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蘋果 | FOCUS | Siri AI滿漢全席，庫克謝幕秀藏精明

09/06/2026

　　執掌蘋果15年的庫克（Tim Cook），周一（8日）最後一次主持WWDC（全球開發者大會），人工智能遺產到底含金量幾何？新一代Apple Intelligence及其支持的Siri AI，儼然收納豆包、大語言模型、初級「龍蝦」等各式功能的滿漢全席，難言喬布斯式「從0到1」的驚艷突破，惟細節之間處處隱藏生態收割的庫克式精明。

 

端側版豆包+大語言模型

 

　　自2024年首次推出Apple Intelligence，被寄予厚望的Siri升級　，除了那抹幻彩的亮光，予「果粉」的印象仍大多停留問天氣、打電話、設鬧鐘等機械式響應。兩年過去，蘋果終揭盅新一代Apple Intelligence，並支援全新版本的Siri AI，主打基於用戶需求的AI實用功能。

 

蘋果 | FOCUS | Siri AI滿漢全席，生態收割暗藏後著

Apple Intelligence的相片「擴展」工具能自動填充相片缺少的部分。

 

　　頭道「大餐」頗有端側版的豆包（Doubao）風味，例如利用「擴展」工具自動填充相片缺少的部分，利用「重構」功能改變已完成照片的視角，利用「Image Playground」功能以自然語言生成各種風格圖像等。此外，通過相機或屏幕識別及提供跟眼前環境、食物、內容有關的訊息和採取行動。

 

　　其次則是大語言模型式的生產力工具，包括生成文字、檢查語法、自動翻譯等，並為訊息、郵件等提供個人化風格的智能回應。

 

倒逼換機及iCloud+訂閱

 

　　值得留意的是，不同於谷歌上月開發者大會（Google I/O 2026）推出主打全天候AI代理的Gemini Spark，蘋果並不追逐眼下大熱的AI Agent，而是強調基於用戶請求的AI assistant（AI助理）。例如通過Safari監控網頁上的產品補貨或降價信息並即時通知，通過「快捷指令」接收自然語言的任務描述並自動生成所需步驟等。

 

蘋果 | FOCUS | Siri AI滿漢全席，生態收割暗藏後著

蘋果明言，部分功能（例如文字生圖）依賴強大服務器模型，設有每日使用限制。

 

　　鑒於以上功能大多早已見諸各競爭對手，姍姍來遲的蘋果將眾家之長融會貫通，難言後來居上，但幾個細節不容忽視。

 

　　首先是Apple Intelligence只適用於iPhone 15 Pro/15 Pro Max/16或更新機型，相當於倒逼舊機「果粉」換機（盡管Siri AI暫未提供予歐盟、中國市場）。其次，蘋果明言部分功能（例如文字生圖）依賴強大服務器模型，設有每日使用限制，欲提升權限需依賴iCloud+訂閱。

 

Liquid Glass顯深謀遠慮

 

　　若論最深謀遠慮的，則是升級去年9月推出的「Liquid Glass（液態玻璃）」設計，用戶可根據喜好調整透明度。顧名思義，類似坐在巴士內，仍可通過半透明廣告覆蓋的車窗望見車外景色，Liquid Glass令界面更顯靈動層次感，增加內容展示空間，提供更多度身訂造選項。

 

 

蘋果 | FOCUS | Siri AI滿漢全席，生態收割暗藏後著

在蘋果看來，Liquid Glass令界面更顯靈動層次感。

 

　　不過，IOS的對手安卓一直拒採用此設計，理由包括高負載、炫光、影響可讀性等，但蘋果堅持此軟件設計風格，除了標榜美學質感，實際上是為未來Vision Pro廣泛使用以及更成熟的XR界面鋪路，即從二維平面轉向三維空間，實現科幻電影展現的沉浸式交互。或許是認同蘋果的路線，華為旗下鴻蒙亦已推出沉浸光感效果。

 

　　鑒於蘋果掌握IOS生態入口，未來各路APP會否被逼採用此半透明設計？看看蘋果隨開發者大會推出全新的APP開發工具Xcode27，引導適配Liquid Glass設計，答案已呼之欲出。

撰文:金子安

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