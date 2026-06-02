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AI Agent | FOCUS | 老黃跨界賣PC，算力在地掀桌？

02/06/2026

　　中國AI APP「一哥」豆包，擬本月下旬正式開啟付費訂閱之際，身穿黑皮衣的老黃（黃仁勳）周一（1日）借英偉達GTC（GPU技術大會）宣布進軍個人電腦市場，合作方之一的微軟宣布秋季上線Surface Laptop Ultra筆電，搭載被老黃稱為「史上最驚艷」晶片RTX Spark，意在實現AI Agent本地平台化，到底將掀誰的桌子？

 

RTX Spark晶片武裝，聯想破頂

 

　　AI浪潮無遠弗屆，論「教主」之位當屬市值高逾5.4萬億美元的英偉達，惟無論是博通以客製化晶片（ASIC）對壘其通用GPU，還是蘋果借Metal抗衡其CUDA生態，還是英特爾憑Xeon 6+處理器跟其爭奪AI基建核心地位，都顯示抗衡暗戰一刻也未消停。

 

AI Agent | FOCUS | 老黃跨界賣PC，算力在地掀桌？

英偉達發布RTX Spark晶片，集Grace CPU、Blackwell GPU、128GB記憶體於一身。(Nvidia)

 

　　對此，早已從GPU製造商轉型為AI基礎設施公司的英偉達，最新將目標瞄準終端－－個人電腦，發布RTX Spark（又稱N1X）晶片，集Grace CPU、Blackwell GPU、128GB記憶體於一身，老黃聲稱，從英偉達的全套軟件棧，到Windows的所有應用程式，皆能在上面運行。受惠將搭載此超級晶片推出個人電腦消息，戴爾、聯想（00992）雙雙刷新52周新高，而曾經憑「Intel Inside」稱霸筆電界多年的英特爾，隔夜股價急瀉近5%。

 

為AI Agent而生，兼控雲端成本

 

　　事實上，蘋果MacBook搭載的M系列晶片，早已實現集成CPU、GPU、NPU（神經網絡引擎）、記憶體於一體，但老黃仍將RTX Spark個人電腦稱為「40年來首次出現完全重新設計、重新打造的個人電腦產品線」，何解？

 

　　一言以蔽之，即是「為AI Agent時代而生」，標榜能直接在裝置上運行AI模型並控制雲端成本，從而實現更高的隱私和更低的延遲；與此同時，CUDA生態亦能確保其與雲端最新模型可無縫接軌－－相當於魚與熊掌兼得。

 

AI Agent | FOCUS | 老黃跨界賣PC，算力在地掀桌？

當此薄至14毫米、輕至3磅的AI電腦今秋上市，創作者會否多了一個真正的數字「第二大腦」?(Microsoft)

 

 

　　試想像當此薄至14毫米、輕至3磅的AI電腦今秋上市，創作者會否多了一個真正的數字「第二大腦」，實現本地端算力買斷（老黃稱處理數字生物學、地震數據分析、天體物理都無問題），取替按Token付費的AI生產力工具？但從另一角度看，這款算力強勁、絕對私密的AI PC，又會否淪為「終極資訊繭房」？且看下周一（8日）的蘋果全球開發者大會（WWDC）有無新橋反擊。

撰文:金子安

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