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Google | FOCUS | 谷歌I/O火力全開，「王牌應用」恐引流量地震

20/05/2026

　　以為是日薄西山，實際是火力全開，說的正是周二（19日）舉行年度開發者大會（Google I/O 2026）的谷歌。從高性價比模型Gemini 3.5 Flash ，到全天候AI代理Gemini Spark；從影音智慧檢索Ask YouTube，到智慧購物車Universal Cart；從藉萬物造萬物的Gemini Omni，到辨別深偽的SynthID偵測工具……吸引大咖首季搶先增持外，對現有網絡流量生態、盈利模式的顛覆力不容低估。

 

巴郡段永平雙背書，新模型實至名歸

 

　　因ChatGPT橫空出世，搜索引擎龍頭地位一度岌岌可危的谷歌，正憑「AI-first+full stack（AI優先+全方位）」策略絕地反擊，上季更獲巴郡、及有「中國巴菲特」之稱的段永平旗下H&H International Investment雙雙增持，可謂對其前景最好的背書。

 

　　2023年12月問世時名不見經傳的AI大模型Gemini，APP月活用戶已從去年的4億倍增至9億；谷歌各平台每月處理token數亦已從去年的480萬億，飆升7倍至3200萬億；僅谷歌內部團隊，每日處理token數就高達3萬億，如此回饋循環下，終借開發者大會推出最新Gemini 3.5 Flash，並迅速登上權威評測平台Artificial Analysis的大模型「智能」榜第五位、「速度」榜第一位。

 

 

Google | FOCUS | 谷歌I/O火力全開，「王牌應用」恐引流量地震

谷歌各平台每月處理token數亦已從去年的480萬億，飆升7倍至3200萬億。

 

 

　　除了聰明且反應快，谷歌更強調Gemini 3.5 Flash的低成本（盡管遠高於一眾中國大模型），指若一間每日處理1萬億token的大企業轉用該模型，每年或節省逾10億美元。

 

野生「龍蝦」或讓位「正規軍」代辦

 

　　手握此高性價比的「智能底座」，對強調「AI實質價值」的谷歌來說，當天大會最值留意的兩大震撼性功能當推Gemini Spark和Ask YouTube，恐令AI下半場的「拼變現、搶入口」競賽更趨白熱化。

 

　　年初的「養龍蝦」熱令人記憶猶新，但千人排隊、「龍蝦之亂」亦折射普通人欲借AI代理完成任務談何容易。如今Gemini Spark這一「正規軍」亮相，可直接通過Gemini程式或即將推出的Android Halo介面，輕鬆實現多元工具任務無縫整合。此意味著原本作為流量入口的各類APP，未來需加入「AI Agent生態圈」方能生存。

 

 

Google | FOCUS | 谷歌I/O火力全開，「王牌應用」恐引流量地震

Gemini Spark公布的第三方合作夥伴，意味從資訊到行動的「代辦權」絕非紙上談兵。

 

 

　　值得一提的是，Gemini Spark公布的第三方合作夥伴，就包括旅遊票務（如Booking、Expedia）、生活消費（如Uber、Zillow、DoorDash）、影音娛樂（如Spotify、CapCut）、生產力軟件（如Adobe、Canva、Salesforce、Wix）、資訊（如Experian、Optum），以及三星、小米、榮耀、OPPO、vivo等手機商，意味從資訊到行動的「代辦權」絕非紙上談兵。

 

Ask YouTube「革自己的命」有玄機

 

　　更耐人尋味的無疑是擁有YouTube這一「現金奶牛（去年廣告和訂閱收入逾600億美元）」的谷歌，決心「革自己的命」－－今年夏天在美國率先推出Ask YouTube，將此海量視頻庫轉變為可精準匹配用戶提問的百科全書。

 

　　據谷歌展示的示意圖，如用戶想查詢「如何教3歲小孩騎脚踏車」，該功能可精準找出拆除踏板教孩子跨行/滑行以熟悉脚踏車重量、在斜坡上練習滑行、裝上踏板開始踩踏板的對應YouTube視頻，而無需用戶逐條耗時收看尋找有用內容。此精準搜尋、跳轉一旦實現，勢降低完整影片的觀看次數及時長，不單「標題黨/懸念黨」失效，更意味創作者收入、長視頻插播廣告收入恐雪崩。

 

Google | FOCUS | 谷歌I/O火力全開，「王牌應用」恐引流量地震

今年夏天在美國率先推出Ask YouTube功能，可精準匹配用戶提問。

 

 

　　何解谷歌要「革自己的命」？除了反擊來自TikTok、OpenAI SearchGPT的威脅，更可能是借Gemini 3.5 Flash的算力盤活「影音資產」，擴大訂閱費收入之外，因應用戶提問配合Universal Cart開拓「精準導購」的新盈利點。

 

　　一言以蔽之，流量競爭換軌，洗牌才剛開始。

 

撰文:金子安

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