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DeepSeek | FOCUS | 魚翅VS蘿蔔，成本降維加持「token經濟」

27/04/2026

　　短短48小時，AI界迎來兩大前沿模型「上新」－－OpenAI旗下GPT-5.5，以及DeepsSeek-V4。「誰更聰明」見仁見智，但「誰更便宜」一目了然－－以每百萬token輸出價格計，前者高達30美元，後者低至6元人民幣，可謂「魚翅VS蘿蔔」。放在內地日均token調用量突破140萬億（截至3月）的背景下，或意味北京的策略方向，已從算力追趕，變為token轉化。

 

區分精讀跳讀，百萬上下文成標配

 

　　「今天你用了多少token？」被內地官方譯作「詞元」的Token，是AI理解自然語言指令的最小單位。例如，「example」相當於1個token；而向DeepsSeek-V4上傳《三體》三部曲，則約消耗54萬個token。換言之，無論是輸入還是生成，token相當於串聯所有指令、數據、場景的核心。

 

DeepSeek | FOCUS | 魚翅VS蘿蔔，成本降維加持「token經濟」

DeepSeek宣布，「從現在開始，百萬上下文將是DeepsSeek所有官方服務的標配。」

 

　　面對晶片的物理制約，尤其是中國自身的算力瓶頸，如何極緻優化調用token的效率，正正是今次DeepsSeek版本更新的最大看點。以專業版的DeepsSeek V4-Pro為例，憑藉全新的混合注意力架構（壓縮稀疏注意力+高度壓縮注意力），將處理每百萬token上下文的FLOPs（相當於算力）、KV cache（相當於內存），降至上一代版本V3.2的27%、10%。

 

　　這種對強關聯的token「精讀」，對弱關聯的token「跳讀」的做法，令其成本僅為GPT-5.5的零頭，難怪DeepSeek宣布，「從現在開始，百萬上下文將是DeepsSeek所有官方服務的標配。」

 

軟硬協同反制壟斷，利規模化落地

 

　　值得一提的是，就在DeepSeek V4發布約一小時後，華為宣布V4將於旗下昇騰平台首發，緊接著英偉達聲稱，V4已在Blackwell平台完成適配，意味老黃苦心經營的「硬件（GPU）+軟件（CUDA生態）」，遭DeepsSeek、華為聯手撕開一道缺口。而更引發遐想的是，DeepSeek提及，預計下半年昇騰950超節點批量上市後，V4-Pro模型價格會大幅下調。

 

DeepSeek | FOCUS | 魚翅VS蘿蔔，成本降維加持「token經濟」

就在DeepsSeek V4發布約一小時後，華為宣布V4將於旗下昇騰平台首發。

 

　　有何意義？儘管在推理能力上仍落後GPT-5.5等閉源模型，但看看中國的雄心壯志--到2027年，推動3至5個通用大模型在製造業深度應用，推廣500個工業領域典型應用場景--更具「智能成本比」的token，無疑將推動其大規模商業化落地。

　　

　　此外，更低成本的實現，亦將倒逼各家大模型公司加速業務重組，例如阿里(09988)3月宣布成立Alibaba Token Hub業務單元，小米(01810)最新MiMo v2.5大模型聲稱較月之暗面的Kimi K2.6節省42% Token。畢竟，未來誰控制最有性價比的token，誰將從源頭擁有優勢地位，部署「token經濟」及「token出海」。

 

撰文：金子安

 

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