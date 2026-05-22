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SpaceX | FOCUS | 星艦V3首航倒數，測試史詩級IPO成色

22/05/2026

　　備受矚目的Starship Flight 12（星艦第12次飛行測試），當地時間周四（21日）最後一刻叫停倒數，最新擬延至本港時間周六（23日）上午6時30分進行。這一高達124米的龐然大物，最終能否成功實現助推器、飛船可控濺落，分分鐘攸關SpaceX史詩級IPO背後的「太空藍圖」成色。無論成敗與否，唯一可以肯定的是，馬斯克以「物理極限畫餅，工程壯舉吸睛」的商業豪賭將繼續。

 

以航太技術為基礎的電訊商

 

　　曾經成功「筷子（發射塔機械臂）夾火箭」回收助推器（Fight5），亦曾試過空中解體爆炸威脅民航安全（Flight7）－－Starship（星艦）此一人類史上最大的火箭，最新第12次試飛正在倒數中。

 

SpaceX | FOCUS | 星艦V3首航倒數，測試史詩級IPO成色

Starship（星艦）此一人類史上最大的火箭，最新第12次試飛正在倒數中。(SpaceX)

 

　　經過全新改進的星艦V3版本，配備33台猛禽3發動機，起飛時總推力超過1800萬磅，被寄予在2028年底的阿爾忒彌斯4號任務中，將太空人重新送上月球的重任。此外，其還將執行首次載人火星飛掠任務，並已確定由華裔加密貨幣富翁王純擔任指令長。

 

　　火箭、飛船、月球、火星……正如公司名SpaceX，無不充滿科幻未來感，但若細看招股書，公司的主營業務實際是Starlink（星鏈），去年營收高達113.9億美元，遠高於太空業務的40.9億美元、AI業務的32億美元。從此角度看，SpaceX與其說是一間太空公司，更準確地更像是「以航太技術為基礎的電訊商」。

　

星艦→星鏈→太空資料中心

 

　　既然如此，馬斯克為何不惜大燒150億美元（迄今為止）銀紙開發星艦？看看今次V3的全新設計，除了以增加推進劑儲罐容積（逾5000噸）、設置4個未來能與「加油艦」對接的小型接口等，向NASA（太空總署）展示執行登月任務的實力，其並攜帶20顆模擬星鏈衛星以及2顆真正星鏈衛星，直指未來借星艦大規模密集部署星鏈網絡。

 

　　目前，星鏈在軌的逾萬顆衛星，幾乎全由獵鷹9號火箭送上太空，全球付費用戶已突破1030萬（截至3月底）。不過，獵鷹9號每次只能將20餘顆星鏈衛星送上太空，按SpaceX年初向FCC（美國聯邦通信委員會）申請最多100萬顆非地球靜止軌道衛星的規模，其亟需借星艦將單次載荷能力提升至百顆以上，大幅降低部署成本。

 

SpaceX | FOCUS | 星艦V3首航倒數，測試史詩級IPO成色

獵鷹9號火箭周三(20日)剛剛將24顆星鏈衛星送上太空。(SpaceX)

 

　　　但此顯然並非終極目的，早在2月SpaceX宣布收購xAI時，馬斯克就指，計劃發射一個衛星星座作為軌道資料中心，利用太空太陽能滿足AI運算日益增長的電力需求。近日有消息稱，谷歌擬與SpaceX合作，將數據中心送上低軌衛星。

 

物理極限畫餅，惟現實存疑

 

　　按馬斯克的設想，「非地球數據中心」能完美利用無窮無盡的太陽能以及真空輻射冷卻，最終實現全球無死角、低延遲的AI響應，並為未來月球與火星任務提供基礎設施。此「物理極限畫餅，工程壯舉吸睛」正是SpaceX估值高逾1.5萬億美元的底層邏輯。

 

　　不過，巨額的虧損（去年達49億美元）、前途未卜的晶片業務（Terafab大型晶片工廠）、天方夜譚的殖民火星計劃，乃至太空資料中心的諸多物理疑問（例如太空沒有空氣對流，只能靠熱輻射散熱，恐需要展開數平方公里甚至更大的散熱翼板），都折射科幻與現實的距離。

 

SpaceX | FOCUS | 星艦V3首航倒數，測試史詩級IPO成色

天方夜譚的殖民火星計劃，是職稱馬斯克故事的要素之一。(SpaceX)

 

　　「鋼鐵俠」的故事能令市場神往、埋單多久？且先看星艦V3的首航大秀。

撰文:金子安

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