0，單條15秒影片的製作成本從之前的1元起，暴漲至10元以上。值得一提的是，輸入提示詞生成的視頻被戲稱為「盲盒」，對基礎會員來說，月費68元相當於只有約6次的「開盲盒」機會。難怪有高手教路，先用GPT-Image2確定分镜、構圖等細節，滿意後再推給Seedance2.0，「不浪費一毛錢額度」。

 

阿里、字節、快手，現三國之爭

 

　　眼見國內電商、短劇、遊戲對AI視頻的需求無遠弗屆，相關模型被視作繼大語言模型後的下一個萬億級風口，阿里巴巴（09988）月初匿名在arena（AI模型公開評估平台）發布HappyHorse 1.0，隨即迅速登上Artificial Analysis的文生視頻模型榜首。預計下周一（27日）將正式開啟API訪問權限，供企業級客戶優先試用。

 

　　成功奇襲即夢Seedance2.0後，阿里上周再發布開放式世界模型HappyOyster，能模擬物理現實生成長達3分鐘的影片，並在過程中持續互動。雙箭齊發相當於將字節跳動、快手的兩強主導，變為三國之爭。

 

AI | FOCUS | 谷歌「鏟+代理」發力變現，阿里「馬+牡蠣」奇襲字節

HappyOyster能模擬物理現實生成長達3分鐘的影片，並在過程中持續互動。

 

　　對投資者而言，美股半導體、A股光模塊的瘋狂或只是序章，真正的好戲仍在應用端各巨頭的商業收割纏鬥。上半場比參數，下半場拼變現，真正的洗牌才剛開始。

 

撰文:金子安

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