Anthropic | FOCUS | Anthropic「秀肌肉」，邊踩油門邊立牌坊

星艦V3重型火箭成功「秀肌肉」，加持SpaceX的世紀IPO獲近四倍超額認購，接力下個巨無霸上市的AI新創公司Anthropic，依葫蘆畫瓢，在秘密遞表後一口氣推出兩個大模型Fable5及Mythos5。相比自帶「護欄」的Fable5火速登頂AI大模型智能表現之首，Claude所標榜的遞歸式(recursive)自我改進潛力，以及「因危險而昂貴」的陽謀，更不容忽視。

Fable5智能登頂大模型

由OpenAI「叛將」Dario Amodei創立的Anthropic，營收受益B2B賽道錄火箭式飆升，最新預計最快本季度實現盈利，遙遙領先坐擁逾10億活躍用戶的OpenAI。拋開兩大巨頭之間的恩怨，單看前者旗下Claude，不同於ChatGPT數字機械式標註版本（例如5.5、5.4Pro），以Haiku（俳句）、Sonnet（十四行詩）、Opus（作品）、Mythos（神話）、Fable（寓言）區分效能，已可一窺其姿態。

據Artificial Analysis權威測評，Fable5以64.9分登頂大模型Intelligence Index之首。

周二（9日）發布的兩個新模型有何特別？簡而言之，Fable5可謂「最智能」，Mythos5可謂「最安全」。據Artificial Analysis權威測評，Fable5以64.9分登頂大模型Intelligence Index之首，大幅高於ChatGPT 5.5、Gemini3.1、Qwen3.7等對手。Anthropic稱，其在軟件工程、視覺處理、科學研究等領域表現卓越，且任務愈長、愈複雜，優勢就愈明顯。

降級護欄反顯貴得有理

事實上，Fable5相當於自帶「護欄」的Mythos5，早在4月，Anthropic推出前沿模型Mythos Preview，但因在發現及利用軟件漏洞方面太過強大，而僅限約200間經嚴格審核的機構使用。今次Mythos5較Mythos Preview升級，使用權仍僅限Project Glasswing（相當於資訊安全防禦者聯盟）的合作方，但採用同一基座的Fable5，就向所有用戶開放。

憑藉Claude強大的編程能力，Anthropic躋身AI新時代最熱陣營。

換言之，Fable5的效能可媲美Mythos5，為防止濫用，Anthropic首創動態護欄，當模型檢測到有害查詢（如高度敏感網路攻擊、惡意模型蒸餾）後，會自動降級至較低端的Opus4.8。單以每百萬Token輸入/輸出計，Fable5分別達12.5美元/50美元，遠高於Opus4.8的5美元/25美元，更遑論DeepSeek V4的0.87美元/0.44美元。

時機精準「免責聲明」

此似力證Fable5「貴得有理」，和Anthropic數日前發表的《When AI builds itself》文章，預言Claude撰寫的程式碼未來「一年內」將明顯優於人工編寫，套路可謂如出一轍。

Claude超越模型競賽而進入編程競賽，按Anthropic的說法，未來情境之一即是，AI具備完全遞歸式自我改進的能力，並開始建構其後繼者（但最可能的情境為，AI開發高度自動化，人類仍負責設定方向和評估結果），並提出「倘若全球可以選擇放緩或暫時中止(have the option to slow or temporarily pause)前沿AI研發⋯⋯這對世界大有裨益」，獲媒體大書特書為「呼籲暫停」。

Anthropic預言，AI智能體未來或具備完全遞歸式自我改進的能力，並開始建構其後繼者。

但作為已秘密遞交IPO申請的巨無霸，無論是公司聯合創始人Chris Olah上月底在梵蒂岡演講，聲稱AI「在某些重要方面充滿神秘」、「發現了AI內省的證據/出現喜悅、恐懼等情緒」，還是上述所謂「暫停」呼籲，本質上如同時機精準的「免責聲明」，一邊猛踩油門，一邊立定牌坊。

撰文：金子安

【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票