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中國經濟 | FOCUS | 製造業走鋼絲，「國家隊」攻堅未來產業

01/06/2026

　　繼4月規模以上工業增加值增速錄16個月最低後，5月官方製造業PMI亦錄3個月最低，中、小型企業PMI更跌穿榮枯線，折射AI概念烈火烹油之際，製造業大盤仍如履薄冰。對此，高層近期信號頻發，其中最引人注目的，一是採取超常規措施加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，二是下發《進一步深化國資國企改革的方案（2026－2029年）》。

 

國企利潤回升惟跑輸2024年

 

　　國家統計局周日（31日）公布，5月製造業採購經理指數（PMI）連跌兩個月險企50榮枯線，主因中東戰事引發油價衝擊之下，預防性補貨需求開始減弱，「新訂單出口」、「採購量」、「主要原材料購進價格」　、「出廠價格」，四指標分別按月跌1.7、1.3、3.2、3.2個百分點。

 

　　大型企業雖仍企於榮枯線以上（51.1），首4月國有企業利潤總額亦錄一年來首次止跌回升（按年升1.9%），但絕對值1.37萬億元實際跑輸2024年同期的1.38萬億元，更不用說多間新能源汽車、光伏、機械等製造業龍頭企業首季盈利暴跌。

 

中國經濟 | FOCUS | 製造業走鋼絲，「國家隊」攻堅未來產業

多間新能源汽車、光伏、機械等製造業龍頭企業首季盈利暴跌。(AP)

 

　　換言之，高景氣的高技術製造業雖有「一好遮百醜」之效，但整體大盤所面臨的需求不振、泡沫內捲等逆風，可謂亟待破局。

 

「超常規」措施解決卡脖子

 

　　鑑於此，電池產能擴產審批權限最新據報由省級收歸中央，即是針對地方盲目內捲熱門賽道，最終恐引發「不擴產等死，擴產即虧死」價格戰的預警。與此同時，亦嚴防各地借人工智能、終端應用等一哄而上，脫實向虛。

 

　　另一邊廂，續加大對真正硬核的未來產業的前瞻布局，最高層明言，以「超常規」措施解決限制未來產業發展卡脖子問題，並點名量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機介面、具身智慧、第六代行動通訊等6個主攻方向，並將中央企業稱為未來產業的主力軍，強調支持其結合主責主業發展未來產業，提升核心競爭力。

 

中國經濟 | FOCUS | 製造業走鋼絲，「國家隊」攻堅未來產業

六大未來產業包括氫能和核聚變能，圖爲中國發布「人造太陽」科技成果。(AP)

 

 

　　在此背景下，《進一步深化國資國企改革的方案（2026－2029年）》已於近期下發，焦點之一料是突顯央企在補強國家戰略短板、服務國家戰略，承擔戰略性重組任務的「定海神針」地位。

 

　　簡而言之，對於製造業此一立國之本，中央一邊給地方盲目「跟風燒錢」踩剎車，另一邊用「超常規」為未來產業猛踩油門，而後者的執行主力直指國資央企，最終帶動全產業鏈上下游協同，實現製造業效率、利潤、競爭力升級。

撰文:金子安

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