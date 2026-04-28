SUV | FOCUS | 北京車展「大車」當道，直指美系利潤腹地

受益SUV、皮卡銷量激增，美國3月新車均價按年升3.5%至49275美元（約33.6萬人幣），冥冥中解釋了正在北京舉行的國際車展，何解「大硬核」車型扎堆亮相。向內看，是回應新能源車存量競爭下的「換購升級+三代同行」需求；往外看，更是對標全球規模最大的細分市場，直指福特、通用的利潤腹地。

旗艦級SUV新款扎堆亮相

上周末揭幕的北京國際車展，181款全新車型全球首發，其中以大三排SUV細分陣列的「諸神之戰」最為吸睛。話題之一當屬華為系的問界（賽力斯旗下）、奕境（東風旗下）、華境（五菱旗下），不約而同推出六座SUV－－新M9、奕境X9、華境S，車長全數逾5.2米。

零跑新款6座SUV「D19」，起售價低至21.98萬元。

此外，從老牌的比亞迪、吉利、長城，到新勢力理想、蔚來、零跑，亦無不押注旗艦級SUV。其中，比亞迪首款採用7座布局的SUV「大唐」，預售24小時就斬獲3萬輛訂單；早前憑「10萬元以下級」純電SUV「A10」，穩居3月新勢力銷冠的零跑，借北京車展再推豪華版SUV「D19」，起售價低至21.98萬元；而去年第四季首次實現單季盈利的小鵬，亦揭盅十年技術沉澱之作、旗艦SUV「小鹏GX」，寓意偉大（Great）和探索（Explore）。

高均價助福特通用現金流

全尺寸、長續航、以及智駕、底盤、座艙等各式黑科技，此不單是中資車企的技術秀肌肉，更是深思熟慮的全球利潤再分配嘗試。看看美國3月新車平均交易額，小型轎車、中型SUV、全尺寸皮卡分別約2.75萬、4.99萬、6.59萬美元，按年分別升1.1%、2.8%、2.8%。數據背後，正正是福特、凱迪拉克（通用旗下）的現金「奶牛」－－F系列皮卡、Bronco/Explore/Escalade系列SUV。

F系列皮卡是福特的主要收入來源之一。(AP)





鑒於東南亞、中東、南美的消費者普遍更青睞SUV、皮卡車型，中資車廠以增程技術解決「大車」續航焦慮，無疑將繼小型乘用車市場吊打德系、日系車企後，例如奔馳首季中國市場銷量按年跌27%，豐田3月中國市場銷量按年跌8%，威脅美系雙雄的海外市佔。

產業權力更迭恐大勢難擋

就在北京車展上，東風、長安分別預告，冀2030年全球銷量分別打400萬、500萬輛。早前，比亞迪預告有信心今年海外銷量達150萬輛，理想亦將東南亞、歐洲視作下一階段出口重點。

剛推出L9 Livis旗艦SUV的理想，將東南亞、歐洲視作下一階段出口重點。

圍繞「大硬核」車型開闢的新戰線，絕非長寬尺寸的簡單拉升，而是中國車企對全球汽車利潤版圖的重新洗牌。即使被西方貼上「第二次中國衝擊」的標籤，以及貿易壁壘關卡重重，但當中國車企集齊顔值、性能、成本優勢，百年汽車產業的權力更迭，恐大勢難擋。

撰文:金子安

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